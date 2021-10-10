Названы условия для введения локдауна в России

Повторный локдаун возможен в случае появления высокопатогенного штамма, имеющего высокую летальность. Однако вероятность этого довольно мала, заявил эпидемиолог Эдуард Шунков.

Также введение локдауна возможно при совместном воздействии COVID-19 с какой-либо другой инфекцией на организм человека.

В беседе с порталом ura.ru специалист прояснил, что подобная микст-инфекция протекала бы гораздо тяжелее, чем все вызванные вирусами болезни, которые передаются в настоящее время.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину, по которой вакцинированные от ковида люди иногда попадают в реанимацию.