Прокуратура начала проверку после обнаружения раздетого подростка-инвалида в Барнауле

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по сообщению о нарушении прав ребёнка-инвалида, которого нашли раздетым на одной из улиц Барнаула, информирует пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что женщина сдала в ломбард инвалидную коляску сына с ДЦП и бросила его одного в неотапливаемом доме среди гор мусора. Мальчик выполз раздетым из дома, чтобы позвать на помощь. Его увидели соседи и обратились в полицию. Оказалось, что до 17 лет юноша проживал в ужасных условиях, не получал образования и подобающего лечения.

"При выходе на место, указанное неравнодушными гражданами, доводы нашли подтверждение", – говорится в сообщении.

Прокуратуры Центрального и Железнодорожного районов города внесли представления для устранения нарушений прав ребёнка и привлечения к ответственности виновных.

Ход расследования уголовного дела по статье "Халатность", которое возбудили следователи, прокуратура взяла на контроль. Проведение проверки продолжается, заключили в ведомстве.