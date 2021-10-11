Женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки в Москве

Женщина и двое детей 2018 и 2021 годов рождения погибли в Москве в результате падения из окна многоэтажки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По факту обнаружения тел женщины и её детей, одному из которых четыре года, а второму один месяц, возбуждено уголовное дело об убийстве", – сказал источник агентства в правоохранительных органах.
По предварительным данным, женщина с двумя детьми выпала из окна 17 этажа.
Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле из окна многоэтажки выпал человек. Пострадавший скончался на месте.
Комментарии
выпала это когда случайно
а тут упала
врят ли упала...
упала, это когда пошла мыть окна и упала, а когда с двумя детьми, то спрыгнула
спрыгнула когда сама задумала
тут явно "помогли" полететь
(обстоятельства/условия/алкоголь/наркотики)
подождем что выяснят
Помогли полететь, вряд ли, скорее помогли упасть. Вероятнее всего- коллекторы. Выбивали долг за кредит/ипотеку.
Квартира с детьми- вариант сложный для взыскания.
Так как квартира сейчас не обременена, то можно спокойно через суд забрать долги.
Коллекторы- скоты, набранные из отморозков.
11.10.2021 17:53
Семён
При чем тут коллекторы? Лишь бы ляпнуть. Один из детей младенец. Вполне могла быть послеродовая депрессия