В Кремле ответили на заявление офиса Зеленского о возвращении Крыма "за пять минут"

Россия не будет обсуждать вопрос о принадлежности Крыма с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание представителя офиса Владимира Зеленского о возможности вернуть полуостров "за пять минут".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", – подчеркнул Песков в разговоре с РИА Новости.

Напомним, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Крым "может быть деоккупирован за пять минут" решением Владимира Путина. Одним звонком, по его словам, можно было бы остановить и вооружённый конфликт в Донбассе. В августе украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что этот полуостров "никогда не будет русской территорией".

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали выход из состава Украины и присоединение к РФ.