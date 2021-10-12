ФСБ задержала управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова

Сотрудники ФСБ предъявили обвинение управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, в 2016 году по инициативе Управления делами губернатора и правительства Алтайского края (на тот момент должность руководителя ведомства занимал Алексей Белобородов, – прим. ред.) была разработана проектно-сметная документация по строительству гаража-стоянки в Барнауле. Документы получили положительную оценку государственной экспертизы. Через аукцион определили подрядчика для строительства объекта. Стоимость государственного контракта составила более 80 миллионов рублей.

Позже, чтобы снизить затраты по госконтракту, заказчик (в этот момент должность управделами занимал уже Андрей Степанов) вместе с подрядчиком решили внести изменения в проектно-сметную документацию. Но в таком виде она государственную экспертизу не прошла. Подрядчик же к тому моменту успел выполнить подготовительные работы, но оплату за них не получил. И поэтому обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат. Суд согласился с требованиями истца.

По версии ФСБ, в 2020 году Степанов, чтобы исполнить решение суда и при этом скрыть факт срыва госконтракта, пошёл на превышение должностных полномочий и распорядился за счёт бюджетных средств представить субсидию в 19 миллионов рублей, чтобы оплатить требования подрядчика.

Управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК России ("Использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства") и ч. 1 ст. 286 УК России ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства").

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о заключении Степанова под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Напомним, бывший управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов попал под следствие в 2017 году. В марте 2020 года он был осуждён за взятку и растрату бюджетных средств. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей. Белобородов отсидел в колонии полгода и в феврале 2021 года освободился условно-досрочно. Судебный процесс над экс-управделами Александра Карлина был одним из самых громких в Алтайском крае за последние несколько лет.