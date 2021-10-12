Экономист рассказала, как вырастут страховые и социальные пенсии в 2022 году

В 2022 году в России страховые пенсии увеличатся на 5,9%, а социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению – на 7,7%, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на профессора РЭУ им Г.В. Плеханова Юлию Финогенову.

По её словам, после повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной – 10 307 рублей. Также с 1 февраля 2022 года будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Это выше показателя в 4,3%, который предполагался годом ранее.

С 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий. Их средний размер – 2613 рублей. Они зависят от суммы взносов, которые были направлены на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Узнать точную сумму можно через сервис "Госуслуги".

Отмечается, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января, а социальные и пенсии по государственному пенсионному обеспечению – с 1 апреля.

Ранее эксперт рассказал, как оформить на себя пенсию умершего супруга, если она была больше вашей.