Россиянин застрелил собственного сына за то, что тот крал металл

В Челябинской области отец застрелил укравшего металл сына, сообщает РЕН ТВ.

Утром 8 октября пожилой мужчина увидел, как его сын ворует металлические ворота и столбы, а уже вечером дважды выстрелил в него. Тот скончался на месте. Тело убитого нашли в кабине грузовика.

Стрелявшего задержали и завели в отношении него уголовное дело. По данным телеканала, пенсионер стрелял из охотничьего ружья, разрешения на которое у него не было.

Ранее в Алтайском крае 30-летний уроженец Республики Кыргызстан во время ссоры выстрелил в своего соотечественника из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.