"Валера, Валера!" Карпин и футболисты сборной России устроили дискотеку в раздевалке

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

После победы над командой из Словении в рамках отборочного этапа чемпионата мира в Катаре футболисты сборной России в раздевалке устроили дискотеку для главного тренера. Игроки, да и Валерий Карпин, исполнили песню "Валера", которая стала новым негласным символом национальной команды.

Видеоролик из раздевалки опубликовала пресс-служба сборной. Пресс-атташе отметили, что с Карпиным публикация согласована.

Напомним, что в тяжелейшем матче россияне смогли одолеть сборную Словении (2:1) и выйти на первое место в своей группе, имея в активе 19 очков.

Ноябрьские матчи решат, выйдут ли россияне на мундиаль напрямую или им придётся играть стыковые матчи.