Россиян предупредили о возможном подорожании европейского парфюма на 50%

Духи и декоративная косметика из Европы могут подорожать более чем на 50% в российских магазинах, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.
По её словам, это может случиться, если правительство повысит пошлины на импорт этих товаров из Европы. Такой прогноз возник на фоне сообщений о том, что власти рассматривают такую меру в ответ на действия ЕС по ограничению поставок российской стали.
"Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно", – сказала специалист в беседе с агентством "Прайм".
При этом в российских магазинах эти товары в цене вырастут значительнее, чем сама пошлина, так как стоимость включает в себя, помимо прочего, издержки оптовых посредников и надбавку розничных продавцов.
Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что к концу 2021 года в России существенно подорожают непродовольственные товары – табачные изделия, бензин, стройматериалы и так далее. Впрочем, как ожидается, на продукты питания цены тоже подрастут.
Комментарии
И правильно. Свой надо развивать. Вспомнишь раньше- шипр, саша, гвоздика, тройной. Хочешь наружу лей, хочешь внутрь. Красота, не то, что счас.
Эх Венечка,,,,красава...
"Дух Женевы
В нем нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что "белую сирень", составную часть "духа Женевы", не следует ничем заменять, ни "жасмином", ни "шипром", ни "ландышем". "В мире компонентов нет эквивалентов", как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть, "ландыш серебристый" – это вам не "белая сирень", даже в нравственном аспекте, не говоря уж о букетах".
Ингредиенты:
Духи "Белая сирень" — 50 г.
Средство от потливости ног — 50 г.
Пиво "Жигулевское" — 200 г.
Лак спиртовой – 150 г. смешать, но не взбалтывать – даже "Жигулевское" пиво пенится.
Наш развивать? Он же будет в два раза дороже привезённого
запах картошки...это тоже подорожает...