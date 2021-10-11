Число погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 34

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 34 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.
"По состоянию на 19:00 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 24 человека сейчас госпитализированы, семеро из них в тяжёлом состоянии, четверо – на ИВЛ. Всего медики выявили семь очагов отравления.
В регионе развернули оповещение граждан об опасности употребления алкоголя. Помимо соцсетей, медиа, радио- и телевещания, в этой работе также задействовали десять автомобилей с громкоговорителями, которые ездят по улицам Орска. Кроме того, порядка 600 полицейских, дружинников, соцработников и волонтёров обходят дома и квартиры. Также в Оренбуржье проводят социальную акцию – в местной торговой сети люди могут обменять сомнительное спиртное на продуктовые наборы.
Напомним, пострадавшие от отравления суррогатным алкоголем стали поступать в медучреждения региона в ночь на 7 октября. У людей выявили наличие смертельно опасного чистого метанола в организме. Подпольный цех по продаже незаконной продукции правоохранители обнаружили в Орске, оттуда изъяли более 1,2 тысячи пол-литровых бутылок со спиртным. По данным РБК, задержаны девять подозреваемых, возбуждено шесть уголовных дел.
Комментарии
обычный сезонный профилактический вброс. Пили и бум пить )))
Производитель сам непьющий? Такое редко бывает.
Каждому свое . Пейте и подыхайте. Чище будет.
лотерея вполне так норм
11.10.2021 13:57
- гость -
Ты фашист?!
1421. Нет.Я алкаш.
11.10.2021 13:57
- гость -
Каждому свое . Пейте и подыхайте. Чище будет.
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Ну так нельзя. Я, к примеру, равнодушна к алкоголю. Но на Новый год выпить бокал шампанского - это одна из традиций. Когда промёрзнешься, дома полстопки коньяка хорошо прогревают. А еще в мороженое люблю добавить немного белого вина для пикантности. Т.е. совсем отказываться от алкоголя - это крайность, я считаю. Меру только надо знать.
15:13
Если человек покупает бормотуху явно кустарного производства за пол-цены - это разве не повод задуматься над рисками для себя?
Хорошее шампанское, сухое белое, дорогой коньяк - всё это покупается в магазине, желательно специализированном. Как Винотека в Барнауле.
А если человеку плевать, что пить, лишь бы торкало, то мне его отчего то не жаль. Они люди взрослые, сами о себе должны думать.
1524 . Очень верно.
11.10.2021 15:24
- гость -
Если человек покупает бормотуху явно кустарного производства за пол-цены - это разве не повод задуматься над рисками для себя?
Всегда ж можно проверить, этанол это или что-то другое. Даже особых знаний по химии не надо, только школьный курс.
И пофигу на вакцинацию. Мы найдём способ убить себя, если короновирус не справится.
15.13 Алкоголь был приобретен в МАГАЗИНЕ. Какое кустарное производство? Не самогон у дяди Васи покупали. "Казенку" в магазине! Вот в чем беда.
11.10.2021 16:50
гость
Сельпо сложно назвать полноценным магазином, тем более государственным. Они все частные.
Всегда ж можно проверить, этанол это или что-то другое. Даже особых знаний по химии не надо, только школьный курс.
Освежите мне пжста школьный курс. Нам такое не преподавали.
Самый простой способ поджечь палочку с ватой. Этанол горит синим, метиловый зеленым. Есть еще способы, например опустить раскаленную проволоку в жидкость. От метанола будет очень неприятный запах. Ну и т.д.