Пьяный киргиз застрелил своего соотечественника в Алтайском крае

Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему уроженцу Республики Кыргызстан в убийстве 44-летнего соотечественника. По данным следствия, в конце августа обвиняемый, будучи пьяным, поконфликтовал с мужчиной, находясь в поле одного из фермерских хозяйств в Кулундинском районе.

"По данным следствия, в конце августа 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на участке местности в Кулундинском районе – поле, где осуществлял трудовую деятельность в сфере сельского хозяйства, вступил в конфликт с 44-летним соотечественником. В ходе ссоры он выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.