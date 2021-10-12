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Опубликовано видео задержания управделами губернатора Алтайского края Андрея Степанова

, ИА "Амител"
Чиновника арестовали в собственном доме

Управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова задержали у себя дома. Согласно видеозаписям, которые предоставили amic.ru в пресс-службе регионального УФСБ, силовиков чиновник встретил растерянным и раздетым, однако всё равно поехал за ними в отдел.

Напомним, сотрудники ФСБ предъявили обвинение управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову в превышении должностных полномочий. Как сообщили в ведомстве, в 2016 году по инициативе Управления делами губернатора и правительства Алтайского края (на тот момент должность руководителя ведомства занимал Алексей Белобородов, – прим. ред.) была разработана проектно-сметная документация по строительству гаража-стоянки в Барнауле.

Документы получили положительную оценку государственной экспертизы. Через аукцион определили подрядчика для строительства объекта. Стоимость государственного контракта составила более 80 миллионов рублей.

Позже, для снижения затрат, заказчик, которым тогда уже выступал Андрей Степанов, решил внести изменения в проектно-сметную документацию.

По версии ФСБ, в 2020 году Степанов, чтобы исполнить решение суда и при этом скрыть факт срыва госконтракта, пошёл на превышение должностных полномочий и распорядился за счёт бюджетных средств предоставить субсидию в размере 19 миллионов рублей, чтобы оплатить требования подрядчика.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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