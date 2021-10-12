Губернатор Виктор Томенко 12 октября внёс проект бюджета Алтайского края на 2022-2024 годы в Заксобрание. Теперь парламентарии будут работать с документом, объёмом свыше 900 страниц, вплоть до первого чтения законопроекта. Оно намечено на 28 октября. Глава региона подчеркнул, что главный финансовый документ вызывает оптимизм: наблюдается рост по всем основным статьям доходов. Ранее проект бюджета одобрило краевое правительство.
Общий объём доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134,2 млрд рублей, расходов – 140,98 млрд рублей. Дефицит составит 6,78 млрд. Как отметил в своём докладе министр финансов Алтайского края Данил Ситников, благодаря реализации антикризисных мер регион стабилизирует экономическую ситуацию в регионе.
"Уже тот объём средств, который видим, вселяет оптимизм. Наши финансовые возможности в 2022 году, как по отношению к первоначальным параметрам 2021 года, так и с учётом всех корректировок, будут увеличены. Основные акценты сделаны на социальную направленность. Вновь более 70% всех расходов мы направляем на отрасли социальной сферы. Мы продолжаем при этом уделять серьёзное внимание вопросам инфраструктуры, которая обеспечивает дальнейшее развитие и экономики", – отметил Виктор Томенко.
Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год запланированы в объёме 67,861 млрд рублей, что на 14% выше первоначального бюджета на текущий год. По словам Ситникова, темп роста высокий. Безвозмездные поступления на 2022 год предусмотрены в сумме 66,34 млрд рублей, рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3%. Расходы на социальную сферу – 73% от общего объёма бюджета.
Отметим, что в бюджет заложена индексация зарплаты для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента, – на 15,9% с 1 января 2022 года, а также для бюджетников, на которых не распространяется действие указов, и для государственных гражданских служащих Алтайского края – на 4% с 1 октября 2022 года.
Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного за 2022 год прожиточного минимума на ребёнка в Алтайском крае. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размеров ЕДВ на предоставление мер социальной поддержки педагогам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.
По итогам обсуждения губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что финансовые возможности Алтайского края в 2022 году вырастут. "По всем направлениям у нас предполагается рост, и рост значительный. Скажу лишь на примере, что общие расходы по фонду оплаты труда в краевом бюджете закладываются с ростом на 13%, для "указных" категорий, а это 76 тысяч бюджетников, рост предполагается почти на 16%", – отметил Томенко.
Губернатор резюмировал, что проект бюджета должен отражать чаяния и настроения избирателей, а ускоренный рост зарплат бюджетников способен в лучшую сторону повлиять на потребительский рынок, придать ему дополнительный импульс к развитию.
Комментарии
УЧИТЕЛЯМ В КРАЕ ПОВЫСИЛИ ?
С 1 сентября 2021 года оклады должны повысить почти на 12% за счёт средств краевого бюджета, а с 1 октября – более чем на 4%.
"что в бюджет заложена индексация зарплаты для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента, – на 15,9% с 1 января 2022 года, а также для бюджетников, на которых не распространяется действие указов, и для государственных гражданских служащих Алтайского края – на 4% с 1 октября 2022 года."
За такие заголовки надо сажать. Указ президента на полицию и прочие силовые структуры, а всем остальным - на 4%, при условии, что эти 4% даже официальную инфляцию не покрывают.
За то другой новостной сайт гордо публикует новость, что в стране запускают новый дискаунтер для БЕДНЫХ! Прям достижение века.
12.10.2021 15:40
- гость - как раз полиция и силовики - только 4% с 01.10.2022
Такая и будет инфляция.
Если не выше.
В майские указы входят педагоги, врачи и работники культуры, полиция к ним не относится.
12.10.2021 16:19
Друк
А разве в статье говорилось про майские указы? там говорилось просто про указы. И один из последних - поднять пенсии военным и ЗП сотрудникам МВД Росгвардии Приставам и т.д
12.10.2021 16:57
- гость -
Силовикам и тд. на 4%, читали же информацию, а не на 15.9.
Учителям, воспитателям ничего не светит, так как школы и сады муниципальные, а повышение будет для краевых учреждений.