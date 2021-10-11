Официально. Движение по Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября

Движение по отремонтированному Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на региональный Минтранс.

Напомним, директор ДСУ № 4, выполняющего работы на объекте, называл эту дату ещё в сентябре.

Старый Обской мост с железнодорожным полотном построен и открыт для эксплуатации в Барнауле ещё в 1915 году. Тогда же в городе открыли железнодорожную станцию. Над строительством моста трудилась почти треть населения Барнаула – около 30 тысяч человек. В 1955 году по нему запустили автомобильное движение. За столетнюю историю Обской мост стал одним из символов города. Однако 17 мая 2013 года обрушилась часть плиты этого коммунального сооружения. Специалисты признали, что эстакаде необходим капитальный ремонт. Объект находился на балансе администрации Барнаула. В мэрии утверждали, что денег в бюджете на реконструкцию нет. Тогда через суд в конце 2018 года мост был передан на баланс Упрдор "Алтай".

В итоге из федерального бюджета на ремонт переправы выделили 1,1 миллиарда рублей. Работы начались в январе 2020-го.