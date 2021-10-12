"Валера, Валера!" Карпин и футболисты сборной России устроили дискотеку в раздевалке

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021
После победы над командой из Словении в рамках отборочного этапа чемпионата мира в Катаре футболисты сборной России в раздевалке устроили дискотеку для главного тренера. Игроки, да и Валерий Карпин, исполнили песню "Валера", которая стала новым негласным символом национальной команды.
Видеоролик из раздевалки опубликовала пресс-служба сборной. Пресс-атташе отметили, что с Карпиным публикация согласована.
Напомним, что в тяжелейшем матче россияне смогли одолеть сборную Словении (2:1) и выйти на первое место в своей группе, имея в активе 19 очков.
Ноябрьские матчи решат, выйдут ли россияне на мундиаль напрямую или им придётся играть стыковые матчи.
Комментарии
Это как же опустили наши ожидания миллионеры-пинальщики кизяков, что победа над 64-й в рейтинге ФИФА Словенией преподносится чуть ли не как победа в чемпионате мира. Если сравнить контракты игроков двух команд, думаю, наши должны побеждать в первые 5 минут с двузначным счётом.
Футболисты российской сборной стараются скорее
уравновесить причиненное зло добром
поняв случайность у соперника фиаско
красиво рядом станцевали