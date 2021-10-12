Отсижу за тебя: жителям Барнаула предлагают услуги по замене в очередях в ГИБДД

В Барнауле появились профессиональные "стояльщики в очередях". За несколько тысяч они предлагают заменить человека в очереди в ГИБДД, сообщает "Банкфакс".

Предприимчивые люди разместили два объявления на интернет-площадках. Оба касаются только ГИБДД Барнаула. Предложений схожих услуг для других учреждений на сайте нет. Объявления появились осенью, оба сейчас активны.

В одном из них услуга стоит две тысячи рублей, а в другом указана договорная цена. Разместивший второе предложение назвал себя автором подобной практики.

"Машина будет на учёте в этот же день. Я основатель этой услуги в Барнауле. Недавно появились похожие объявления. Знайте, это самозванцы. Будьте бдительны!" – написал мужчина.

Посетители Госавтоинспекции отметили, что действительно замечают "профессиональных стояльщиков". Они почти каждый день занимают места с раннего утра, а затем предлагают купить их за деньги.

"Там есть дед, который приходит в четыре часа утра, записывается, как пятеро разных людей, а потом продаёт эти места. Не знаю, как сейчас, но когда я ставил машину на учёт, он три дня подряд приходил, и люди говорили, что и до этого его видели", – рассказал подписчик сообщества "Подслушано Барнаул".

Ранее сообщалось, что жители Барнаула пожаловались на очереди при оформлении ДТП. В ведомстве рассказали, что в 2021 году увеличилось количество аварий с незастрахованными автомобилями.