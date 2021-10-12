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ФСБ задержала управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова

, ИА "Амител"
Чиновника обвиняют в превышении полномочий
Фото: официальный сайт управделами губернатора и правительства Алтайского края

Фото: официальный сайт управделами губернатора и правительства Алтайского края

Сотрудники ФСБ предъявили обвинение управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, в 2016 году по инициативе Управления делами губернатора и правительства Алтайского края (на тот момент должность руководителя ведомства занимал Алексей Белобородов, – прим. ред.) была разработана проектно-сметная документация по строительству гаража-стоянки в Барнауле. Документы получили положительную оценку государственной экспертизы. Через аукцион определили подрядчика для строительства объекта. Стоимость государственного контракта составила более 80 миллионов рублей.

Позже, чтобы снизить затраты по госконтракту, заказчик (в этот момент должность управделами занимал уже Андрей Степанов) вместе с подрядчиком решили внести изменения в проектно-сметную документацию. Но в таком виде она государственную экспертизу не прошла. Подрядчик же к тому моменту успел выполнить подготовительные работы, но оплату за них не получил. И поэтому обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат. Суд согласился с требованиями истца.

По версии ФСБ, в 2020 году Степанов, чтобы исполнить решение суда и при этом скрыть факт срыва госконтракта, пошёл на превышение должностных полномочий и распорядился за счёт бюджетных средств представить субсидию в 19 миллионов рублей, чтобы оплатить требования подрядчика.

Управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК России ("Использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства") и ч. 1 ст. 286 УК России ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства").

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о заключении Степанова под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Напомним, бывший управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов попал под следствие в 2017 году. В марте 2020 года он был осуждён за взятку и растрату бюджетных средств. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей. Белобородов отсидел в колонии полгода и в феврале 2021 года освободился условно-досрочно. Судебный процесс над экс-управделами Александра Карлина был одним из самых громких в Алтайском крае за последние несколько лет. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.10.2021 18:16
средний ЧЭК

кругом одно ворье есть кто нормальный напишите статью про нормальных

12.10.2021 18:22
Ром

Он по должности не мог самострятельно предоставить субсидию? &#129300; Или кто то ещё сверху должен был утвердить это? Вопрос!

12.10.2021 18:27
Солдат

Неужели !? Работать начали правоохранительные органы.

12.10.2021 18:39
Гость

Никогда такого небыло, и вот опять

12.10.2021 19:19
гость


Для среднего ЧЭКа.
Из статьти понятно, что он тлько решил оплатить требования заказчика. И все. Но с нарушеним закона.

12.10.2021 19:20
гость

Изменения - ПОДРЯДЧИКУ,

12.10.2021 19:43
Гость

Нехорошее место. Не ходите работать управделами губернатора АК. Садют там всех))

12.10.2021 20:27
Pandr3

А как должен был поступить Степанов?Не платить за выполненные работы,не выполнять решения суда?Заплатить 19 млн из своего кармана?

12.10.2021 21:04
гость

Круговая порука сплошная,а не власть(((((((((

12.10.2021 21:21
Гость

Быть у воды и не напиться.

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