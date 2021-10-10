Доктор Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса попадают в реанимацию

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину, по которой вакцинированные от ковида люди иногда попадают в реанимацию. По его словам, такое происходит крайне редко и в каждом подобном случае следует разбираться отдельно.
В беседе с "Вечерней Москвой" специалист отметил, что "вакцина – не эликсир бессмертия", если речь идёт о пожилом человеке с серьёзными болезнями и новообразованиями, даже если он был привит тремя дозами. Если в реанимацию попадает более молодой человек, то причиной этого не всегда выступает вирусная пневмония, подчеркнул он.
"Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удаётся снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония. При ней с аппарата снять крайне сложно. Там смертность под 90%", – объяснил врач.
Мясников также отметил, что ни одна вакцина не работает на 100%. И тем не менее именно привитые люди "болеют и умирают крайне редко", заключил он.
Ранее Александр Мясников назвал группу людей, защищённую от коронавируса.
Комментарии
Лежим в ковидном 5гор бол все привитые в палате
Очень авторитетный специалист! Мы ему конечно верим, так же как тому президенту который заявлял, что пока я дескать президент пенсионный возраст не повысится.
Говорят, что все вакцинированные перенесли падение инстаграма в более лёгкой форме.
привитые люди "болеют и умирают крайне редко"
хотелось бы все-таки получить официальную статистику. Если вакцина эффективна - скрывать нечего же?
10.10.2021 12:40
- гость -
привитые люди "болеют и умирают крайне редко"
хотелось бы все-таки получить официальную статистику. Если вакцина эффективна - скрывать нечего же?
В официальной статистике вы увидите только хотелки заинтересованных людей, а не лютую действительность!
10.10.2021 11:14
- гость -
Лежим в ковидном 5гор бол все привитые в палате
Если вы такие легкие, что ж вы там лежите? Когда болею, мне абсолютно не нужен интернет.
10.10.2021 12:40
- гость -
привитые люди "болеют и умирают крайне редко"
хотелось бы все-таки получить официальную статистику. Если вакцина эффективна - скрывать нечего же?
В официальной статистике вы увидите только хотелки заинтересованных людей, а не лютую действительность!
-------------------
лютая действительность в том, чтобы манипулировать своим врагом, каким для тебя являются все россияне.
разжигай дальше, но карма и тебя достанет
эффективность вакцин 70-75% и выше )))
определяйтесь)
лютая действительность в том, чтобы манипулировать своим врагом, каким для тебя являются все россияне
но ведь ни ему ни тебе свои слова подкрепить нечем, так ведь?
эффективность вакцин 70-75% и выше )))
определяйтесь)
146% - вакцина эффективна
Болеют все и привитые и непривитые
И те и другие попадают на ивл
Ничего не изменилось
Человечество бессильно перед вирусом
Пока сама природа не справится с этой напастью творения рук человеческих
10.10.2021 13:22
- гость -
лютая действительность в том, чтобы манипулировать своим врагом, каким для тебя являются все россияне
но ведь ни ему ни тебе свои слова подкрепить нечем, так ведь?
Да тут всё подкрепляется просто - смотрим что вокруг происходит и сопоставляем это со статистикой и с теми кто в её таких показателях заинтересован.
Сегодня уже 300 заболевших за сутки в крае. Не верим дальше
"то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония", делаем выводы: всех больных нековидной пневмонией записывают в ковидные и преподносят нам в статистике заболевших. Таким же образом, прикрывают неэффективность вакцины. Тяжело заболел и был привит, значит заболел всем чем угодно, но не ковидом.
Делайте выводы сами...
10.10.2021 11:14
- гость -
Лежим в ковидном 5гор бол все привитые в палате
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Ты врешь! И как не стыдно вот так врать, людям лапшу на уши вешать!
10.10.2021 13:28
- гость -
Болеют все и привитые и непривитые
И те и другие попадают на ивл
Ничего не изменилось
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Очень даже изменилось! У нас много знакомых и родственников умерло прошлой осенью и зимой. Непривитых. Человек 15 точно похоронили. Как только появилась возможность привиться, остальные тут же пошли на прививку. Из них за полгода только двое заболели ковидом, в легкой форме перенесли дома. Пенсионерки обе. Больше огорчались, что на огород нужно, там сорняки растут и всё такое, а они вынуждены дома сидеть.
Налицо разница! То ли в легкой форме переболеть, то ли вынесут тебя вперед ногами.
10.10.2021 14:06
- гость -
Делайте выводы сами...
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Умные люди как раз делают выводы и идут прививаться. А дураки всё будут выдумывать причины, как бы ничего не делать. Высасываете из пальца разные байки, да сплетни. Прямо средневековая дремучесть.
10.10.2021 14:15
- гость -
получил свои 5 копеек от рабовладельцев ? радуйся
как быстро пропаганда переобувается:
1. сделавшие жижу не болеют
2. а если болеют то выздоравливают быстро и легко
3. а если не легко, то выживают
4. если не выживают, то не мучаются
что дальше?
Я не пойму, почему привившиеся такие злые? Столько агрессии и ненависти к людям которые не носят маски и не поставили прививки? Лично я отношусь спокойно к людям применяющим средства защиты и поставившим прививку и никогда не буду им навязывать свое мнение и считать их тупыми! Это их решение. Но почему привитые считают наоборот, что все и всё им должны и если кто-либо делает не так как они, то это плохие и тупые? Это прививка так на вас действует?
10.10.2021 14:49
- гость -
Я не пойму, почему привившиеся такие злые? Столько агрессии и ненависти к людям которые не носят маски и не поставили прививки? Лично я отношусь спокойно к людям применяющим средства защиты и поставившим прививку и никогда не буду им навязывать свое мнение и считать их тупыми! Это их решение. Но почему привитые считают наоборот, что все и всё им должны и если кто-либо делает не так как они, то это плохие и тупые? Это прививка так на вас действует?
Тут всё просто - они такие злые потому как дошло, что ошиблись! Ну, а чтобы не оставаться в меньшинстве в дураках, надо и остальных совратить на то-же самое, ну типа не мы одни такие, а все такие.
10.10.2021 14:49
- гость -
Я не пойму, почему привившиеся такие злые?
Да нормальные все привившиеся! Злые те, кому по должности процент привившихся повышать нужно.
врёт как дышит. Чего нам мозги пудрить? То ли мы не видим, кто как умирает привитый или не привитый.