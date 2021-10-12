Среда, 13 Октябрь, 00:37

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,88
€ 83,09
2°


6312185 +23508
Обь
24см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

"Мальчик не встаёт": водитель в Барнауле сбил школьника на пешеходном переходе

, ИА "Амител"
Ребёнка госпитализировали
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Водитель на Renault сбил ребёнка, который шёл по переходу на улице Ускова в Барнауле, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам очевидца, мальчик лет восьми не вставал после удара. Ребёнка госпитализировали. Очевидец не сообщил, на какой сигнал светофора переходил ребёнок. Отмечается, что на капоте Renault после столкновения образовалась вмятина.

Один из подписчиков паблика Barnaul 22 отметил в комментариях, что на этом участке дороги водители постоянно ездят на красный. Он потребовал, чтобы там установили камеры, как и на соседнем перекрёстке с улицей Балтийской.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовную ответственность за езду в очень нетрезвом виде. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в крови 88% пьяных виновников смертельных ДТП обнаруживают более одной промилле алкоголя. 

Материалы по теме

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

12.10.2021 16:24
- гость -

Очередной убийца.

12.10.2021 16:31
- гость -

Судя по разметке, там установлен светофор. Раз произошло ДТП, значит кто то двигался на красный сигнал светофора. Так что, давайте вперед выясним, кто нарушил правила ПДД, а потом будем словесно "линчевать" или водителя, или родителей ребенка...

12.10.2021 16:39
- гость -

16-31 - все верно, сначала факты

12.10.2021 16:40
- гость -

Автомобиль оружие.

12.10.2021 16:43
- гость -


12.10.2021 16:40
- гость -
Вы меня извините, но бывает так, что пешеход выскакивает прямо по машину и ...?
Причем тут водитель и автомобиль-оружие? Я не говорю в данный момент про это ДТП.

12.10.2021 16:45
- гость -

Водила проехал на красный.

12.10.2021 16:47
- гость -

Именно на этом переходе нужно камеры ставить , участок опасный так как детей очень много идут в школу , рядом находятся 3 школы .

12.10.2021 16:55
- гость -

1643. В населённом пункте нужно уметь остановить авто в любой момент.

12.10.2021 17:04
- гость -

12.10.2021 16:31
- гость -
Видео выложили в вк - ребенок побежал, когда уже загорелся зеленый. А любитель ускоряться при виде желтого - проехал на свой красный. Как раз то, о чем я всегда говорю... Малый или старый могут не увидеть, не сообразить и т.д.

12.10.2021 17:09
- гость -

12.10.2021 16:55
- гость -
идите лесом!
нет таких технологий!

12.10.2021 17:29
- гость -

12.10.2021 17:09
- гость -
нет таких технологий!

В Берлине есть. Рядом с социальными объектами ограничение скорости и никто не носится.

12.10.2021 17:34
- гость -

12.10.2021 17:09
- гость -

На нет- и суда нет. Хотите, чтобы в черте города установили скорость передвижения 40 км/час? А еще лучше 20 км/час, и технологии не нужны, при такой скорости.

12.10.2021 18:01
- гость -

А еще лучше 20 км/час, и технологии не нужны, при такой скорости.

А может и вовсе 10 ? Чтобы только лошади с телегами?

12.10.2021 18:10
Александр

и опять эта сволочь отделается баблом и испугом

12.10.2021 20:07
Виталий

нет отправданиям автолюбителей! раз сбил значит неси ответственность!

12.10.2021 21:22
- гость -

Ещё в далёкие годы в автошколе учили - желтый загорелся - считай что красный. Тормози. А нынче наоборот - желтый загорелся - сигнал к ускорению. Проскочить любой ценой. На красные едут сплошь. Отсюда и аварии, и жертвы.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23:57
Такой день. 9,3 млрд бюджетных кредитов Алтайскому краю и дополнительный морг в Бийске 0
23:25
В России ожидается подорожание подсолнечного масла 0
22:58
Дополнительное отделение морга пришлось открыть в Бийске 0
22:21
Путин поручил наращивать темпы вакцинации в России "без давления" 0
21:54
"Куратор силовиков" Анатолий Серышев назначен полпредом президента в СФО 0
21:20
Два подростка пойдут под суд за грабёж пенсионера в Камне-на-Оби 0
20:59
Молниеносное течение. Мурашко назвал особенность текущей волны коронавируса 0
20:33
Отсижу за тебя: жителям Барнаула предлагают услуги по замене в очередях в ГИБДД 1
20:10
Что известно об управделами алтайского губернатора, обвиняемого по двум статьям УК 0
19:54
Путин поручил разработать меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции 3
19:32
В Чебоксарах женщина без повода ножом ударила водителя автобуса в шею 0
19:09
Опубликовано видео задержания управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова 0
18:56
СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения земли отходами в Тальменском районе 0
18:34
Вторые после Москвы. Алтайский край получит кредит 9,3 млрд рублей. На что их потратят? 3
18:06
ФСБ задержала управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова 10
17:56
За победу по лицу: российских фанатов избили после матча со Словенией 2
17:44
Часть "собянинских" трамваев, которые приехали в Барнаул, отправят в Бийск 15
17:31
Алтайские пограничники нашли на границе истощённого потерявшегося подростка 0
17:16
"Прятать серого и рыжую". Депутат АКЗС призвал жителей края спасать зайцев и лисиц 6
17:10
Настя Ивлеева после развода забрала у Элджея всё, кроме двух машин 3
16:57
Новый день, новый максимум: в России от CODIV-19 за сутки умерло 937 человека 2
16:46
Холдинг Mail.ru меняет название на VK 0
16:30
Полиция допрашивает ректора московского вуза по делу Марины Раковой 2
16:15
"Мальчик не встаёт": водитель в Барнауле сбил школьника на пешеходном переходе 16
16:05
Призрак или сквозняк? Американская тиктокерша напугала подписчиков таинственным видео 0
15:54
В Новосибирской области введут QR-коды и обязательную вакцинацию 8
15:39
Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин 11
15:29
"Валера, Валера!" Карпин и футболисты сборной России устроили дискотеку в раздевалке 2
15:12
Краевым бюджетникам пообещали проиндексировать зарплаты на 16% с января 2022 года 8
15:03
Бывший сотрудник ФСИН рассказал о том, для чего пытки в колониях снимают на видео 16
14:56
Жители Алтайского края могут выбрать имя для талисмана федерации школьного спорта региона 2
14:45
Краевая тенденция. В Рубцовске тоже может подорожать проезд в общественном транспорте 2
14:31
Олимпийская чемпионка Шишкина, лёжа в ванне, рассказала подписчикам о красоте Алтая 3
14:15
Алтайские власти отреагировали на сообщения о возможной стрельбе в школах Барнаула 0
14:03
В Барнауле прошёл показательный забег по биатлону "Мастер спорта" 1
13:55
Энергетики расширили зону отключения горячей воды и отопления на 14 октября в Барнауле 10
13:42
"Запах выедает глаза". Родители пожаловались на антисанитарию и вонь в барнаульской школе 43
13:29
Главврача барнаульской поликлиники оштрафовали за задержку лекарств девочке-инвалиду 4
13:10
Печальный рекорд. 30 человек в Алтайском крае скончались от коронавируса за сутки 45
13:03
Гарантия – пять лет. Где в Барнауле купить надёжные и качественные автомобили из Китая 0
12:57
Правительство выделит Алтайскому краю более 9 млрд рублей на производство и туризм 7
12:48
Мошенники-Робин Гуды обокрали сибиряка и помогли благотворительному фонду 1
12:32
Индийский вор обиделся на хозяев дома из-за того, что у них нечего украсть 1
12:15
Экономист рассказала, как вырастут страховые и социальные пенсии в 2022 году 3
12:01
Москвичка, которая выпала из окна с двумя маленькими детьми, оставила предсмертную записку 26
11:42
Полиция охраняет барнаульские школы после слухов в соцсетях о стрельбе 18
11:32
Очень пьяных водителей в России могут начать сажать в тюрьму 11
11:25
Женщину, погибшую в ДТП с участием Ксении Собчак, похоронят в Новосибирске 11
11:14
Telegram заблокирует канал "Мужского государства" за дискриминацию секс-меньшинств 11
10:56
Омбудсмен рассказала о состоянии детей, изъятых у опекунов после сообщений об истязаниях 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.