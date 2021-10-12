"Мальчик не встаёт": водитель в Барнауле сбил школьника на пешеходном переходе

Водитель на Renault сбил ребёнка, который шёл по переходу на улице Ускова в Барнауле, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
По словам очевидца, мальчик лет восьми не вставал после удара. Ребёнка госпитализировали. Очевидец не сообщил, на какой сигнал светофора переходил ребёнок. Отмечается, что на капоте Renault после столкновения образовалась вмятина.
Один из подписчиков паблика Barnaul 22 отметил в комментариях, что на этом участке дороги водители постоянно ездят на красный. Он потребовал, чтобы там установили камеры, как и на соседнем перекрёстке с улицей Балтийской.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовную ответственность за езду в очень нетрезвом виде. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в крови 88% пьяных виновников смертельных ДТП обнаруживают более одной промилле алкоголя.
Комментарии
Очередной убийца.
Судя по разметке, там установлен светофор. Раз произошло ДТП, значит кто то двигался на красный сигнал светофора. Так что, давайте вперед выясним, кто нарушил правила ПДД, а потом будем словесно "линчевать" или водителя, или родителей ребенка...
16-31 - все верно, сначала факты
Автомобиль оружие.
12.10.2021 16:40
- гость -
Вы меня извините, но бывает так, что пешеход выскакивает прямо по машину и ...?
Причем тут водитель и автомобиль-оружие? Я не говорю в данный момент про это ДТП.
Водила проехал на красный.
Именно на этом переходе нужно камеры ставить , участок опасный так как детей очень много идут в школу , рядом находятся 3 школы .
1643. В населённом пункте нужно уметь остановить авто в любой момент.
12.10.2021 16:31
- гость -
Видео выложили в вк - ребенок побежал, когда уже загорелся зеленый. А любитель ускоряться при виде желтого - проехал на свой красный. Как раз то, о чем я всегда говорю... Малый или старый могут не увидеть, не сообразить и т.д.
12.10.2021 16:55
- гость -
идите лесом!
нет таких технологий!
12.10.2021 17:09
- гость -
нет таких технологий!
В Берлине есть. Рядом с социальными объектами ограничение скорости и никто не носится.
12.10.2021 17:09
- гость -
На нет- и суда нет. Хотите, чтобы в черте города установили скорость передвижения 40 км/час? А еще лучше 20 км/час, и технологии не нужны, при такой скорости.
А еще лучше 20 км/час, и технологии не нужны, при такой скорости.
А может и вовсе 10 ? Чтобы только лошади с телегами?
и опять эта сволочь отделается баблом и испугом
нет отправданиям автолюбителей! раз сбил значит неси ответственность!
Ещё в далёкие годы в автошколе учили - желтый загорелся - считай что красный. Тормози. А нынче наоборот - желтый загорелся - сигнал к ускорению. Проскочить любой ценой. На красные едут сплошь. Отсюда и аварии, и жертвы.