В Кремле ответили на заявление офиса Зеленского о возвращении Крыма "за пять минут"

Россия не будет обсуждать вопрос о принадлежности Крыма с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание представителя офиса Владимира Зеленского о возможности вернуть полуостров "за пять минут".
"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", – подчеркнул Песков в разговоре с РИА Новости.
Напомним, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Крым "может быть деоккупирован за пять минут" решением Владимира Путина. Одним звонком, по его словам, можно было бы остановить и вооружённый конфликт в Донбассе. В августе украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что этот полуостров "никогда не будет русской территорией".
Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали выход из состава Украины и присоединение к РФ.
Комментарии
Собчак двоих на смерть задавила, спорим что не сядет....
11.10.2021 08:57
- гость -
Когда это пассажиров за ДТП наказывали? Ясен пень , что не сядет.
Когда пассажиров за ДТП сажать начали?
Собчак то конечно не сядет. Есть подозрение, что она гнала водителя, но даже если он даст такие показания, она не при чем, за рулем он, он и сядет
читайте ч. 2 ст. 42 УК РФ, там ответ на все вопросы
Собчак бы Крым за 5 минут отдала. Она в США уже говорила, что Крым это территория Украины. И ей ничего за это не было. А сейчас она вообще не виновата, отлежится, станет президентом и отдаст Крым за 5 минут. Она одна на президентских выборах набрала почти столько же, сколько все "Яблоко" вместе с нобелевским лауреатом
11.10.2021 09:26
гость
Водитель уже сказал, что никто его не гнал. Сам так ехал. Машина то крутая.
Давно пора запретить правый руль
11.10.2021 09:40
- гость -
Водитель уже сказал, что никто его не гнал.
Ну так кто бы сомневался. Теперь адвокаты будут высокооплачиваемые, Собчак будет благодарна, что он на нее напраслину не наговорил. А то найдутся недоброжелатели, начнут на водителя давить, скажи, что гнала
Боже! Дырявые арестовичи свои 5 копеек впукнули!
11.10.2021 09:51
гость
Ну и подгоняла если, какие к ней претензии? Она могла вообще бухая ехать, так как она пассажир. Водитель сам должен соображать.
Причастность к убийству людей все равно на совести останется, ведь таропила водителя.
Зеленский никому не интересен, потому что Крым - вопрос решенный.
Вы в теме про Крым развели флуд про Собчак, какой позор…
Насчёт Крыма: Кремль правильно делает, что даже не обсуждает лай шавок Зеленского. Вопрос закрыт.
А вы дальше перетирайте выдуманную фигню про вину пассажира в ДТП. БОльшего маразма придумать тяжело. Тогда за убийство ножом должны садить продавца магазина, продавшего нож… у вас ведь такая логика…
11.10.2021 09:57
- гость -
Ну чисто морально будет некрасиво. А юридически да, ей плевать. Она может быть бухой, может гнать и вообще она Собчак
11.10.2021 10:53
гость
Она может быть бухой, может гнать и вообще она Собчак
Понял, что вы в такси всегда как стекло, трезвый и молчаливый.
11.10.2021 11:25
- гость -
Понял, что вы в такси всегда как стекло, трезвый и молчаливый
Ну я в президенты и не баллотировался
Если продавец при продаже кухонного ножа советует, как им лучше пырнуть, то морально это не хорошо