Пропавшего мужчину ищут четыре месяца в Рубцовске

Фото: vk.com/la_altay

В Рубцовске ищут 32-летнего Ашихмина Виталия Владимировича, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт" во "ВКонтакте".

В последний раз мужчину видели 1 июня 2021 года. Приметы пропавшего следующие: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Во что он может быть одет, неизвестно.

Любую информацию о местонахождении горожанина поисковики просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что в селе Зональное Зонального района пропала 80-летняя женщина в тёмно-синей куртке и тёмно-синих трико. Её местонахождение неизвестно с 9 октября.