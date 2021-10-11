Россиян предложили ежемесячно штрафовать на 5 тысяч рублей за отказ от вакцинации

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации, так как ковид наносит большой финансовый ущерб системе здравоохранения: лечение одного пациента в больнице обходится до 500 тысяч рублей.

"В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки – акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжёлым грузом ложатся на систему здравоохранения", – сказал учёный в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Подобную меру, прежде всего, следует рассматривать в отношении наиболее подверженных заражению людей, считает вирусолог. По его мнению, сумма штрафа порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы "вполне адекватной".

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия для введения нового локдауна в России.