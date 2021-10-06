Где в России ввели QR-коды для вакцинированных и что теперь нельзя людям, у которых их нет

16 регионов России на утро 6 октября объявили о требовании предъявлять QR-коды (сертификаты о вакцинации от коронавируса или сертификаты о перенесённом заболевании COVID-19) при посещении кафе и ресторанов, музеев, театров и других общественных мест. И как показывают последние несколько дней, вероятнее всего, этот список будет пополняться. Рассказываем, какие территории решились на такие непопулярные антиковидные меры, что теперь нельзя жителям этих регионов, если у них нет кодов.

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Башкирия

По распоряжению главы Башкирии Радия Хабирова с 4 октября ночные бары и дискотеки, муниципальные и государственные музеи, библиотеки, театры, кинотеатры и другие общественные заведения, а также массовые спортивные мероприятия жители региона могут посещать только при наличии сертификата о вакцинации или же справки о том, что переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.

С 12 октября такое требование вводится для посещения торговых центров, частных музеев, библиотек, театров, кинотеатров. С этого же времени без сертификата или справки не продадут билет на рейсы междугородних автобусов и пригородный поезд "Орлан", отмечает gorobzor.ru.

С 18 октября ограничения начнут действовать при посещении спа-салонов, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов, ресторанов и кафе.

Хабиров пояснил такой разбег дат введения ограничений заботой о бизнесе. "Мы даём время, чтобы [представители бизнеса] могли со своими клиентами проговорить", – сказал он.

Белгородская область

Здесь новые антиковидные меры ввели уже в конце сентября. Теперь в заведения общепита запускают только тех, у кого есть сертификаты о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или справка о перенесённом COVID-19. Исключение – лица до 18 лет, уточняет ТАСС.

Вологодская область

По распоряжению властей Вологодской области с 6 октября допуск в медучреждения области только по QR-кодам. Плановую медпомощь в амбулаториях, стационарах, дневных стационарах будут оказывать при наличии у граждан QR-кода. Исключение составят организации, которые оказывают помощь по профилям "акушерство и гинекология", "процедуры ЭКО", "онкология", "гематология" и "психиатрия", сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Вологодской области Антона Кольцова.

С 9 октября вступают в силу такие же требования к посетителям организаций общепита, театров и кино, учреждений спорта и культуры. Требование не распространяется на граждан, не достигших 18 лет.

Калининградская область

В Калининграде новые ограничения должны начать действовать с 8 октября. Как следует из постановления областного правительства, допуск по QR-кодам вводится в ресторанах и кафе, в барах, столовых, буфетах, закусочных и других заведениях общепита. Исключением стали предприятия общепита в гостиницах, где обслуживают гостей из других регионов.

С 1 ноября допускать по QR-кодам будут и в спортивных организациях (а также в бассейнах и фитнес-центрах), кинотеатрах, театрах, филармониях и других учреждениях культуры. QR-коды не нужны лицам, не достигшим 18 лет.

Курганская область

С 4 октября посетить муниципальные и государственные учреждения культуры и спорта (музеи, театры, библиотеки, тренажёрные залы, бассейны и пр.) смогут только те, кто привит от коронавируса, имеет справку о перенесённом COVID-19 (не более шести месяцев назад) либо ПЦР-тест (сделанный не позже, чем за 72 часа).

Нижегородская область

Без отрицательного ПЦР-теста или QR-кода нельзя посетить массовые мероприятия, театры и концертные залы, также приостановлена работа кальянных, пишет "АиФ".

Пензенская область

С 14 сентября в регионе при посещении массовых мероприятий необходимо предъявить QR-код, подтверждающий прививку, отрицательный ПЦР-тест или сведения о перенесённом заболевании коронавирусом.

Пермский край

Система QR-кодов начала действовать в Пермском крае с 4 октября. По заявлению пресс-службы краевой администрации, без предъявления сертификатов теперь нельзя посещать театры, кинотеатры, концертные залы, а также фитнес-центры и спортивные мероприятия.

Псковская область

В регионе с 11 октября все гостиницы и "прочие объекты размещения" обязаны спрашивать с постояльцев при заселении справки о вакцинации или об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

Ростовская область

В Ростовской области с 4 августа при посещении заведений общественного питания, МФЦ и ряда других организаций приходится предъявлять QR-код, подтверждающий сертификат о вакцинации от COVID-19 либо справку о перенесённом заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трёх календарных дней).

Свердловская область

В Свердловской области ещё не ввели, но собираются ввести QR-коды. Предъявлять их надо будет при посещении зон, свободных от коронавируса. Заместитель губернатора Павел Креков на брифинге по противодействию COVID-19 сказал, что будут созданы зоны, где могут находиться вакцинированные или переболевшие люди.

Самарская область

С 11 октября в области только при наличии QR-кода, сертификата о вакцинации или справки о перенесённом COVID-19 возможно будет посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений.

Челябинская область

Здесь с 18 октября при посещении массовых мероприятий требуется показать QR-код, либо справку о перенесённом заболевании коронавирусом в течение последних шести месяцев. "В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода", – говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Удмуртия

С 5 октября посещение физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии справки о вакцинации либо ПЦР-теста продолжительностью не более 72 часов.

А ещё ранее – с 29 сентября – власти разрешили предприятиям общепита работать либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у клиентов сертификатов о вакцинации или результатов тестов на коронавирус, сделанных не более чем за 72 часа, сообщает сайт правительства региона.

Ульяновская область

Система QR-кодов в регионе начнёт действовать с 1 ноября. С этого времени для посещения заведений общепита потребуется продемонстрировать либо прививочный сертификат, либо тест ПЦР, либо справку о перенесённой коронавирусной инфекции. Такие же документы необходимо будет предъявлять для того чтобы попасть на концертные, конгрессные, выставочные мероприятия, а также в салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, театры.

Чувашия

С 11 октября и в Чувашии в культурные учреждения начнут пускать по QR-кодам, сообщает сайт органов власти Чувашской Республики. Пройти в кинозал, посетить спектакль или музей смогут только те, у кого есть QR-код, справка с отрицательным ПЦР-тестом или справка о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе.

А что в Алтайском крае?

В Алтайском крае QR-коды пока не вводят, но не потому, что считают эту меру не нужной. Просто у нашего региона пока нет технической возможности для этого, сообщила 4 октября заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"В целом QR-коды оправданны. В этом случае в заведение попадают только иммунные люди. Они либо привились в течение последних 12 месяцев, либо переболели в течение полугода. Но каждый так или иначе имеет определённый уровень иммунитета. Но для того чтобы ввести подобные мероприятия, в регионе должны быть технические возможности. В настоящее время они у Алтайского края отсутствуют", – пояснила замглавы регионального Роспотребнадзора.