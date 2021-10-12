Сборная России в Мариборе обыграла сборную Словении

Сборная России по футболу в Мариборе обыграла сборную Словении. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Первый тайм

Счет матча в первом тайме открыли россияне. На 29 минуте Фомин со стандарта отдал в ближний угол штрафной, а Игорь Дивеев затылком направил мяч в ворота словенцев. (1:0).

Через несколько минут, после розыгрыша еще одного стандарта и элегантной передачи пяткой в исполнении Федора Смолова, Георгий Джикия ударом через себя увеличил отрыв сборной России еще на один мяч (2:0).

После двух пропущенных мячей словенцы стали активнее выходить в атаку, что принесло свои плоды. На 40-й минуте Йосип Иличич закончил серию пасов точным ударом в ворота российской сборной (2:1).

Второй тайм

Вторая половина встречи получилась крайне напряженной. С самого начала тайма словенские футболисты перехватили инициативу, а россияне старались проводить острые контратаки.

К началу дополнительного времени обстановка на стадиона накалилась до предела, а усугубил ситуацию брошенный на с трибун фаер и болельщик, который решил выбежать на поле.

Забить до конца тайма не смогла ни одна из команд.

Турнирная таблица

В параллельном матче сборная Хорватии не смогла обыграть сборную Словакии. Команды закончили встречу со счетом 2:2 и забрали по одному очку.

Исходя из этого, сборная России по футболу в данный момент занимает первое место в своей группе. Следующие матчи отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу пройдут в ноябре.

Напомним, что предыдущий матч со сборной Словакии россияне выиграли с минимальным преимуществом (1:0). Добыть три очка россиянам помог автогол в исполнении словацкого футболиста.