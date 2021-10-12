Бийские перевозчики просят поднять цены на проезд из-за дорогой солярки

Автоперевозчики Бийска просят администрацию города поднять стоимость проезда до 27 рублей, сообщает "Бийский рабочий". Такое же изменение цен может произойти и в трамваях.

Автопредприниматель Валерий Попов связал возможное увеличение цен с ростом эксплуатационных затрат на запчасти и дизельное топливо. По его словам, за два года стоимость "солярки" поднялась с 43 до 50 рублей. До конца года она может увеличиться ещё на 7%, согласно прогнозу Минэкономразвития.

Кроме того, владельцы бийских автобусов жалуются на новую систему налогообложения, вступившую в силу с этого года. Как рассказал Валерий Попов, по новым расчётам отчисления в налоговую выросли в пять раз.

Автоперевозчики утверждают, что для них идеальное решение – это повышение стоимости проезда на пять рублей. Но они ожидают, что в администрации примут нейтральное решение, подняв цену только до 27 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула может вырасти сразу на пять рублей – до 28 рублей.