Где в России ввели QR-коды для вакцинированных и что теперь нельзя людям, у которых их нет

16 регионов России на утро 6 октября объявили о требовании предъявлять QR-коды (сертификаты о вакцинации от коронавируса или сертификаты о перенесённом заболевании COVID-19) при посещении кафе и ресторанов, музеев, театров и других общественных мест. И как показывают последние несколько дней, вероятнее всего, этот список будет пополняться. Рассказываем, какие территории решились на такие непопулярные антиковидные меры, что теперь нельзя жителям этих регионов, если у них нет кодов.
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Башкирия
По распоряжению главы Башкирии Радия Хабирова с 4 октября ночные бары и дискотеки, муниципальные и государственные музеи, библиотеки, театры, кинотеатры и другие общественные заведения, а также массовые спортивные мероприятия жители региона могут посещать только при наличии сертификата о вакцинации или же справки о том, что переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.
С 12 октября такое требование вводится для посещения торговых центров, частных музеев, библиотек, театров, кинотеатров. С этого же времени без сертификата или справки не продадут билет на рейсы междугородних автобусов и пригородный поезд "Орлан", отмечает gorobzor.ru.
С 18 октября ограничения начнут действовать при посещении спа-салонов, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов, ресторанов и кафе.
Хабиров пояснил такой разбег дат введения ограничений заботой о бизнесе. "Мы даём время, чтобы [представители бизнеса] могли со своими клиентами проговорить", – сказал он.
Белгородская область
Здесь новые антиковидные меры ввели уже в конце сентября. Теперь в заведения общепита запускают только тех, у кого есть сертификаты о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или справка о перенесённом COVID-19. Исключение – лица до 18 лет, уточняет ТАСС.
Вологодская область
По распоряжению властей Вологодской области с 6 октября допуск в медучреждения области только по QR-кодам. Плановую медпомощь в амбулаториях, стационарах, дневных стационарах будут оказывать при наличии у граждан QR-кода. Исключение составят организации, которые оказывают помощь по профилям "акушерство и гинекология", "процедуры ЭКО", "онкология", "гематология" и "психиатрия", сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Вологодской области Антона Кольцова.
С 9 октября вступают в силу такие же требования к посетителям организаций общепита, театров и кино, учреждений спорта и культуры. Требование не распространяется на граждан, не достигших 18 лет.
Калининградская область
В Калининграде новые ограничения должны начать действовать с 8 октября. Как следует из постановления областного правительства, допуск по QR-кодам вводится в ресторанах и кафе, в барах, столовых, буфетах, закусочных и других заведениях общепита. Исключением стали предприятия общепита в гостиницах, где обслуживают гостей из других регионов.
С 1 ноября допускать по QR-кодам будут и в спортивных организациях (а также в бассейнах и фитнес-центрах), кинотеатрах, театрах, филармониях и других учреждениях культуры. QR-коды не нужны лицам, не достигшим 18 лет.
Курганская область
С 4 октября посетить муниципальные и государственные учреждения культуры и спорта (музеи, театры, библиотеки, тренажёрные залы, бассейны и пр.) смогут только те, кто привит от коронавируса, имеет справку о перенесённом COVID-19 (не более шести месяцев назад) либо ПЦР-тест (сделанный не позже, чем за 72 часа).
Нижегородская область
Без отрицательного ПЦР-теста или QR-кода нельзя посетить массовые мероприятия, театры и концертные залы, также приостановлена работа кальянных, пишет "АиФ".
Пензенская область
С 14 сентября в регионе при посещении массовых мероприятий необходимо предъявить QR-код, подтверждающий прививку, отрицательный ПЦР-тест или сведения о перенесённом заболевании коронавирусом.
Пермский край
Система QR-кодов начала действовать в Пермском крае с 4 октября. По заявлению пресс-службы краевой администрации, без предъявления сертификатов теперь нельзя посещать театры, кинотеатры, концертные залы, а также фитнес-центры и спортивные мероприятия.
Псковская область
В регионе с 11 октября все гостиницы и "прочие объекты размещения" обязаны спрашивать с постояльцев при заселении справки о вакцинации или об отрицательных результатах ПЦР-тестов.
Ростовская область
В Ростовской области с 4 августа при посещении заведений общественного питания, МФЦ и ряда других организаций приходится предъявлять QR-код, подтверждающий сертификат о вакцинации от COVID-19 либо справку о перенесённом заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трёх календарных дней).
Свердловская область
В Свердловской области ещё не ввели, но собираются ввести QR-коды. Предъявлять их надо будет при посещении зон, свободных от коронавируса. Заместитель губернатора Павел Креков на брифинге по противодействию COVID-19 сказал, что будут созданы зоны, где могут находиться вакцинированные или переболевшие люди.
Самарская область
С 11 октября в области только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или справки о перенесённом COVID-19 возможно будет посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений.
Челябинская область
Здесь с 18 октября при посещении массовых мероприятий требуется показать QR-код, либо справку о перенесённом заболевании коронавирусом в течение последних шести месяцев. "В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода", – говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Удмуртия
С 5 октября посещение физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии справки о вакцинации либо ПЦР-теста продолжительностью не более 72 часов.
А ещё ранее – с 29 сентября – власти разрешили предприятиям общепита работать либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у клиентов сертификатов о вакцинации или результатов тестов на коронавирус, сделанных не более чем за 72 часа, сообщает сайт правительства региона.
Ульяновская область
Система QR-кодов в регионе начнёт действовать с 1 ноября. С этого времени для посещения заведений общепита потребуется продемонстрировать либо прививочный сертификат, либо тест ПЦР, либо справку о перенесённой коронавирусной инфекции. Такие же документы необходимо будет предъявлять для того чтобы попасть на концертные, конгрессные, выставочные мероприятия, а также в салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, театры.
Чувашия
С 11 октября и в Чувашии в культурные учреждения начнут пускать по QR-кодам, сообщает сайт органов власти Чувашской Республики. Пройти в кинозал, посетить спектакль или музей смогут только те, у кого есть QR-код, справка с отрицательным ПЦР-тестом или справка о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе.
А что в Алтайском крае?
В Алтайском крае QR-коды пока не вводят, но не потому, что считают эту меру не нужной. Просто у нашего региона пока нет технической возможности для этого, сообщила 4 октября заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"В целом QR-коды оправданны. В этом случае в заведение попадают только иммунные люди. Они либо привились в течение последних 12 месяцев, либо переболели в течение полугода. Но каждый так или иначе имеет определённый уровень иммунитета. Но для того чтобы ввести подобные мероприятия, в регионе должны быть технические возможности. В настоящее время они у Алтайского края отсутствуют", – пояснила замглавы регионального Роспотребнадзора.
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Комментарии
А что это Москва в этот раз не стала вводить QR-коды? Собянин понятливый оказался с первого раза? Тогда доступным языком его там послали на три веселых буквы с его кодами вместе. В это раз не решается?
А мне кажется надо ввести у нас. Пусть вакцинированные собираются в одном месте, переболеются разом и помрут дружно, не растягиваясь на месяцы.
6.10.2021 14:32
- гость -
А мне кажется надо ввести у нас. Пусть вакцинированные собираются в одном месте, переболеются разом и помрут дружно, не растягиваясь на месяцы.
------------
По твоей дурацкой логике все вакцинированные от полиомиелита, кори и т.д. должны были давно помереть разом. Так почему ты не помер до сих пор?
6.10.2021 14:35
- гость -
Опять 25! а полиомиелит и корь это тоже ОРВИ? Почему не сравниваете с прививкой от гриппа?
6.10.2021 14:27
- гость -
А что это Москва в этот раз не стала вводить QR-коды? Собянин понятливый оказался с первого раза? Тогда доступным языком его там послали на три веселых буквы с его кодами вместе. В это раз не решается?
------
Новых случаев коронавируса за последние сутки =3 827.
Это на 12,5 млн жителей Москвы. Т.е. не так много, чтобы вводить такие меры.
Ковидобесие на марше
Мерзость
6.10.2021 14:38
- гость -
Опять 25! а полиомиелит и корь это тоже ОРВИ? Почему не сравниваете с прививкой от гриппа?
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Это тоже вирусные заболевания. Можешь назвать их общим словом ОРВИ, если тебе так будет приятнее.
Ну напугали ежа голой задницей! Забыли, как рестораны, кафе и театры верещали, что упала прибыль и бизнес на грани закрытия? Клиент голосует рублем, а не QR-кодом.
Власть сама не ведает, что творит! Они сами нагнетают нервозность и отвращение к прививочной компании, а потом разводят руками и почему это люди не хотят вакцинироваться... Да потому что принудиловка всегда вызывает недоверие и плюс еще постоянная лож нашего правительства!
6.10.2021 14:39
- гость -
Даже если там будет 6000 заболевших за день, владельцы бизнеса еще раз доходчиво ему объяснят , почему не стОит этого делать.
После первого раза Собянин даже проверки по организациям отменил, сказал верит нАслово , что 60% везде провакцинировались.
6.10.2021 14:42
- гость -
А вы ежегодно от полиомиелита прививку ставите? От кори тоже? Или каждые полгода?)))
6.10.2021 14:52
- гость -
А вы ежегодно от полиомиелита прививку ставите? От кори тоже? Или каждые полгода?)))
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У тебя детей нет? Или в принципе на прививки их не водишь?
Национальный график прививок:
3 мес. - первая вакцинация против полиомиелита
4,5 мес. - вторая вакцинация против полиомиелита
6 мес. - третья вакцинация против полиомиелита
18 мес. - первая ревакцинация против полиомиелита
20 мес. - вторая ревакцинация против полиомиелита
14 лет - третья ревакцинация против полиомиелита
Дальнейшие бустерные дозы рекомендуется вводить каждые 5 лет детям и подросткам и каждые 10 лет взрослым.
Про корь сам ознакомься, там аналогично.
Помнится, не так давно президент наш. Ну и соответсвенно остальные политики. Утверждали, что введение в Европе паспортов для вакцинированных граничит с нацизмом и т.д.
Поэтому у нас не паспорта, а коды.
Правда что делать, если у вас смартфона нет, не ясно
6.10.2021 15:09
- гость -
Правда что делать, если у вас смартфона нет, не ясно
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Распечатать можно и показывать с бумаги.
6.10.2021 15:13
- гость -
Из интернета распечатать?
Дальнейшие бустерные дозы рекомендуется вводить каждые 5 лет детям и подросткам и каждые 10 лет взрослым.
И много у нас взрослых, которые каждые 10 лет прививку ставят?
6.10.2021 14:35
- гость
по твоей тупой логике полиомиелит, корь равноценен короне? !
которая за год уже мутировала милион раз
6.10.2021 15:31
- гость -
Дальнейшие бустерные дозы рекомендуется вводить каждые 5 лет детям и подросткам и каждые 10 лет взрослым.
И много у нас взрослых, которые каждые 10 лет прививку ставят?
------------
Немного. У нас на участке медсестра обзванивает тех, кому время подошло прививаться. Но таких мало медсестёр. А сами люди забывают о ревакцинации.
спа-салонов, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов, ресторанов и кафе
------------
10 лет не посещал подобные заведения. Может поэтому я без ковида еще?
6.10.2021 15:40
- гость -
по твоей тупой логике полиомиелит, корь равноценен короне? !
которая за год уже мутировала милион раз
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А по твоей тупой логике полиомиелит равноценен кори? Все вирусы разные, однако, это не значит, что от этого вируса можно вакцину применять, а от того - нельзя.
Что делать? ПРИВИВАТЬСЯ! Вот тогда и QR код будет.
Плановую медпомощь в амбулаториях, стационарах, дневных стационарах будут оказывать при наличии у граждан QR-кода... Это вообще как? Это по какому закону правомерно так поступать с людьми?? Люди, вы звери??.. интересно, как на это прокуратура ответ даст.
6.10.2021 16:51
- гость -
А если нет плановой помощи, то на каком основании фонд ворует мои деньги? Пусть предлагают альтернативу.
Вот глупые же люди. Ну пусть ещё чего позапрещают. Чем больше запрещают, тем больше людям плевать на их запрещалки. Во всем должен быть баланс и здравый смысл. Вакцина переболевшим разве нужна? Чё за насилие-то?! А как же сила действия? Доиграются.
Вакцина переболевшим разве нужна?
____________________________________________
Да, через полгода после болезни нужно вакцинироваться.
Вакцина переболевшим разве нужна?
____________________________________________
Да, через полгода после болезни нужно вакцинироваться.
Выступления африканских певцов, шоу Полунина можно, даже рекламу на сайтах размещаете, а плановую помощь больным нельзя?? Это даже не маразм. Это преступление!
Вакцина переболевшим разве нужна?
____________________________________________
Да, через полгода после болезни нужно вакцинироваться.
Это нужно только нашему правительству. Всё это работало бы, если бы прививка помогала не заболеть!!! Но! Она, как рассказывают наши власти, только облегчает течение болезни, т.е.не уберегает от самой болезни, соответственно привитый человек может спокойно быть переносчиком болезни. Не понятно каким образом все эти прививки поспособствуют снижению заболеваемости.
Какой-то фарс!