На Украине заявили о возможности вернуть Крым за "пять минут"

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, как вернуть Крым "за пять минут" и разрешить вооружённый конфликт в Донбассе.

"Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И, соответственно, вся персональная ответственность лежит на нём", – сказал он в эфире канала "Дом".

Арестович добавил, что Украина даёт России возможность "урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма – это вопрос времени. По его словам, полуостров "никогда не будет русской территорией". Он отметил, что россияне никогда не полюбят Крым так, как украинцы.