Губернатор Виктор Томенко 12 октября внёс проект бюджета Алтайского края на 2022-2024 годы в Заксобрание. Теперь парламентарии будут работать с документом, объёмом свыше 900 страниц, вплоть до первого чтения законопроекта. Оно намечено на 28 октября. Глава региона подчеркнул, что главный финансовый документ вызывает оптимизм: наблюдается рост по всем основным статьям доходов. Ранее проект бюджета одобрило краевое правительство.

Общий объём доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134,2 млрд рублей, расходов – 140,98 млрд рублей. Дефицит составит 6,78 млрд. Как отметил в своём докладе министр финансов Алтайского края Данил Ситников, благодаря реализации антикризисных мер регион стабилизирует экономическую ситуацию в регионе.

"Уже тот объём средств, который видим, вселяет оптимизм. Наши финансовые возможности в 2022 году, как по отношению к первоначальным параметрам 2021 года, так и с учётом всех корректировок, будут увеличены. Основные акценты сделаны на социальную направленность. Вновь более 70% всех расходов мы направляем на отрасли социальной сферы. Мы продолжаем при этом уделять серьёзное внимание вопросам инфраструктуры, которая обеспечивает дальнейшее развитие и экономики", – отметил Виктор Томенко.

Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год запланированы в объёме 67,861 млрд рублей, что на 14% выше первоначального бюджета на текущий год. По словам Ситникова, темп роста высокий. Безвозмездные поступления на 2022 год предусмотрены в сумме 66,34 млрд рублей, рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3%. Расходы на социальную сферу – 73% от общего объёма бюджета.

Отметим, что в бюджет заложена индексация зарплаты для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента, – на 15,9% с 1 января 2022 года, а также для бюджетников, на которых не распространяется действие указов, и для государственных гражданских служащих Алтайского края – на 4% с 1 октября 2022 года.

Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного за 2022 год прожиточного минимума на ребёнка в Алтайском крае. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размеров ЕДВ на предоставление мер социальной поддержки педагогам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.

По итогам обсуждения губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что финансовые возможности Алтайского края в 2022 году вырастут. "По всем направлениям у нас предполагается рост, и рост значительный. Скажу лишь на примере, что общие расходы по фонду оплаты труда в краевом бюджете закладываются с ростом на 13%, для "указных" категорий, а это 76 тысяч бюджетников, рост предполагается почти на 16%", – отметил Томенко.

Губернатор резюмировал, что проект бюджета должен отражать чаяния и настроения избирателей, а ускоренный рост зарплат бюджетников способен в лучшую сторону повлиять на потребительский рынок, придать ему дополнительный импульс к развитию.