Понедельник, 11 Октябрь, 14:23

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,99
€ 83,12
7°


6312185 +23508
Обь
26см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

В Кремле ответили на заявление офиса Зеленского о возвращении Крыма "за пять минут"

, ИА "Амител"
Ранее в офисе Владимира Зеленского рассказали о возможности вернуть полуостров "за пять минут"
Крым / Фото: unsplash.com

Крым / Фото: unsplash.com

Россия не будет обсуждать вопрос о принадлежности Крыма с Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание представителя офиса Владимира Зеленского о возможности вернуть полуостров "за пять минут".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", – подчеркнул Песков в разговоре с РИА Новости.

Напомним, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Крым "может быть деоккупирован за пять минут" решением Владимира Путина. Одним звонком, по его словам, можно было бы остановить и вооружённый конфликт в Донбассе. В августе украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что этот полуостров "никогда не будет русской территорией".

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали выход из состава Украины и присоединение к РФ.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.10.2021 08:57
- гость -

Собчак двоих на смерть задавила, спорим что не сядет....

11.10.2021 09:11
- гость -

11.10.2021 08:57
- гость -
Когда это пассажиров за ДТП наказывали? Ясен пень , что не сядет.

11.10.2021 09:13
- гость -

Когда пассажиров за ДТП сажать начали?

11.10.2021 09:26
гость

Собчак то конечно не сядет. Есть подозрение, что она гнала водителя, но даже если он даст такие показания, она не при чем, за рулем он, он и сядет

11.10.2021 09:33
- гость -

читайте ч. 2 ст. 42 УК РФ, там ответ на все вопросы

11.10.2021 09:33
гость

Собчак бы Крым за 5 минут отдала. Она в США уже говорила, что Крым это территория Украины. И ей ничего за это не было. А сейчас она вообще не виновата, отлежится, станет президентом и отдаст Крым за 5 минут. Она одна на президентских выборах набрала почти столько же, сколько все "Яблоко" вместе с нобелевским лауреатом

11.10.2021 09:40
- гость -

11.10.2021 09:26
гость

Водитель уже сказал, что никто его не гнал. Сам так ехал. Машина то крутая.

11.10.2021 09:48
- гость -

Давно пора запретить правый руль

11.10.2021 09:51
гость

11.10.2021 09:40
- гость -
Водитель уже сказал, что никто его не гнал.

Ну так кто бы сомневался. Теперь адвокаты будут высокооплачиваемые, Собчак будет благодарна, что он на нее напраслину не наговорил. А то найдутся недоброжелатели, начнут на водителя давить, скажи, что гнала

11.10.2021 09:54
Док

Боже! Дырявые арестовичи свои 5 копеек впукнули!

11.10.2021 09:57
- гость -

11.10.2021 09:51
гость

Ну и подгоняла если, какие к ней претензии? Она могла вообще бухая ехать, так как она пассажир. Водитель сам должен соображать.

11.10.2021 10:15
- гость -

Причастность к убийству людей все равно на совести останется, ведь таропила водителя.

11.10.2021 10:18
- гость -

Зеленский никому не интересен, потому что Крым - вопрос решенный.

11.10.2021 10:50
- гость -

Вы в теме про Крым развели флуд про Собчак, какой позор…
Насчёт Крыма: Кремль правильно делает, что даже не обсуждает лай шавок Зеленского. Вопрос закрыт.

А вы дальше перетирайте выдуманную фигню про вину пассажира в ДТП. БОльшего маразма придумать тяжело. Тогда за убийство ножом должны садить продавца магазина, продавшего нож… у вас ведь такая логика…

11.10.2021 10:53
гость

11.10.2021 09:57
- гость -

Ну чисто морально будет некрасиво. А юридически да, ей плевать. Она может быть бухой, может гнать и вообще она Собчак

11.10.2021 11:25
- гость -

11.10.2021 10:53
гость
Она может быть бухой, может гнать и вообще она Собчак

Понял, что вы в такси всегда как стекло, трезвый и молчаливый.

11.10.2021 11:37
гость

11.10.2021 11:25
- гость -
Понял, что вы в такси всегда как стекло, трезвый и молчаливый

Ну я в президенты и не баллотировался

11.10.2021 11:39
гость

Если продавец при продаже кухонного ножа советует, как им лучше пырнуть, то морально это не хорошо

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:16
+305. В Алтайском крае установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом 1
14:06
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько в среднем болеют коронавирусом 1
13:45
В Новосибирске задержали 14 ауешников за то, что они избили анимешников 2
13:38
И снег, и дождь, и солнце. Какая погода будет в середине октября в Алтайском крае 0
13:29
Число погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 34 6
13:14
Актёр и депутат Певцов предложил сажать рэперов в тюрьму, чтобы "избавиться от сатанизма" 8
13:03
Сто тысяч рублей и другие подарки. "Ваш инвестор" запускает розыгрыш ко Дню автомобилиста 0
12:54
На Алтае новые профессии внесли в список обязательных для вакцинации 13
12:45
Россиянин застрелил собственного сына за то, что тот крал металл 4
12:28
Курирующий силовиков в Кремле Серышев может стать новым полпредом в СФО 2
12:13
Что известно о смертельном ДТП с участием Ксении Собчак, которая "сбежала" с места аварии? 16
12:01
"Пригласи учёного из АлтГТУ". В Барнауле запустили специальный проект для школьников 3
11:55
Избивали и морили голодом: соцсети рассказали о жизни приёмных детей из алтайского села 4
11:47
Житель Алтайского края украл 16 ноутбуков из местной школы 1
11:32
Официально. Движение по Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября 26
11:16
Эксперт рассказал, как получать пенсию за умершего супруга 0
11:01
Уйти от стандартов. Как Алтай конкурирует с другими регионами в сфере электрооборудования 0
10:57
Пенсия Лолиты оказалась вдвое меньше, чем у Ларисы Гузеевой 7
10:47
Новосибирский школьник издевался над одноклассницей и линейкой лишил её глаза 26
10:37
Бездомные собаки терроризируют врачей и пациентов детской больницы в Барнауле 19
10:20
Жительница Барнаула нашла червя в шоколадной конфете 21
10:03
Компьютерная академия "Шаг" отправит барнаульских школьников в "Сколково" 0
09:52
Врачи назвали условие, при котором пациент быстрее и легче перенесёт ковид 14
09:37
Алтайские охотники могут получить разрешение на добычу зайца и лисицы 5
09:20
Новая сторублёвая купюра появится в России в 2022 году 9
09:03
Директор компании ТТК в Западной Сибири ответит на вопросы абонентов из Барнаула 0
08:48
В Кремле ответили на заявление офиса Зеленского о возвращении Крыма "за пять минут" 18
08:35
"Почти готово, мы перезвоним". Как в Барнауле оформить инвалидность и не умереть 24
08:20
Не платили восемь месяцев. 18 работников алтайского предприятия добились выплаты зарплаты 1
08:06
Пропавшего мужчину ищут четыре месяца в Рубцовске 0
07:47
Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли ещё один матч Суперлиги-1 0
07:32
Названо запретное лекарство при повышенном давлении 0
07:15
"Эти дырищи даже объехать негде". Жители Новоалтайска пожаловались на "убитую" дорогу 9
06:45
Почему 11 октября нельзя выходить из дома, принимать гостей и делать уборку 3
06:25
Покупать или продавать? Эксперты рассказали, почему падает доллар и что будет с рублём 10
06:03
Дожди и холод. Прогноз погоды в Алтайском крае на 11 октября 1
23:15
Такой день. Новый рекорд по приросту больных и брошенный подросток-инвалид 0
22:28
На Украине заявили о возможности вернуть Крым за "пять минут" 8
21:34
Жительница Алтая "под гипнозом" отдала мошеннику 1,3 млн рублей 7
20:37
"Потеряла сознание". Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи 20
19:35
Названы условия для введения локдауна в России 4
18:59
В барнаульском зоопарке львы Алтай и Ая дали новое потомство 0
18:30
В Барнауле вновь выявили нарушителей масочного режима в магазинах и транспорте 10
17:58
Появилось видео момента гибели артиста на сцене Большого театра 1
17:25
80-летняя женщина в тёмно-синей куртке пропала в Алтайском крае 0
16:57
Россиян предупредили о возможном подорожании европейского парфюма на 50% 7
16:28
Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Барнауле 7
15:59
Почти 29 тысяч случаев COVID-19 выявили в России 0
15:29
Соцсети: мужчина умер на Красноармейском проспекте в Барнауле 0
14:57
16 человек погибли при крушении самолёта с парашютистами в Татарстане 6
14:30
Прокуратура начала проверку после обнаружения раздетого подростка-инвалида в Барнауле 5
13:55
Жёсткое ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Бийске 1
13:25
Уже 300. Алтайский край обновил рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 38
12:56
Алтайская пенсионерка распрощалась с 3 млн рублей, поверив мошенникам 16
12:23
Виктор Томенко поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником 1
11:50
Глухой программист из Новосибирска создал систему перевода жестов на русский язык 2
11:16
Раздетого подростка-инвалида нашли в Барнауле. Его бросила мать, оставив ни с чем 10
10:47
Доктор Мясников объяснил, почему привитые от коронавируса попадают в реанимацию 18
10:15
Водитель легковушки врезался в забор частного жилого дома в Барнауле 1
09:45
Артист Большого театра погиб на сцене во время выступления 12
09:11
Бийский бизнесмен хотел стать поставщиком лекарств, а получил пять лет за взятку 3
08:42
Шесть человек с российскими паспортами задержаны в Турции по подозрению в шпионаже 6
08:02
Неглавная роль. Стало известно, в какие комитеты вошли депутаты Госдумы от Алтайского края 0
07:41
Назван продукт, который снижает холестерин и помогает кишечнику 2
07:15
Норма или безумие? Почему Алтай в лидерах по психическим расстройствам и как их побороть 12
06:41
Когда нужно ставить повторную прививку от коронавируса и как на неё записаться? 5
06:03
Без осадков и тепло. О погоде в Алтайском крае 10 октября 0
23:31
Такой день. Малые аэропорты в Республике Алтай на стопе, Ракова – в ужасной камере 2
22:29
В Москве задержали студента, который угрожал групповой расправой в университете 0
21:31
Госпитализированной с COVID-19 Гузеевой не потребовалась реанимация 0
20:30
В Бийске задержали водителя с напечатанным на принтере удостоверением 3
19:47
Адвокат назвала способы махинаций родственников ради недвижимости 0
19:08
В России обновлён антирекорд по числу смертей от COVID-19 в сутки 0
18:42
На переработанные скамьи: Алтай получит более 6 млн рублей на раздельный сбор мусора 0
18:12
Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли у команды из Уфы в Суперлиге-1 0
17:42
Условия содержания уроженки Алтая Марины Раковой назвали унизительными 22
17:12
МИД обвинил трёх сотрудников американского посольства в мелкой краже 5
16:42
"С сыном едва не упали": в Барнауле просят власти обратить внимание на опасную яму у школы 6
16:11
Росприроднадзор признал Сибирь самым грязным округом России 4
15:39
Санкции Запада угрожают работе российского сегмента МКС 4
15:09
Жительница Барнаула пожаловалась на почту, которая "пинает" её посылку из города в город 22
14:41
На Алтае остановлены полёты в небезопасные аэропорты 3
14:11
Американский дипломат из чёрного списка приедет в Москву на переговоры 4
13:42
В России более чем на 5% вырастет пособие по безработице 2
13:11
Минздрав рассказал о новом порядке начисления зарплаты врачам 5
12:40
25 человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 23
12:09
В Facebook и Instagram произошёл очередной всемирный сбой 2
11:59
Джаз-трио, горящий тур семейки Аддамс и зимовка с первыми лебедями. Как провести выходные 0
11:41
Троих алтайских солдат, погибших во время ВОВ, захоронят на малой родине 5
11:07
В Барнауле встали трамваи из-за приступа эпилепсии у пассажира 0
10:40
Бампер всмятку: в центре Барнаула Toyota "поцеловалась" со светофором 8
10:08
Врач назвал лучшее средство, которое защитит от осенних болезней 8
09:34
"Ковидные пальцы". Врачи рассказали о новом симптоме COVID-19 3
09:03
Крик о помощи: барнаульцы жалуются на вырубку лесов "кубами" 20
08:34
Собянин поручил выплатить два миллиона мужчине, которого в метро избили приезжие 32
08:03
Каменские депутаты массово сложили полномочия после двойного успеха на выборах 6
07:29
Главный стоматолог Республики Алтай умер в возрасте 46 лет 7
07:04
Не тяни с резиной. Когда "переобувать" авто в зимнюю резину и сколько это стоит в Барнауле 4
06:32
Глава СКР Бастрыкин запросил доклад из-за ситуации с пенсионеркой в рубцовском госпитале 4
06:02
Без осадков и до +17. О погоде в Алтайском крае 9 октября 0
03:39
Сборная России с минимальным счётом обыграла сборную Словакии 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.