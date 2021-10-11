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Эксперт рассказал, как получать пенсию за умершего супруга

, ИА "Амител"
Многие россияне не знают о такой возможности
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский рассказал, как получать пенсию за умершего супруга. В разговоре с радио Sputnik он отметил, что многие россияне не знают о такой возможности.

Звенигородский отметил, что унаследовать страховую пенсию умершего супруга нельзя, но данные о её размере в ПФР будут сохранены.

Второй супруг после выхода на заслуженный отдых может узнать размер пенсии, накопленной её/его партнёром. Если размер пенсии умершего человека больше, чем размер пенсии заявителя, то, по словам Звенигородского, есть смысл написать заявление о переходе на чужие выплаты. Подобный переход в российском законодательстве рассматривается как оформление выплат по потере кормильца.

Накопительную пенсию, в свою очередь, можно унаследовать, но только в том случае, если один из супругов умер до наступления пенсионного возраста.

Ранее amic.ru рассказывал о том, как выйти на пенсию раньше срока и кто может это сделать.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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