"Дефицита нет": в алтайском Минздраве ответили на жалобы о нехватке лекарств от COVID-19

В алтайском Минздраве заявили, что в регионе есть достаточный резерв препаратов для лечения от коронавируса. Ранее жители края не раз жаловались, что не могут получить от врачей нужные лекарства, сообщает "Банкфакс".
В конце сентября и начале октября многие жители Алтайского края рассказывали, что им и их родственникам отказывают в выдаче бесплатных лекарств от коронавируса, несмотря на положительный тест. Жалующиеся утверждали, что не могут получить препараты ни в стационаре, ни по рецепту лечащего врача. Звонки на горячую линию Минздрава также не помогли. По словам заболевших, сотрудники министерства порекомендовали приобретать лекарства за свой счёт из-за их дефицита в крае.
В ведомстве заявили, что необходимый запас лекарств сформирован как в ковидных госпиталях, так и в поликлиниках края. Речь идёт о препаратах для жаропонижающей, противовирусной и антикоагулянтной терапии при COVID-19. Чиновники призвали жителей края больше внимания уделять вакцинации, а не поиску проблем.
Ранее сообщалось, что Алтайский край отстаёт от половины российских регионов по уровню вакцинации от COVID-19.
Комментарии
- А бардачок откройте, пожалуйста.
Там стопка валюты. Водитель с готовностью протягивает налоговую декларацию.
- Вот, смотрите.
- ... А что на заднем сиденье?
- Ах, это... Это пулемет. Вот разрешение на хранение оружия.
- А под сиденьем?
- Это наркотики. Везу сдавать. Вот справка, просто пока не довез до больницы.
- А в багажнике у Вас что?
- Труп моего друга. Я везу его хоронить. Вот справка из морга.
- А ПОЧЕМУ У НЕГО ПАЯЛЬНИК В ЗАДНИЦЕ?????
- Вот, пожалуйста... Это последняя воля усопшего...
Из ответа Минздрава получается, что люди не получившие лекарственные препараты врут) А Минздрав ведет себя как ребенок. Печально! Когда уже Министр нормальный придет? От человека на месте многое зависит. Не везет нашему Алтайскому краю на руководителей.
Проблем не ищу. Прививка есть. Тем не менее я болел две недели в октябре этого года. В поликлинике заявили, что лекарств от коронавируса нет ни-ка-ких! Вообще ни-ка-ких! Посоветовали покупать за свой счет! Поэтому уважаемый Минздрав! Прежде чем писать в СМИ, будьте добры, обзвоните свои подведомственные поликлиники, уточните, что там есть, а чего нет, и тогда уже давайте ответ.
жаропонижающей, противовирусной и антикоагулянтной терапии при COVID-19
Ну так это не от ковид, а при ковид. От ковид нет противовирусников. Никто в мире придумать не может. Даже от того, который 2 года назад был, антивирусника никто в мире сделать не может
эка врать-то!
Я не знаю кому дають лекарство. Я болею ковидом мне с поликлиники не принесли не одной таблетки.
Что, непонятно, что при путине и едросах это стало нормой - дефицит лекарств, дефицит врачей, дефицит квартир для сирот, "денег нет, но вы держитесь"(с)? Только на себя любимых у них бабла в избытке и в телевизоре - ляпота, вмё растёт и колосится.
12.10.2021 12:28
Павсекакий
Ты еще скажи что при ЕБН всего было в достатке ? Зато либераст был, с западом заигрывал, а страна была в мегазаднице, какая медицина, какие врачи, какие квартиры для сирот, вы о чем. Чтоб тупо не сдохнуть у большинства народу голова болела, я помню это прекрасно, когда стипендии ВУЗа хватало на 1 (один) обед в столовой. Вы этого хотите ?Нормально было только когда был Союз.
Все возвращается и возвернется эра Бориса сорокоградусного
Болели ковидом в начале сентября . После вопроса об обеспечения бесплатными лекарствами,подумали и решили выдать стандарт парацетамола и мазь виферон 12гр. на человека. Попросили сказать спасибо хоть за это.
"стипендии ВУЗа хватало на 1 (один) обед в столовой."
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Хорош заливать, Жоржик. Я сам тогда студентом был.
И Вову вам ЕБН подсунул, так что ты ему должен быть благодарен.