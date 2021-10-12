Женщину, погибшую в ДТП с участием Ксении Собчак, похоронят в Новосибирске

35-летнюю Екатерину Тарасову, которая погибла в ДТП с участием российской телеведущей Ксении Собчак, похоронят 13 октября в Новосибирске. Об этом сообщает "Сиб.фм".
По словам близкой подруги Екатерины, брат погибшей должен забрать её тело из Сочи и привезти в Новосибирск. Девушка отметила, что сама Собчак так и не ответила на её сообщения, но на связь вышла ассистентка телеведущей, которая пообещала помочь семье в организации похорон.
Подруга погибшей добавила, что у Екатерины осталась дочь, биологический отец совсем не участвует в её воспитании.
Телеведущая Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, произошедшей вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, вылетел на "встречку" и врезался в другой автомобиль. Один человек в нём погиб, ещё несколько пострадали. Собчак покинула место происшествия почти сразу после столкновения.
Комментарии
Посмотрим как Собчак поможет семье погибшей, и второй пострадавшей.
Если она отскочит, то ей это будут припоминать всю жизнь.
а зачем Собчак должна помочь? не она сидела за рулем и не она заставляла водителя выезжать на встречку (это его показания, которые были озвучены в новостях). она тоже пострадала. что, если у нее больше денег, она должна их раздавать налево и направо?
Соболезнования родным. При чем здесь Собчак?
Собчак притом, что она сама заявила, что чувствует ответственность, и обязательно поможет, тем более у неё есть такая возможность.
Она сама это сказала, ее никто за язык не тянул.
Чтобы перевезти тело из Сочи в Новосиб семья заплатит тысяч 300, минимум.
Многим, если не сказать большинству людей это не по карману, поэтому часто принимается родными решение о кремации на месте трагедии.
Женщину, погибшую в ДТП, и Ксению Собчак похоронят в Новосибирске
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тысяч 300,
а что не три миллиона цены с потолка?
12.10.2021 12:52
- гость -
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цифры не с потолка в студию
Раз обещала, значит поможет.
12.10.2021 12:52
- гость -
в гугле забанили?