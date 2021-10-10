Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в Барнауле днём 10 октября, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького. После столкновения одна из машин перевернулась едва не задев столб у пешеходного перехода.

О пострадавших не уточняется. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, 9 октября в Барнауле произошло ДТП с участием BMW и Toyota RAV4. Автомобили не поделили дорогу на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Партизанской.