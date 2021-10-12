"Мальчик не встаёт": водитель в Барнауле сбил школьника на пешеходном переходе

Водитель на Renault сбил ребёнка, который шёл по переходу на улице Ускова в Барнауле, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам очевидца, мальчик лет восьми не вставал после удара. Ребёнка госпитализировали. Очевидец не сообщил, на какой сигнал светофора переходил ребёнок. Отмечается, что на капоте Renault после столкновения образовалась вмятина.

Один из подписчиков паблика Barnaul 22 отметил в комментариях, что на этом участке дороги водители постоянно ездят на красный. Он потребовал, чтобы там установили камеры, как и на соседнем перекрёстке с улицей Балтийской.

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