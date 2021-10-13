"А дальше пешком?" Барнаульцы жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах

Жители Барнаул стали чаще жаловаться на труднодоступность транспорта, а в частности – автобусов малой вместимости № 10, 65 и 80. Как пишут горожане в социальных сетях, по некоторым маршрутах автобусов ходит слишком мало, а по другим их и вовсе нет – машины отмечаются лишь на картах городского трафика.

Согласно посту горожанки в Barnaul_news, 11 октября её дочка не смогла уехать домой от "Сити-центра" до улицы Кутузова. Девочка пыталась в 20:00 сесть на общественный транспорт, однако автобусы маршрута № 65 и № 80 так и не приехали на остановку, хотя по системам слежения отмечались.

"Зачем они нужны? Чтобы в час пик толпу перевезти, а дальше пешком?" – озадачилась горожанка.

Другая жалоба барнаульцев касается маршрута № 10, который проходит от сквера на улице Сергея Ускова до Речного вокзала. Согласно сообщению в том же Instagram-аккаунте, на востребованном маршруте используется малое количество автобусов, из-за чего люди "ни утром, ни вечером" не могут уехать. Причём сами "маршрутки" и вовсе не предназначены для перевозки стоящих пассажиров, что выражается в постоянной давке.

"Это что же за ужас творится в нашем городе с городским транспортом? Когда администрация будет работать с данной ситуацией?" – написал горожанин.

В комментариях к постам пользователи соцсети отметили, что ситуация типична для всей транспортной структуры города. При этом многие вспомнили и грядущее повышение цен на проезд, которое, по мнению горожан, неоправданно при подобном уровне оказания транспортных услуг в Барнауле.

Отметим, что маршрут № 10 относится к регулируемым, стоимость проезда по которым недавно решили поднять. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию – власти решили повысить стоимость проезда на 3-5 рублей, в зависимости от тарифа проездного, а для тех, кто платит наличными или банковской картой, цена составит 28 рублей.

Вслед за ними о повышении задумались и перевозчики, которые работают по нерегулируемым направлениям, в том числе и по маршруту № 65. О намерении обратиться в мэрию со своими расчётами ранее заявил представитель товарищества ООО "Командирское" и ООО "Автомиг" Олег Бесчастный. По его мнению, ценник на проезд на маршрутках тоже должен увеличиться на 5 рублей – до 30 рублей.