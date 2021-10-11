Число погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 34

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 34 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

"По состоянию на 19:00 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 человека сейчас госпитализированы, семеро из них в тяжёлом состоянии, четверо – на ИВЛ. Всего медики выявили семь очагов отравления.

В регионе развернули оповещение граждан об опасности употребления алкоголя. Помимо соцсетей, медиа, радио- и телевещания, в этой работе также задействовали десять автомобилей с громкоговорителями, которые ездят по улицам Орска. Кроме того, порядка 600 полицейских, дружинников, соцработников и волонтёров обходят дома и квартиры. Также в Оренбуржье проводят социальную акцию – в местной торговой сети люди могут обменять сомнительное спиртное на продуктовые наборы.

Напомним, пострадавшие от отравления суррогатным алкоголем стали поступать в медучреждения региона в ночь на 7 октября. У людей выявили наличие смертельно опасного чистого метанола в организме. Подпольный цех по продаже незаконной продукции правоохранители обнаружили в Орске, оттуда изъяли более 1,2 тысячи пол-литровых бутылок со спиртным. По данным РБК, задержаны девять подозреваемых, возбуждено шесть уголовных дел.