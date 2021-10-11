Женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки в Москве

Женщина и двое детей 2018 и 2021 годов рождения погибли в Москве в результате падения из окна многоэтажки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По факту обнаружения тел женщины и её детей, одному из которых четыре года, а второму один месяц, возбуждено уголовное дело об убийстве", – сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По предварительным данным, женщина с двумя детьми выпала из окна 17 этажа.

Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из окна многоэтажки выпал человек. Пострадавший скончался на месте.