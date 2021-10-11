Алтайский край занял 74 место в рейтинге регионов по финансовому благополучию населения

Алтайский край занял 74 место из 85 в рейтинге российских регионов по финансовому благополучию населения, следует из исследования РИА Новости.

При составлении рейтинга эксперты учитывали отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объём вкладов и других привлечённых средств физлиц в банках на одного жителя, долю населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также долю семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

В итоге рейтинговый балл Алтайского края по итогам 2020 года составил 24,57. При этом по итогам 2019-го Алтайский край в аналогичном рейтинге занимал 72-ю строчку.

Лидерами рейтинга по финансовому благополучию населения стали регионы Крайнего Севера: ЯНАО (96,96 балла), Магаданская область (91,83), Чукотский автономный округ (88,04) и ХМАО – Югра (83,76). Также в первую пятёрку вошла Москва (82,66).

В то же время аутсайдерами оказались Ингушетия (1,85), Тыва (5,25), Карачаево-Черкесская Республика (6,34), а также Республика Алтай (9,43) и Кабардино-Балкарская Республика (10,14).

Ранее сообщалось, что Барнаул занял 75-е место из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат.