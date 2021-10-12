Омбудсмен рассказала о состоянии детей, изъятых у опекунов после сообщений об истязаниях

Четырех братьев, которых могли истязать опекуны в Крутихинском районе Алтайского края, обследовали в больнице и поместили в центр содержания детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом РБК рассказала детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева.
По словам Казанцевой, четверо братьев находятся в одной группе. Их не разделили. Дети обследованы и приступили к учёбе в школе. Старший из братьев уже принял участие в культурном мероприятии.
Казанцева добавила, что опекунов отстранили от исполнения обязанностей, а приёмную мать мальчиков включили в специальный реестр, для того чтобы она больше не смогла усыновлять детей.
Напомним, сообщения об издевательствах над детьми в алтайской глубинке появились в социальных сетях накануне. Правоохранители начали проверку, а мальчиков оградили от семьи.
Жители села, которые наблюдали за происходящим, разделились на два лагеря: одни всячески помогают спасти детей, а другие считают, что ребята мстят приёмным родителям за какую-то обиду.
Комментарии
"приёмную мать мальчиков включили в специальный реестр, для того чтобы она больше не смогла усыновлять детей" и это все?
1. "Четырех братьев, которых истязали опекуны в Крутихинском районе Алтайского края"
2. "Правоохранители начали проверку"
Что за кликбейтные заголовки, Амик? Проверка только начата, а опекуны уже вами записаны в истязатели, Вы отвечаете за свои слова? А если выяснится, что никто их не истязал, а дети таким образом решили наказать приемных родителей за условный некупленный смартфон, Вы возьмете свои слова обратно? Что за желтизна, вы ведь не были такими.
согласно, еще ничего не выяснено, а людей в преступники записали. на родных родителей дети жалуются, а тут не понятно ничего
Этих "опекунов", которые нахватывают по 3-4 и более детей вобще каждую неделю проверять нужно. Тут с родными двумя столько разных проблем, а они 4 чужих берут зачем то. И, как выясняется, вовсе не от большой любви к детям...
Пусть деньги вернут в бюджет. Алкаши