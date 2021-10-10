Россиян предупредили о возможном подорожании европейского парфюма на 50%

Духи и декоративная косметика из Европы могут подорожать более чем на 50% в российских магазинах, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

По её словам, это может случиться, если правительство повысит пошлины на импорт этих товаров из Европы. Такой прогноз возник на фоне сообщений о том, что власти рассматривают такую меру в ответ на действия ЕС по ограничению поставок российской стали.

"Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно", – сказала специалист в беседе с агентством "Прайм".

При этом в российских магазинах эти товары в цене вырастут значительнее, чем сама пошлина, так как стоимость включает в себя, помимо прочего, издержки оптовых посредников и надбавку розничных продавцов.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что к концу 2021 года в России существенно подорожают непродовольственные товары – табачные изделия, бензин, стройматериалы и так далее. Впрочем, как ожидается, на продукты питания цены тоже подрастут.