В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию

Оперштаб Новосибирской области принял решение о введении QR-кодов и обязательной вакцинации, сообщает НГС. Официальное заявление от властей ещё не поступало.
Собеседник издания сообщил, что обязательная вакцинация затронет отдельные категории граждан: сотрудников общепита и сферы образования. На массовые мероприятия будут пускать только при наличии QR-кода о вакцинации в течение года или ПЦР-теста об отсутствии ковида. По сообщению источника, постановление Роспотребнадзора будет опубликовано в течение 12 октября.
Ранее сообщалось, что систему QR-кодов уже ввели в ряде регионов России, однако ограничения везде действуют разные.
Комментарии
поглядим как получится...
ковидлобесие на марше
Видать желающие уколоться заканчиваются. Далее принудиловка. А что, наличие смартфона у гражданина обязательно?
Я так понимаю ПЦР тест делать будут бесплатно всем желающим. Да и а разве не врёт он?
Выборы прошли можно и снова вирус активировать и винить во всем его!
"
12.10.2021 16:35
- гость -
"
ПЦР бесплатно только в Москве,а у нас видимо это статья дохода для роспотребнадзора
12.10.2021 16:40
- гость -
Выборы прошли можно и снова вирус активировать
Здесь больше влияют циклы Сатурна, учите матчасть.
>А что, наличие смартфона у гражданина обязательно?
qr-код выгружается из госуслуг и печатается на бумаге. \me так и сделала