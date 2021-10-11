Россиянин застрелил собственного сына за то, что тот крал металл

В Челябинской области отец застрелил укравшего металл сына, сообщает РЕН ТВ.
Утром 8 октября пожилой мужчина увидел, как его сын ворует металлические ворота и столбы, а уже вечером дважды выстрелил в него. Тот скончался на месте. Тело убитого нашли в кабине грузовика.
Стрелявшего задержали и завели в отношении него уголовное дело. По данным телеканала, пенсионер стрелял из охотничьего ружья, разрешения на которое у него не было.
Ранее в Алтайском крае 30-летний уроженец Республики Кыргызстан во время ссоры выстрелил в своего соотечественника из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Комментарии
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Люди гибнут за металл...
Что,сынку,помогли тебе стыренные ворота и столбы?
не сын ты мне
Амик, а русским языком написать можно? У кого он крал металл? У своего отца, у соседа?
как вовремя Артем Маслов продал свою газель и занялся инфобизнесом
Похоже своё/отцовское собирался вывозить.