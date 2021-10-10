Прокуратура начала проверку после обнаружения раздетого подростка-инвалида в Барнауле

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по сообщению о нарушении прав ребёнка-инвалида, которого нашли раздетым на одной из улиц Барнаула, информирует пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что женщина сдала в ломбард инвалидную коляску сына с ДЦП и бросила его одного в неотапливаемом доме среди гор мусора. Мальчик выполз раздетым из дома, чтобы позвать на помощь. Его увидели соседи и обратились в полицию. Оказалось, что до 17 лет юноша проживал в ужасных условиях, не получал образования и подобающего лечения.
"При выходе на место, указанное неравнодушными гражданами, доводы нашли подтверждение", – говорится в сообщении.
Прокуратуры Центрального и Железнодорожного районов города внесли представления для устранения нарушений прав ребёнка и привлечения к ответственности виновных.
Ход расследования уголовного дела по статье "Халатность", которое возбудили следователи, прокуратура взяла на контроль. Проведение проверки продолжается, заключили в ведомстве.
Комментарии
Да уж.чинуши зря деньги получают.
В этой прекрасной стране всегда можно найти виноватых. Жаль, что назначенные виноватыми ,не имеют ни сил ни возможностей что-то изменить. Когда как те, кто такие возможности имеют, но ничего для этого не делают, представлены в виде героев без которых будет еще хуже.
Опять Сабына у него в районе вообще везде беспредел так пусть ещё прокуратура дома на Кутузова посмотрит как там дети лазят и люки вокруг домов открыты худший глава
Пациенты психиатрической больницы " после лечения" из окон выбрасываются , тут конечно проверять нечего?!? Глав врач до сих пор не в тюрьме!! Там масса нарушений, от заполнения коек - не больными, до тендеров под конкретных исполнителей! И зарплаты ( оклады ) ниже МРОТ!?!