Стало известно, когда откроют мост на Челюскинцев

Открытие барнаульского моста на улице Челюскинцев отложено до 1 ноября. Ранее сооружение обещали открыть до конца сентября, сообщает "Толк".
В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи уточнили, что главные работы по реконструкции моста выполнены. Осталось уложить плитку, установить знаки и устроить лестничный сход и водосброс.
Движение транспорта может быть открыто после проверки Инспекцией строительного и жилищного надзора по региону. Она выдаст заключение, соответствует ли реконструкция объекта проектно-сметной документации.
Общая стоимость работ составила 87,8 млн рублей: 79 млн рублей направлены из бюджета Алтайского края, ещё 8,8 млн рублей – из городской казны. После реконструкции мост свяжет улицы Челюскинцев, Мамонтова и Загородную. Проезжая часть составит 9 метров, ширина тротуаров – 2,25 метра, длина – порядка 66 метров.
Ранее сообщалось, что движение по отремонтированному Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября.
Комментарии
начать и закончить ....
Полагаю что доверять этим ребятам реконстукцию моста на Новом рынке нельзя!
Откроют. Власихинская- Ленточный бор морковку начали убирать это дело.Долго думали, а деловые на неделю. Молодцы.
Не морковку, а горлышко.
Гость 12.10.2021 09:27
Полагаю что доверять этим ребятам реконстукцию моста на Новом рынке нельзя!
тебя забыли спросить, умник
Просто основные ресурсы были брошены, на достройку "Северного потока" отсюда задержка.
Ну и погода конечно!
Кто ж знал , что в сентябре дожди пойдут?
12.10.2021 09:59
- гость -
Может и забыли его спросить, но он полностью прав! А Вы наверно из той бригады ленивцев, которая мост на Челюскинцев реконструирует?
12.10.2021 09:27
Гость
Это точно, они года на четыре растянут!
Это про тот мост, который "с опережением графика делали"?
Ащще поровну на этот мост, хоть до 2050 года его делайте. Мне он не мешает.
11:05, а чего зашёл, да ещё и отписался?