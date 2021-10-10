Соцсети: мужчина умер на Красноармейском проспекте в Барнауле

10 октября в Барнауле нашли лежащего на тротуаре мужчину, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Со слов очевидца, человек лежал в районе дома № 69б по Красноармейскому проспекту. На месте работала бригада скорой помощи и полицейские.

Свидетель предполагает, что мужчина скончался, так как медики накрыли ему лицо шапкой и не совершали никаких реанимационных действий. Подробности уточняются.

Напомним, 9 октября в Барнауле по линии от улицы Северо-Западной остановились трамваи из-за эпилептического приступа у пассажира. Из-за припадка он упал и ударился головой. Водитель и кондуктор оперативно вызвали скорую помощь, мужчину увезли.