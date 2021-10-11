Официально. Движение по Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября

Движение по отремонтированному Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на региональный Минтранс.
Напомним, директор ДСУ № 4, выполняющего работы на объекте, называл эту дату ещё в сентябре.
Старый Обской мост с железнодорожным полотном построен и открыт для эксплуатации в Барнауле ещё в 1915 году. Тогда же в городе открыли железнодорожную станцию. Над строительством моста трудилась почти треть населения Барнаула – около 30 тысяч человек. В 1955 году по нему запустили автомобильное движение. За столетнюю историю Обской мост стал одним из символов города. Однако 17 мая 2013 года обрушилась часть плиты этого коммунального сооружения. Специалисты признали, что эстакаде необходим капитальный ремонт. Объект находился на балансе администрации Барнаула. В мэрии утверждали, что денег в бюджете на реконструкцию нет. Тогда через суд в конце 2018 года мост был передан на баланс Упрдор "Алтай".
В итоге из федерального бюджета на ремонт переправы выделили 1,1 миллиарда рублей. Работы начались в январе 2020-го.
Комментарии
ураааааааааааааааааааааа
За это время можно было новый построить и уже раз пять отремонтировать...
Молодцы.
Жители врз с ужасом ждут этого дня.
А теперь давайте сравним объемы ремонта этого моста и на Ленинском, в районе Нового рынка. На ремонт этого ушло почти два года и мост на Ленинском тоже хотят закрыть на два года... Мост на Ленинском наверно самая ленивая бригада делать будет?
Молодцы! Если сделали все качественно. То это праздник для жителей города!
11:46
Вам, трудным, тысячу раз уже объяснили почему ремонт путепровода на Новом рынке планируется на 2 года: РЖД диктует такой график работ на объекте.
На Старом мосту, кстати, работы выполнялись только по автомобильной ветке - ж/д ветку не трогали.
Для гость 11:42
Ты сам хотя бы забор в своей жизни построил? Вот и не говори о том, о чем не знаешь.
Понасмотрятся китайских роликов в ютюбе, что там за 30 минут небоскребы с проекта до сдачи делают…
Все это чушь.
Да не надо как в Китае!
Сделайте также быстро как в Москве!
Финансирование есть, нужно только компанию соответствующую с оптытом а не ДСУ4
11.10.2021 11:57
- гость -
Почему нельзя транзитные поезда перенаправить на время по новосибирской ветке?
И строительные леса никто не отменял. Сделать хорошие и прочные, чтобы могли проходить поезда. И можно будет мостить сутками.
11.10.2021 12:00 23 года на стройке,там делов от силы на год хотя можно было и за пол года сделать при желании
11.10.2021 12:00
- гость -
Уважаемый, я не только заборы строил, но и срубы бань и домов рубил!
Вы про стройку БАМ только слышали, а я там жил и работал.
Так, что молодой человек, не надо мне тыкать роликами из ютюба!
Если бы при прокладке БАМа мы бы мосты по два года строили, то и БАМа бы не существовало!
1210. Респект.
строили мост 30 тысяч человек, а ремонтировали - три калеки. Вот и темпы реконструкции такие + при затяжном ремонте бабло проще тырить...
11.10.2021 11:57
- гость -
Тот кто хочет работать, он работает, а кто не хочет, тот всегда ищет "отмазки".
То дожди идут, то солнце светит, то собаки воют, то птицы кричат...
Железная дорога диктует условия... Есть власть, которая должна и железную дорогу приструнивать под реалии, а не прогибаться!
дада, кто там главнее над ЖД?
Старый Обской мост с железнодорожным полотном построен и открыт для эксплуатации в Барнауле ещё в 1915 году.
Подготовительные работы начались в конце весны 1913 года. Летом был окончательно утвержден проект моста. Как вам скорость строительства в дореволюционной России?
Как вам скорость строительства
норм скорость учитывая что работали круглосуточно и имели довольно примитивные рабочие средства
Интересно, а когда на мамонтово мост откроют?
12:10
Да-да, как есть факт - БАМ тобой построен)
А шумерам Чёрное море выкапывать не ты помогал? Про ЭйфелЕву башню, поставленную тобой в одну каску я даже упоминать не стану)
12:24
Так иди и сам построй, раз такой все знающий. Как вы собираетесь приструнить железную дорогу? Либо грузы по ж/д возят, либо не возят. Очевидно, что минусы от перекрытия железной дороги перевешивают минусы от перекрытия проспекта Ленина.
Вот вы раньше, когда Нового моста не было как то же справлялись с тем, что мост через Обь один и он постоянно забит автомобилями? Справлялись. Теперь представьте, что начнётся, если его на реконструкцию закроют? Тут такой вой поднимется)
Просто есть города, где строят четвёртый мост, а есть, где вынуждены центральный проспект на 2 года перекрывать. Как бы вам объяснить? Ну вот есть богатые, а есть бедные, так понятней?
https://www.amic.ru/news/477946/
вот вам м мамонтово
"Понимая важность этого узла для движения транспорта, мы гарантированно завершим строительство к концу сентября 2021 года", – цитирует пресс-центр мэрии его слова"
вот и цена всех обещаний, так-то срок был 01 ноября, прям герои
11.10.2021 12:54
- гость -
Просто есть города, где строят четвёртый мост
На НГС сегодня выложили статью, что четвертый мост никому не нужен.
Часть поездов можно было на время пустить через Новосибирск Томск и Омск, в объезд.
Жд-структура позволяет. Но, похоже, это никого не интересует.
Металлоконструкции моста 1915 года постройки разобраны несколько десятков лет назад. Остались от этого моста только опоры
Как было две полосы, так и осталось. Печально...
11.10.2021 13:10
Чучмек
Металлоконструкции моста 1915 года постройки разобраны несколько десятков лет назад. Остались от этого моста только опоры
Факт, что построили его всего за два года тогда через Обь, когда она была глубже и шире. А теперь через 100! лет путепровод в 3 раза короче собираются столько же строить.
Нет ли здесь несоответствия?
А цены на проезд в Новоалтайских автобусах конечно никто снижать не собирается.. Быстренько их подняли, а затраты уменьшатся.
Вместо столбов путепровода на Новом рынке вокруг них залить бетонные сплошные опоры, не прекращая эксплуатации сооружения, затем поочередно заменить плиты настила сначала с одной стороны, затем с другой, пуская движение по действующей полосе. Но это яйца надо покрупнее и головой думать, и нагибать несогласных и саботажников.
11.10.2021 13:23 бункерный просто мечтает возродить "Россию, которую мы потеряли". Они поди еще все материалы для моста на лошадях будут везти.
1.10.2021 14:38
- гость -
Вместо столбов путепровода на Новом рынке вокруг них залить бетонные сплошные опоры, не прекращая эксплуатации сооружения,
Ты это хочешь франку пояснить. который маску на глаза одевает? или томенко, что в жаркую погоду на лыжне здоровья фотается, типа после пробежки, без единой капли пота на лице?
14:38 дело говорит.
Капитальнейше укрепить существующие опоры путем возведения монолитной стены.
Неспеша воткнуть дополнительные опоры по сторонам для расширения моста.
Отремонтировать одну половину, пуская транспорт по второй, потом наоборот.
Может быть зайдествовать коммунальный мост, который идет рядом.
О жителях надо думать
11.10.2021 15:05
- гость -
Похоже на сцену из фильма "Домашний арест"
14:38/15:16
Конечно дело) это же я со строителем БАМа говорю) нынче же все туууупые. Вот раньше то конечно, самые умные были, а сейчас какой с них толк)
Меня всегда умиляли такие люди) вот явно не в теме вопроса, и даже не знает в чем нюансы конкретного объекта, но гонору как у Королева-строителя ракет.
Уже одно то что вы называете отрезок дополнительного путепровода коммунальным мостом, много говорит о вашем «профессионализме».
11.10.2021 12:56
гость2
Это точно,насмешили торопыги)
11.10.2021 15:47
- гость -
и даже не знает в чем нюансы конкретного объекта
Так рассказали бы, в чем там нюансы.
Опоры в нормальном состоянии - куски не отваливаются. Да и не строятся мосты из плохого цемента. В грунт мост не уходит, даже во время пробок на нем. Если обычный мост, то сначала железный каркас и всё остальное по типу нового моста. В чём сложность то?
11.10.2021 11:43
111
Жители врз с ужасом ждут этого дня.
Точно! Пока его ремонтировали, там так классно было кататься на велосипеде! Сонные уютные улочки...