Россиян предложили ежемесячно штрафовать на 5 тысяч рублей за отказ от вакцинации

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации, так как ковид наносит большой финансовый ущерб системе здравоохранения: лечение одного пациента в больнице обходится до 500 тысяч рублей.
"В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки – акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжёлым грузом ложатся на систему здравоохранения", – сказал учёный в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Подобную меру, прежде всего, следует рассматривать в отношении наиболее подверженных заражению людей, считает вирусолог. По его мнению, сумма штрафа порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы "вполне адекватной".
Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия для введения нового локдауна в России.
Комментарии
Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки – акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты.
Что дальше? Налог на сладкую газировку? Налог на лишний вес? Налог на тех кто отказвается заниматься спортом?
финансовый ущерб от отказа от ДОБРОВОЛЬНОЙ вакцинации? Посчитайте финансовый ущерб от зарплат чиновникам. Давайте с них удержим - хватит чтоб во всей Раше восстановить медицину.
А я вижу, что вакцинированные болеют не хуже чем невакцинированные, и умирают так же.
лечение одного пациента в больнице обходится до 500 тысяч рублей.
лучше бы за вакцинацию давали 500 тыс. Народ бы точно в очередь бы встал. А так имейте то, что имеете.
Уже не знают как эту свою вакцину запихнуть в людей
500 т.р. за что? за кислород и койко-место?)))
Надо скинуться на уничтожитель.
Отличная идея.
она уже давно НЕ ДОБРОВОЛЬНАЯ если что
давно пора
11.10.2021 16:33
- гость -
***
Россия как раз страна, а концлагерь в вашей любимой Нэньке-Украдине.
У нас никого не бьют за разговоры на мове или по-татарски, и нас никакие фашисты не маршируют по Красной площади, как у вас по Банковой. Так что иди-ка попрыгай и успокойся, рагуль...
По мне так лучше подписку брать об отказе от лечения, в случае заражения. Гость 16:33
-----Готов таковую дать?
лечение одного пациента в больнице обходится до 500 тысяч рублей
Это еще без учета ковидных выплат
11.10.2021 16:35
krash----- Не ври.
точно, штраф за отказ от добровольной вакцинации)
то же самое надо сделать со службой в армии. заплати штраф и отдыхай
Как только триппер вылечил, так сразу умные слова постить начал!!!!
Амик злостно удаляет не угодные комментарии
Что такого чтоб выплатить людям по 500 тыс за вакцинацию? Боитесь вакцины не хватит.....
Как штрафовать, так все мастера.
Сначала начните с пряника, а уж до кнута может дело и не дойдет
Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ № 157), а также Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее – Национальный календарь прививок).
При этом ни один из указанных актов не устанавливает обязанность лиц, в том числе лиц, входящих в профессиональную группу риска (например, медицинских работников), на проведение профилактических прививок.
Более того, следует заметить, что вакцинация является медицинским вмешательством, к ней применяются положения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323). Как известно, для проведения медицинского вмешательства согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ № 323 требуется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А в случае нежелания такого вмешательства пациент имеет право на отказ от него.
Так что нарушают наши права чинуши, ох как нарушают
Предлагаю заболевших вакцинированных штрафовать за то , что болеют после прививок! А если помирают , так в двойном размере с их родственников! Ковидки забиты поголовно вакцинированными, а виноваты как всегда здоровые невакцинированные))
Хотя, логично, вакцинированные помирают... какие с них ежемесячные штрафы...
11.10.2021 16:47
- гость ---------------Со стекломоем завязывай.
11.10.2021 16:47
- гость - Зато в УК есть статья за распространение заразы, ты не знал?
Пусть удерживают с тех, кого вылечили. раз уж такие затраты у них списаны. Ведь если человек оказался в больнице зараженный, значит не носил маску и не соблюдал дистанцию. Ведь этими средствами нас уверяют спасется человечество, и за их отсутствие нас штрафуют?
А здоровый, пусть и не вакцинированный, если не болел - значит соблюдает меры, и платить уж точно не должен.
Уберите проездные льготные для пенсов. пусть дома сидят. сразу снизится порог. а то катаются бесплатно, поболтать выезжают. заразу развозят.
Я согласен, поставлю прививку, но если я заболею, то правительство должно будет выплатить мне миллионов 20!
И после такого заявления о принудиловке, власти еще не понимают почему люди не вакцинируются?
Статья 17 Конституции РФ. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц
А ученый ничего не попутал? Ему совсем мозги отшибло? За каждого человека перечисляется медицинская страховка! В задницу себе пускай засунет эту вакцину и в горло зальет!!!
Точнее так: Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев не знает кому попадают 500 000 с больного, вот и ляпнул не подумав. За 500 000 можно десяток человек вылечить... с кислородом и прочим обслуживанием
11.10.2021 16:52
krash
а то катаются бесплатно,
С чего ты взял, что льготные проездные для пенсов бесплатны? Ты вообще россиянин?
Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации,
в своем княжестве для крепостных вводить будет порядки, псевдоученый.
Прививка это дело добровольное.
11.10.2021 16:50
- гость -
Так кто распространяет заразу-то? Здоровые непривитые или болеющие привитые?
Что такого чтоб выплатить людям по 500 тыс за вакцинацию? Боитесь вакцины не хватит.....
так это, розыгрыш проводят. а поголовно полляма чтоб вакцинированным платить это изивните откуда взять надо? с зарплат учителей и врачей?
Боитесь вакцины не хватит.....
Вакцины сейчас как раз хватает.
Володин прав.\n2. Но тото кто предложил не дурак. Представляете какя у них сейчас лафа . И деньги выбивать не надо под разработки и исследования. А на 100 процентов не проверены. В 2020 г нам говорили одни признаки сейчас лругое и все меняется. И так же сколько уже методик лечения (много). Никто не опровергает вирус есть и бдут появляться. в принципе.. Но в наше время для определенных кругов это средство для обогащения. И это предложения по штрафам один из пунктов для достижения .\n3. И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА.
А когда примут закон об ответственности врачей?
11.10.2021 17:48
Анна
Чего тебе надо от врачей? На своей Украине следи за врачами.
11.10.2021 16:47
- гость -
Из всех моих привитых знакомых заболели двое (муж и жена) и то после первой прививки. Посидели дома неделю и вышли на работу. Остальные (уже под сотню) н корону не жаловались.
Знакомый, работающий фельдшером в медицине катастроф и перевозящий ковидных из Бийска в Барнаул говорит, что привитые среди них есть, но тяжелых он очень редко перевозит, в основном это непривитые.
P.S. Сам не прививался, но переболел год назад.
Посчитай сколько нужно заплатить всему населению России для того, что бы за премию привить всех, а потом подумай где взять деньги. За полтора года официально заболело почти 8 млн. И вряд ли даже четверть из них тяжелые. Основная часть лечилась дома. И потрачено на каждого максимум 10 000.
Головой думать тяжело, зато обсуждать такого же тугодума это завсегда пожалуйста.