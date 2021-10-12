Очень пьяных водителей в России могут начать сажать в тюрьму

В России могут ввести уголовную ответственность за езду в очень нетрезвом виде. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 88% всех смертей в ДТП с нетрезвыми водителями связаны с тем, что в крови виновников обнаруживают более одной промилле алкоголя.
Разрабатываемая инициатива предусматривает уголовную ответственность при достижении определённой отметки уровня алкоголя в крови водителя.
Кроме того, ряду ведомств поручено проработать меры по пожизненному лишению прав для автомобилистов, которые повторно сядут за руль в нетрезвом виде.
Пока предложения находятся на стадии формирования.
Ранее сообщалось, что некоторые категории водителей обязаны с 1 октября пройти техосмотр.
Комментарии
Предложение по пожизненному лишению прав за рецидив алко за рулем поддерживаю обеими руками.
Дополнительно бы забирал ТС, если оно в собственности утырка-рецидивиста.
А вот по вопросу градации промилле на административку и уголовку - я резко против. Вот как раз тут будет поле для манипуляций: заплатил - и к тебя не 3 промилле (допустим), а один промилле, и это уже не уголовка, а всего административка.
Правила должны быть жёсткими, но простыми, и не допускать двусмысленного толкования.
12.10.2021 11:43
- гость -
Вот немного не соглашусь с Вами. Конфисковать транспортное средство не только которое в собственности, а даже и которое не в собственности, но на нем передвигался водитель в алкогольном опьянении. В противном случае, все пьяные будут ездить на авто жены, друга, родственника...
12:02
А вариант, что угнал или взял без спроса вы не рассматриваете? Нет, тут как раз невинные не должны страдать. А за передачу ТС пьяному и так есть соответствующая статья ПДД.
12.10.2021 12:10
- гость -
Угнал - это совсем другое. За передачу ТС пьяному это действует в случае, если знал, что он пьяный но все равно передал автомобиль.
Поэтому и должно быть так, что один будет думать, давать или нет авто другому человеку, который может сесть за руль пьяный, а другой будет понимать, что изымут автомобиль не взирая на собственность!
Я же не говорю, что изымать авто у тех, кто попался пьяным в первый раз. Есть люди, которые и три - четыре раза "влетают".
12.10.2021 11:43
- гость -Предложение по пожизненному лишению прав за рецидив алко за рулем поддерживаю обеими руками. Это как мертвому припарка. У нас как пьянь за рулем - так по большей части уже без прав. Это им за руль садиться не мешает в принципе. Так что увы...
Предлагают, могут...Вот когда закон издадут, тогда и оповещайте.
Позовчера птяная дура в Боровихе насмерть сбила моего мастера с АВЗ человек шел по обочине дороги утром на электричку, и эта овца тупо свалила хотя наверняка человека можно было спасти.
По предварительным данным, утром 10 октября в селе Боровиха на улице Вокзальной был совершен наезд на пешехода – мужчину 1965 года рождения, который двигался по левой полосе проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался, - сообщает ГУ МВД по краю.
С места происшествия водитель скрылся. Вскоре в результате проведенных розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность и задержали водителя, женщину 1977 года рождения, предположительно причастную к ДТП, также был разыскан автомобиль «Тойота Королла Спасио».
Сотрудникам полиции автомобилистка, находившаяся на этот момент в состоянии алкогольного опьянения, сообщила, что употребила спиртное после оставления места происшествия.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ. Транспортное средство изъято. В настоящее время решается об избрании задержанной меры пресечения.
У нас в ДТП люди гибнут ежедневно , за год это тясячи. А законописцы только задумались об ужесточении правил??? да уж
Для начала неприкасаемых уберите!!!!
Кому-то выгодно что хороним ежедневно. ЗАКОНОВ НЕТ.