Стало известно, когда откроют мост на Челюскинцев

Открытие барнаульского моста на улице Челюскинцев отложено до 1 ноября. Ранее сооружение обещали открыть до конца сентября, сообщает "Толк".

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи уточнили, что главные работы по реконструкции моста выполнены. Осталось уложить плитку, установить знаки и устроить лестничный сход и водосброс.

Движение транспорта может быть открыто после проверки Инспекцией строительного и жилищного надзора по региону. Она выдаст заключение, соответствует ли реконструкция объекта проектно-сметной документации.

Общая стоимость работ составила 87,8 млн рублей: 79 млн рублей направлены из бюджета Алтайского края, ещё 8,8 млн рублей – из городской казны. После реконструкции мост свяжет улицы Челюскинцев, Мамонтова и Загородную. Проезжая часть составит 9 метров, ширина тротуаров – 2,25 метра, длина – порядка 66 метров.

Ранее сообщалось, что движение по отремонтированному Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября.