Спирт для производства палёного алкоголя в Оренбуржье оказался техническим

Изготовители палёного алкоголя в Оренбуржье использовали один из видов технического спирта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным правоохранителей, подозреваемые использовали ингибитор технический, который добавляют при изготовлении средств от коррозии. Закупали его у одной из организаций в Уфе, официально занимающейся реализацией технических жидкостей.

"В настоящее время сотрудники полиции и следователи выясняют законность реализации опасной жидкости данной коммерческой организацией", – говорится в сообщении.

Напомним, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области пострадали 67 человек, 34 из них скончались. Правоохранители задержали девять подозреваемых, возбуждено шесть уголовных дел.