Путин поручил наращивать темпы вакцинации в России "без давления"

Темпы вакцинации от COVID-19 нужно наращивать без административного давления, терпеливо объясняя людям необходимость прививок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает "Интерфакс".

"Спасти людей от инфицирования, тяжёлого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать её темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе", – заявил глава государства.

Президент призвал депутатов вести просветительскую работу, выступать в СМИ. По мнению Путина, люди доверяют политикам и будут прислушиваться к их советам.

Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал особенностью текущей волны коронавируса молниеносное течение заболевания. Сейчас в медучреждениях России находятся 235 тысяч больных коронавирусом, из которых 11% – в тяжёлом состоянии. При этом никто из них не прошёл вакцинацию.