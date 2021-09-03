Пьяный киргиз застрелил своего соотечественника в Алтайском крае

Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему уроженцу Республики Кыргызстан в убийстве 44-летнего соотечественника. По данным следствия, в конце августа обвиняемый, будучи пьяным, поконфликтовал с мужчиной, находясь в поле одного из фермерских хозяйств в Кулундинском районе.
"По данным следствия, в конце августа 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на участке местности в Кулундинском районе – поле, где осуществлял трудовую деятельность в сфере сельского хозяйства, вступил в конфликт с 44-летним соотечественником. В ходе ссоры он выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Мужчину заключили под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
И вот так работают в поле уроженцы Республики Кыргызстан в поле с оружием?! Бардак однако ...
А в России иностранным гражданам разрешено владеть оружием?
Аль-Каида зверствует
работают в поле с оружием
А вдруг медведь?
3.09.2021 09:13
- гость -
А вдруг медведь?
Для Кулунды больше актуально тогда - лев!