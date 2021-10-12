В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию

Оперштаб Новосибирской области принял решение о введении QR-кодов и обязательной вакцинации, сообщает НГС. Официальное заявление от властей ещё не поступало.

Собеседник издания сообщил, что обязательная вакцинация затронет отдельные категории граждан: сотрудников общепита и сферы образования. На массовые мероприятия будут пускать только при наличии QR-кода о вакцинации в течение года или ПЦР-теста об отсутствии ковида. По сообщению источника, постановление Роспотребнадзора будет опубликовано в течение 12 октября.

Ранее сообщалось, что систему QR-кодов уже ввели в ряде регионов России, однако ограничения везде действуют разные.