Доктор Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса попадают в реанимацию

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину, по которой вакцинированные от ковида люди иногда попадают в реанимацию. По его словам, такое происходит крайне редко и в каждом подобном случае следует разбираться отдельно.

В беседе с "Вечерней Москвой" специалист отметил, что "вакцина – не эликсир бессмертия", если речь идёт о пожилом человеке с серьёзными болезнями и новообразованиями, даже если он был привит тремя дозами. Если в реанимацию попадает более молодой человек, то причиной этого не всегда выступает вирусная пневмония, подчеркнул он.

"Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удаётся снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90%", – объяснил врач.

Мясников также отметил, что ни одна вакцина не работает на 100%. И тем не менее именно привитые люди "болеют и умирают крайне редко", заключил он.

Ранее Александр Мясников назвал группу людей, защищённую от коронавируса.