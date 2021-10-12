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Путин поручил наращивать темпы вакцинации в России "без давления"

, ИА "Амител"
По словам президента, спасти людей от тяжёлого течения болезни способна вакцина
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Темпы вакцинации от COVID-19 нужно наращивать без административного давления, терпеливо объясняя людям необходимость прививок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает "Интерфакс".

"Спасти людей от инфицирования, тяжёлого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать её темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе", – заявил глава государства.

Президент призвал депутатов вести просветительскую работу, выступать в СМИ. По мнению Путина, люди доверяют политикам и будут прислушиваться к их советам.

Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал особенностью текущей волны коронавируса молниеносное течение заболевания. Сейчас в медучреждениях России находятся 235 тысяч больных коронавирусом, из которых 11% – в тяжёлом состоянии. При этом никто из них не прошёл вакцинацию.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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