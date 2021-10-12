Очень пьяных водителей в России могут начать сажать в тюрьму

В России могут ввести уголовную ответственность за езду в очень нетрезвом виде. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 88% всех смертей в ДТП с нетрезвыми водителями связаны с тем, что в крови виновников обнаруживают более одной промилле алкоголя.

Разрабатываемая инициатива предусматривает уголовную ответственность при достижении определённой отметки уровня алкоголя в крови водителя.

Кроме того, ряду ведомств поручено проработать меры по пожизненному лишению прав для автомобилистов, которые повторно сядут за руль в нетрезвом виде.

Пока предложения находятся на стадии формирования.

Ранее сообщалось, что некоторые категории водителей обязаны с 1 октября пройти техосмотр.