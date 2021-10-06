Среда, 6 Октябрь, 22:18

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,57
€ 83,93
4°


6312185 +23508
Обь
23см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Вопрос дня



Где в России ввели QR-коды для вакцинированных и что теперь нельзя людям, у которых их нет

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие регионы решились на непопулярные ограничения против коронавируса

16 регионов России на утро 6 октября объявили о требовании предъявлять QR-коды (сертификаты о вакцинации от коронавируса или сертификаты о перенесённом заболевании COVID-19) при посещении кафе и ресторанов, музеев, театров и других общественных мест. И как показывают последние несколько дней, вероятнее всего, этот список будет пополняться. Рассказываем, какие территории решились на такие непопулярные антиковидные меры, что теперь нельзя жителям этих регионов, если у них нет кодов.

Чтобы увеличить картинку, нажмите на неё

Башкирия

По распоряжению главы Башкирии Радия Хабирова с 4 октября ночные бары и дискотеки, муниципальные и государственные музеи, библиотеки, театры, кинотеатры и другие общественные заведения, а также массовые спортивные мероприятия жители региона могут посещать только при наличии сертификата о вакцинации или же справки о  том, что переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.

С 12 октября такое требование вводится для посещения торговых центров, частных музеев, библиотек, театров, кинотеатров. С этого же времени без сертификата или справки не продадут билет на рейсы междугородних автобусов и пригородный поезд "Орлан", отмечает gorobzor.ru.

С 18 октября ограничения начнут действовать при посещении спа-салонов, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов, ресторанов и кафе. 

Хабиров пояснил такой разбег дат введения ограничений заботой о бизнесе. "Мы даём время, чтобы [представители бизнеса] могли со своими клиентами проговорить", – сказал он.

Белгородская область

Здесь новые антиковидные меры ввели уже в конце сентября. Теперь в заведения общепита запускают только тех, у кого есть сертификаты о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или справка о перенесённом COVID-19. Исключение – лица до 18 лет, уточняет ТАСС.

Вологодская область

По распоряжению властей Вологодской области с 6 октября допуск в медучреждения области только по QR-кодам. Плановую медпомощь в амбулаториях, стационарах, дневных стационарах будут оказывать при наличии у граждан QR-кода. Исключение составят организации, которые оказывают помощь по профилям "акушерство и гинекология", "процедуры ЭКО", "онкология", "гематология" и "психиатрия", сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Вологодской области Антона Кольцова.

С 9 октября вступают в силу такие же требования к посетителям организаций общепита, театров и кино, учреждений спорта и культуры. Требование не распространяется на граждан, не достигших 18 лет.

Калининградская область

В Калининграде новые ограничения должны начать действовать с 8 октября. Как следует из постановления областного правительства, допуск по QR-кодам вводится в ресторанах и кафе, в барах, столовых, буфетах, закусочных и других заведениях общепита. Исключением стали предприятия общепита в гостиницах, где обслуживают гостей из других регионов.

С 1 ноября допускать по QR-кодам будут и в спортивных организациях (а также в бассейнах и фитнес-центрах), кинотеатрах, театрах, филармониях и других учреждениях культуры. QR-коды не нужны лицам, не достигшим 18 лет.

Курганская область

С 4 октября посетить муниципальные и государственные учреждения культуры и спорта (музеи, театры, библиотеки, тренажёрные залы, бассейны и пр.) смогут только те, кто привит от коронавируса, имеет справку о перенесённом COVID-19 (не более шести месяцев назад) либо ПЦР-тест (сделанный не позже, чем за 72 часа).

Нижегородская область

Без отрицательного ПЦР-теста или QR-кода нельзя посетить массовые мероприятия, театры и концертные залы, также приостановлена работа кальянных, пишет "АиФ".

Пензенская область

С 14 сентября в регионе при посещении массовых мероприятий необходимо предъявить QR-код, подтверждающий прививку, отрицательный ПЦР-тест или сведения о перенесённом заболевании коронавирусом.

Пермский край

Система QR-кодов начала действовать в Пермском крае с 4 октября. По заявлению пресс-службы краевой администрации, без предъявления сертификатов теперь нельзя посещать театры, кинотеатры, концертные залы, а также фитнес-центры и спортивные мероприятия. 

Псковская область

В регионе с 11 октября все гостиницы и "прочие объекты размещения" обязаны спрашивать с постояльцев при заселении справки о вакцинации или об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

Ростовская область

В Ростовской области с 4 августа при посещении заведений общественного питания, МФЦ и ряда других организаций приходится предъявлять QR-код, подтверждающий сертификат о вакцинации от COVID-19 либо справку о перенесённом заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трёх календарных дней).

Свердловская область

В Свердловской области ещё не ввели, но собираются ввести QR-коды. Предъявлять их надо будет при посещении зон, свободных от коронавируса. Заместитель губернатора Павел Креков на брифинге по противодействию COVID-19 сказал, что будут созданы зоны, где могут находиться вакцинированные или переболевшие люди.

Самарская область

С 11 октября в области только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или справки о перенесённом COVID-19 возможно будет посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений. 

Челябинская область

Здесь с 18 октября при посещении массовых мероприятий требуется показать QR-код, либо справку о перенесённом заболевании коронавирусом в течение последних шести месяцев. "В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода", – говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Удмуртия

С 5 октября посещение физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии справки о вакцинации либо ПЦР-теста продолжительностью не более 72 часов.

А ещё ранее – с 29 сентября – власти разрешили предприятиям общепита работать либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у клиентов сертификатов о вакцинации или результатов тестов на коронавирус, сделанных не более чем за 72 часа, сообщает сайт правительства региона.

Ульяновская область

Система QR-кодов в регионе начнёт действовать с 1 ноября. С этого времени для посещения заведений общепита потребуется продемонстрировать либо прививочный сертификат, либо тест ПЦР, либо справку о перенесённой коронавирусной инфекции. Такие же документы необходимо будет предъявлять для того чтобы попасть на концертные, конгрессные, выставочные мероприятия, а также в салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, театры.

Чувашия

С 11 октября и в Чувашии в культурные учреждения начнут пускать по QR-кодам, сообщает сайт органов власти Чувашской Республики. Пройти в кинозал, посетить спектакль или музей смогут только те, у кого есть QR-код, справка с отрицательным ПЦР-тестом или справка о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе.

А что в Алтайском крае?

В Алтайском крае QR-коды пока не вводят, но не потому, что считают эту меру не нужной. Просто у нашего региона пока нет технической возможности для этого, сообщила 4 октября заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"В целом QR-коды оправданны. В этом случае в заведение попадают только иммунные люди. Они либо привились в течение последних 12 месяцев, либо переболели в течение полугода. Но каждый так или иначе имеет определённый уровень иммунитета. Но для того чтобы ввести подобные мероприятия, в регионе должны быть технические возможности. В настоящее время они у Алтайского края отсутствуют", – пояснила замглавы регионального Роспотребнадзора.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.10.2021 14:27
- гость -

А что это Москва в этот раз не стала вводить QR-коды? Собянин понятливый оказался с первого раза? Тогда доступным языком его там послали на три веселых буквы с его кодами вместе. В это раз не решается?

6.10.2021 14:32
- гость -

А мне кажется надо ввести у нас. Пусть вакцинированные собираются в одном месте, переболеются разом и помрут дружно, не растягиваясь на месяцы.

6.10.2021 14:35
- гость -

6.10.2021 14:32
- гость -
А мне кажется надо ввести у нас. Пусть вакцинированные собираются в одном месте, переболеются разом и помрут дружно, не растягиваясь на месяцы.
------------
По твоей дурацкой логике все вакцинированные от полиомиелита, кори и т.д. должны были давно помереть разом. Так почему ты не помер до сих пор?

6.10.2021 14:38
- гость -

6.10.2021 14:35
- гость -
Опять 25! а полиомиелит и корь это тоже ОРВИ? Почему не сравниваете с прививкой от гриппа?

6.10.2021 14:39
- гость -

6.10.2021 14:27
- гость -
А что это Москва в этот раз не стала вводить QR-коды? Собянин понятливый оказался с первого раза? Тогда доступным языком его там послали на три веселых буквы с его кодами вместе. В это раз не решается?
------
Новых случаев коронавируса за последние сутки =3 827.
Это на 12,5 млн жителей Москвы. Т.е. не так много, чтобы вводить такие меры.

6.10.2021 14:41
- гость -

Ковидобесие на марше
Мерзость

6.10.2021 14:42
- гость -

6.10.2021 14:38
- гость -

Опять 25! а полиомиелит и корь это тоже ОРВИ? Почему не сравниваете с прививкой от гриппа?
-----------
Это тоже вирусные заболевания. Можешь назвать их общим словом ОРВИ, если тебе так будет приятнее.

6.10.2021 14:45
- гость -

Ну напугали ежа голой задницей! Забыли, как рестораны, кафе и театры верещали, что упала прибыль и бизнес на грани закрытия? Клиент голосует рублем, а не QR-кодом.

6.10.2021 14:47
- гость -

Власть сама не ведает, что творит! Они сами нагнетают нервозность и отвращение к прививочной компании, а потом разводят руками и почему это люди не хотят вакцинироваться... Да потому что принудиловка всегда вызывает недоверие и плюс еще постоянная лож нашего правительства!

6.10.2021 14:47
- гость -

6.10.2021 14:39
- гость -
Даже если там будет 6000 заболевших за день, владельцы бизнеса еще раз доходчиво ему объяснят , почему не стОит этого делать.
После первого раза Собянин даже проверки по организациям отменил, сказал верит нАслово , что 60% везде провакцинировались.

6.10.2021 14:52
- гость -

6.10.2021 14:42
- гость -
А вы ежегодно от полиомиелита прививку ставите? От кори тоже? Или каждые полгода?)))

6.10.2021 15:01
- гость -

6.10.2021 14:52
- гость -

А вы ежегодно от полиомиелита прививку ставите? От кори тоже? Или каждые полгода?)))
----------
У тебя детей нет? Или в принципе на прививки их не водишь?
Национальный график прививок:
3 мес. - первая вакцинация против полиомиелита
4,5 мес. - вторая вакцинация против полиомиелита
6 мес. - третья вакцинация против полиомиелита
18 мес. - первая ревакцинация против полиомиелита
20 мес. - вторая ревакцинация против полиомиелита
14 лет - третья ревакцинация против полиомиелита
Дальнейшие бустерные дозы рекомендуется вводить каждые 5 лет детям и подросткам и каждые 10 лет взрослым.

Про корь сам ознакомься, там аналогично.

6.10.2021 15:09
- гость -

Помнится, не так давно президент наш. Ну и соответсвенно остальные политики. Утверждали, что введение в Европе паспортов для вакцинированных граничит с нацизмом и т.д.
Поэтому у нас не паспорта, а коды.
Правда что делать, если у вас смартфона нет, не ясно

6.10.2021 15:13
- гость -

6.10.2021 15:09
- гость -

Правда что делать, если у вас смартфона нет, не ясно
-----------
Распечатать можно и показывать с бумаги.

6.10.2021 15:24
- гость -

6.10.2021 15:13
- гость -
Из интернета распечатать?

6.10.2021 15:31
- гость -

Дальнейшие бустерные дозы рекомендуется вводить каждые 5 лет детям и подросткам и каждые 10 лет взрослым.

И много у нас взрослых, которые каждые 10 лет прививку ставят?

6.10.2021 15:40
- гость -

6.10.2021 14:35
- гость

по твоей тупой логике полиомиелит, корь равноценен короне? !
которая за год уже мутировала милион раз

6.10.2021 16:11
- гость -

6.10.2021 15:31
- гость -
Дальнейшие бустерные дозы рекомендуется вводить каждые 5 лет детям и подросткам и каждые 10 лет взрослым.

И много у нас взрослых, которые каждые 10 лет прививку ставят?
------------
Немного. У нас на участке медсестра обзванивает тех, кому время подошло прививаться. Но таких мало медсестёр. А сами люди забывают о ревакцинации.

6.10.2021 16:11
- гость -

спа-салонов, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов, ресторанов и кафе
------------
10 лет не посещал подобные заведения. Может поэтому я без ковида еще?

6.10.2021 16:14
- гость -

6.10.2021 15:40
- гость -

по твоей тупой логике полиомиелит, корь равноценен короне? !
которая за год уже мутировала милион раз
-------------
А по твоей тупой логике полиомиелит равноценен кори? Все вирусы разные, однако, это не значит, что от этого вируса можно вакцину применять, а от того - нельзя.

6.10.2021 16:40
- гость -

Что делать? ПРИВИВАТЬСЯ! Вот тогда и QR код будет.

6.10.2021 16:51
- гость -

Плановую медпомощь в амбулаториях, стационарах, дневных стационарах будут оказывать при наличии у граждан QR-кода... Это вообще как? Это по какому закону правомерно так поступать с людьми?? Люди, вы звери??.. интересно, как на это прокуратура ответ даст.

6.10.2021 16:56
- гость -

6.10.2021 16:51
- гость -

А если нет плановой помощи, то на каком основании фонд ворует мои деньги? Пусть предлагают альтернативу.

6.10.2021 16:59
- гость -

Вот глупые же люди. Ну пусть ещё чего позапрещают. Чем больше запрещают, тем больше людям плевать на их запрещалки. Во всем должен быть баланс и здравый смысл. Вакцина переболевшим разве нужна? Чё за насилие-то?! А как же сила действия? Доиграются.

6.10.2021 17:08
- гость -

Вакцина переболевшим разве нужна?
____________________________________________
Да, через полгода после болезни нужно вакцинироваться.

6.10.2021 17:09
- гость -

Вакцина переболевшим разве нужна?
____________________________________________
Да, через полгода после болезни нужно вакцинироваться.

6.10.2021 17:17
- гость -

Выступления африканских певцов, шоу Полунина можно, даже рекламу на сайтах размещаете, а плановую помощь больным нельзя?? Это даже не маразм. Это преступление!

6.10.2021 17:43
гость

Вакцина переболевшим разве нужна?
____________________________________________
Да, через полгода после болезни нужно вакцинироваться.

Это нужно только нашему правительству. Всё это работало бы, если бы прививка помогала не заболеть!!! Но! Она, как рассказывают наши власти, только облегчает течение болезни, т.е.не уберегает от самой болезни, соответственно привитый человек может спокойно быть переносчиком болезни. Не понятно каким образом все эти прививки поспособствуют снижению заболеваемости.
Какой-то фарс!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
21:42
Барнаульский бизнесмен подозревается в даче взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ 0
21:20
Власти одобрили проект бюджета Алтайского края на 2022 год 0
20:40
В России призвали ввести мораторий на судебное преследование врачей на время пандемии 2
20:13
В Республике Алтай трое мужчин сутки ездили с умирающим человеком в багажнике 0
19:52
Барнаульцам объяснили, сколько будут действовать проездные после повышения цен на проезд 0
19:21
Mash: актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 1
18:55
Все идет по плану. Часть ЖК "Парковый" готовятся сдать в эксплуатацию 0
18:33
Начальника тюремной больницы в Саратовской области уволили после скандала с пытками 0
18:03
От всей души. Шесть идей для подарка лучшей подруге 0
17:59
Барнаульскую автошколу наказали за использование чужого товарного знака 0
17:43
Следком проверит алтайскую больницу после поста о смерти пациентки по вине врачей 2
17:31
Новый антирекорд по смертям от COVID-19 зарегистрировали в России 1
17:21
Нежданный аврал. Алтайские дорожники в октябре начали чистить трассы от снега 5
17:05
Сенаторы США просят выслать 300 российских дипломатов. Почему страны снова ссорятся? 11
16:58
Страны ЕС собираются расследовать рекордное повышение цен на газ 7
16:50
Уроженка Алтайского края Марина Ракова лишилась должности вице-президента Сбербанка 2
16:27
Пытки в российских тюрьмах. Что делают с заключёнными и как на это реагируют власти 9
16:20
"Выпустил кишки": барнаульский ветеринар едва не убил кошку неудачной операцией 3
16:03
Живая музыка, роскошная атмосфера: в Барнауле выступит африканский певец Самуэль Игуана 2
15:55
18-летний сибиряк на спор написал о подготовке к убийству, но полиция шутку не оценила 11
15:41
Подозреваемую в хищении 50 млн рублей уроженку Алтайского края Марину Ракову задержали 22
15:32
Полиция Барнаула проверяет информацию о мужчине, который зазывает детей к себе домой 7
15:16
На работу не попасть: бийчане пожаловались на хаотичный график общественного транспорта 0
15:06
В Алтайском крае за сутки скончалось рекордное количество больных COVID-19 46
14:55
Ситуация тяжёлая, как и состояние пациентов. Ковидная реанимация в Бийске переполнена 4
14:44
Невоспитанных туристов научат уважать Алтай 6
14:32
Обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне" грозит до 21 года тюрьмы 1
14:16
А снег идёт. Какая погода ждёт жителей Алтайского края в октябре-2021? 0
14:05
Где в России ввели QR-коды для вакцинированных и что теперь нельзя людям, у которых их нет 28
13:51
Алтайская ветслужба отложила запрет на продажу "домашнего" мяса на рынках 9
13:39
Даже плохой ремонт не смущает: в Барнауле резко выросли цены на квартиры от собственников 15
13:23
ЕР окажет поддержку учителям в рамках народной программы в Госдуме 0
13:16
"Ветераны России" требуют закрыть шоу "Игра" на ТНТ из-за поцелуя мужчин в эфире 19
13:08
Готовьте кошельки. Алтайский фермер рассказал о последствиях запрета на "домашнее" мясо 25
12:55
Одинокая испуганная школьница в Барнауле вечером не смогла сесть в автобус 35
12:45
В Алтайском крае стало больше миллионеров и миллиардеров 9
12:29
Клиенты российских банков смогут снимать наличные по QR-коду 0
12:16
Зима пришла. Несколько районов Алтайского края завалило первым снегом 3
12:04
Член Совфеда предложил голодающим пенсионерам идти на работу или просить деньги у детей 37
11:55
Алтайский чиновник выиграл 100 тыс. рублей в лотерее для вакцинированных 17
11:37
Жители Змеиногорска угрожают голодовкой из-за экологической атаки на урожай 4
11:28
Кредиты и суды: почему бизнесмен Валерий Гачман всё глубже "уходит на дно" 9
11:16
Ведущая передачи "Мужское / Женское" Барановская снова приехала отдыхать на Алтай 6
11:03
Подтянуть "люфты": в Барнауле пройдёт антикризисный семинар Александра Фридмана  7
10:56
Сначала лучше, потом хуже: Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики России 5
10:49
Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае ляжет снег и больше не растает 7
10:37
Несколько самолётов не смогли приземлиться в Барнауле из-за тумана 2
10:21
Гражданская война, эпидемия сифилиса и бунт крестьян: 1917 год в подкасте "Столица мира" 10
10:15
Что случилось в Барнауле и почему воют сирены? 35
10:03
РЖД соединяет сердца: в Барнауле прошла акция от железнодорожников и Love Radio 0
09:53
На Алтае женщина пойдёт под суд за ложный донос об изнасиловании 0
09:39
Жительница Алтайского края пожаловалась на смерть сестры из-за халатности врачей 29
09:21
Владимир Путин заявил об "истерике и неразберихе" на энергорынках в Европе 39
09:05
В МРОТ не влезет. Как подорожали продукты на Алтае и на сколько "полегчали" наши корзины? 25
08:50
Диетолог предупредила об опасности семечек для иммунитета 0
08:35
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V" 12
08:19
В ФНС объяснили изменение сумм в налоговых квитанциях жителей Алтайского края 29
08:02
Джигурда в октагоне избил депутата Милонова и вызвал на бой Иосифа Пригожина 9
07:49
Житель Славгорода хотел заказать убийство бывшей жены, но попал на полицейских 5
07:34
Проезд в общественном транспорте подорожает в Барнауле. Когда и на сколько? 45
07:18
Отставание – огромное. Алтайский край не справляется с ещё одной прививочной кампанией 17
07:03
СМИ: глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после скандала с пытками осуждённых 7
06:50
Женщина пожаловалась на личинок в еде в детском инфекционном стационаре Барнаула 14
06:36
Народные приметы. Что нужно сделать 6 октября, чтобы деньги водились 0
06:21
Потерять всё в любой момент. Как гонка за сверхприбылью загоняет в сети финансовых пирамид 0
06:02
Мокрый снег с дождём и туман. О погоде в Алтайском крае 6 октября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.