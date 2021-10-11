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Россиян предложили ежемесячно штрафовать на 5 тысяч рублей за отказ от вакцинации

, ИА "Амител"
По мнению вирусолога Александра Лукашева, такая сумма была бы "вполне адекватной"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации, так как ковид наносит большой финансовый ущерб системе здравоохранения: лечение одного пациента в больнице обходится до 500 тысяч рублей.

"В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки – акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжёлым грузом ложатся на систему здравоохранения", – сказал учёный в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Подобную меру, прежде всего, следует рассматривать в отношении наиболее подверженных заражению людей, считает вирусолог. По его мнению, сумма штрафа порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы "вполне адекватной".

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия для введения нового локдауна в России.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.10.2021 16:35
- гость -

Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки – акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты.

Что дальше? Налог на сладкую газировку? Налог на лишний вес? Налог на тех кто отказвается заниматься спортом?

11.10.2021 16:35
krash

финансовый ущерб от отказа от ДОБРОВОЛЬНОЙ вакцинации? Посчитайте финансовый ущерб от зарплат чиновникам. Давайте с них удержим - хватит чтоб во всей Раше восстановить медицину.
А я вижу, что вакцинированные болеют не хуже чем невакцинированные, и умирают так же.

11.10.2021 16:37
гость

лечение одного пациента в больнице обходится до 500 тысяч рублей.

лучше бы за вакцинацию давали 500 тыс. Народ бы точно в очередь бы встал. А так имейте то, что имеете.

Уже не знают как эту свою вакцину запихнуть в людей

11.10.2021 16:37
- гость -

500 т.р. за что? за кислород и койко-место?)))

11.10.2021 16:38
- гость -

Надо скинуться на уничтожитель.

11.10.2021 16:38
- гость -

Отличная идея.
она уже давно НЕ ДОБРОВОЛЬНАЯ если что

11.10.2021 16:39
- гость -

давно пора

11.10.2021 16:40
Митенька ржевский

11.10.2021 16:33
- гость -
***
Россия как раз страна, а концлагерь в вашей любимой Нэньке-Украдине.
У нас никого не бьют за разговоры на мове или по-татарски, и нас никакие фашисты не маршируют по Красной площади, как у вас по Банковой. Так что иди-ка попрыгай и успокойся, рагуль...

11.10.2021 16:40
- гость -

По мне так лучше подписку брать об отказе от лечения, в случае заражения. Гость 16:33
-----Готов таковую дать?

11.10.2021 16:41
гость

лечение одного пациента в больнице обходится до 500 тысяч рублей

Это еще без учета ковидных выплат

11.10.2021 16:41
- гость -

11.10.2021 16:35
krash----- Не ври.

11.10.2021 16:41
гiсть

точно, штраф за отказ от добровольной вакцинации)
то же самое надо сделать со службой в армии. заплати штраф и отдыхай

11.10.2021 16:43
Митьке Ржевскому

Как только триппер вылечил, так сразу умные слова постить начал!!!!

11.10.2021 16:43
гость

Амик злостно удаляет не угодные комментарии


Что такого чтоб выплатить людям по 500 тыс за вакцинацию? Боитесь вакцины не хватит.....
Как штрафовать, так все мастера.
Сначала начните с пряника, а уж до кнута может дело и не дойдет

11.10.2021 16:45
гость

Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ № 157), а также Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее – Национальный календарь прививок).

При этом ни один из указанных актов не устанавливает обязанность лиц, в том числе лиц, входящих в профессиональную группу риска (например, медицинских работников), на проведение профилактических прививок.

Более того, следует заметить, что вакцинация является медицинским вмешательством, к ней применяются положения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323). Как известно, для проведения медицинского вмешательства согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ № 323 требуется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А в случае нежелания такого вмешательства пациент имеет право на отказ от него.


Так что нарушают наши права чинуши, ох как нарушают

11.10.2021 16:47
- гость -

Предлагаю заболевших вакцинированных штрафовать за то , что болеют после прививок! А если помирают , так в двойном размере с их родственников! Ковидки забиты поголовно вакцинированными, а виноваты как всегда здоровые невакцинированные))
Хотя, логично, вакцинированные помирают... какие с них ежемесячные штрафы...

11.10.2021 16:49
- гость -

11.10.2021 16:47
- гость ---------------Со стекломоем завязывай.

11.10.2021 16:50
- гость -

11.10.2021 16:47
- гость - Зато в УК есть статья за распространение заразы, ты не знал?

11.10.2021 16:52
krash

Пусть удерживают с тех, кого вылечили. раз уж такие затраты у них списаны. Ведь если человек оказался в больнице зараженный, значит не носил маску и не соблюдал дистанцию. Ведь этими средствами нас уверяют спасется человечество, и за их отсутствие нас штрафуют?

А здоровый, пусть и не вакцинированный, если не болел - значит соблюдает меры, и платить уж точно не должен.

Уберите проездные льготные для пенсов. пусть дома сидят. сразу снизится порог. а то катаются бесплатно, поболтать выезжают. заразу развозят.

11.10.2021 16:54
- гость -

Я согласен, поставлю прививку, но если я заболею, то правительство должно будет выплатить мне миллионов 20!
И после такого заявления о принудиловке, власти еще не понимают почему люди не вакцинируются?

11.10.2021 16:57
гость

Статья 17 Конституции РФ. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц

11.10.2021 16:58
- гость -

А ученый ничего не попутал? Ему совсем мозги отшибло? За каждого человека перечисляется медицинская страховка! В задницу себе пускай засунет эту вакцину и в горло зальет!!!

11.10.2021 16:58
gosti

Точнее так: Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев не знает кому попадают 500 000 с больного, вот и ляпнул не подумав. За 500 000 можно десяток человек вылечить... с кислородом и прочим обслуживанием

11.10.2021 16:58
- гость -

11.10.2021 16:52
krash
а то катаются бесплатно,

С чего ты взял, что льготные проездные для пенсов бесплатны? Ты вообще россиянин?

11.10.2021 17:01
- гость -

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации,

в своем княжестве для крепостных вводить будет порядки, псевдоученый.
Прививка это дело добровольное.

11.10.2021 17:01
- гость -

11.10.2021 16:50
- гость -
Так кто распространяет заразу-то? Здоровые непривитые или болеющие привитые?

11.10.2021 17:02
Панночка

Что такого чтоб выплатить людям по 500 тыс за вакцинацию? Боитесь вакцины не хватит.....

так это, розыгрыш проводят. а поголовно полляма чтоб вакцинированным платить это изивните откуда взять надо? с зарплат учителей и врачей?

11.10.2021 17:11
- гость -

Боитесь вакцины не хватит.....

Вакцины сейчас как раз хватает.

11.10.2021 17:48
Анна

Володин прав.\n2. Но тото кто предложил не дурак. Представляете какя у них сейчас лафа . И деньги выбивать не надо под разработки и исследования. А на 100 процентов не проверены. В 2020 г нам говорили одни признаки сейчас лругое и все меняется. И так же сколько уже методик лечения (много). Никто не опровергает вирус есть и бдут появляться. в принципе.. Но в наше время для определенных кругов это средство для обогащения. И это предложения по штрафам один из пунктов для достижения .\n3. И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА.
А когда примут закон об ответственности врачей?

11.10.2021 17:52
- гость -

11.10.2021 17:48
Анна

Чего тебе надо от врачей? На своей Украине следи за врачами.

11.10.2021 20:12
- гость -


11.10.2021 16:47
- гость -
Из всех моих привитых знакомых заболели двое (муж и жена) и то после первой прививки. Посидели дома неделю и вышли на работу. Остальные (уже под сотню) н корону не жаловались.
Знакомый, работающий фельдшером в медицине катастроф и перевозящий ковидных из Бийска в Барнаул говорит, что привитые среди них есть, но тяжелых он очень редко перевозит, в основном это непривитые.
P.S. Сам не прививался, но переболел год назад.

11.10.2021 20:17
- гость -

Посчитай сколько нужно заплатить всему населению России для того, что бы за премию привить всех, а потом подумай где взять деньги. За полтора года официально заболело почти 8 млн. И вряд ли даже четверть из них тяжелые. Основная часть лечилась дома. И потрачено на каждого максимум 10 000.
Головой думать тяжело, зато обсуждать такого же тугодума это завсегда пожалуйста.

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