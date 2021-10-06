Власти одобрили проект бюджета Алтайского края на 2022 год

Власти Алтайского края одобрили проект краевого бюджета на 2022 год, а также утвердили проект на плановый период 2023 и 2024 годов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, вопрос рассмотрели 6 октября на заседании правительства, которое провёл губернатор Виктор Томенко.

Согласно проекту, в 2022 году в краевой бюджет поступит 134,201 млрд рублей доходов, из которых 67,861 млрд рублей – в качестве налоговых и не налоговых доходов. По словам министра финансов региона Данила Ситникова, рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3%. При этом расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы составят 73% расходной части бюджета.

Общий размер затрат бюджета составит 140,987 млрд рублей. Таким образом, краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита в размере 6,786 млрд рублей.