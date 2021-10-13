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"А дальше пешком?" Барнаульцы жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах

, ИА "Амител"
Пока одни не могут дождаться вечерней маршрутки, другие вынуждены толкаться в них на нагруженных
Фото: Barnaul.org

Фото: Barnaul.org

Жители Барнаул стали чаще жаловаться на труднодоступность транспорта, а в частности – автобусов малой вместимости № 10, 65 и 80. Как пишут горожане в социальных сетях, по некоторым маршрутах автобусов ходит слишком мало, а по другим их и вовсе нет – машины отмечаются лишь на картах городского трафика.

Согласно посту горожанки в Barnaul_news, 11 октября её дочка не смогла уехать домой от "Сити-центра" до улицы Кутузова. Девочка пыталась в 20:00 сесть на общественный транспорт, однако автобусы маршрута № 65 и № 80 так и не приехали на остановку, хотя по системам слежения отмечались.

"Зачем они нужны? Чтобы в час пик толпу перевезти, а дальше пешком?" – озадачилась горожанка.

Другая жалоба барнаульцев касается маршрута № 10, который проходит от сквера на улице Сергея Ускова до Речного вокзала. Согласно сообщению в том же Instagram-аккаунте, на востребованном маршруте используется малое количество автобусов, из-за чего люди "ни утром, ни вечером" не могут уехать. Причём сами "маршрутки" и вовсе не предназначены для перевозки стоящих пассажиров, что выражается в постоянной давке.

"Это что же за ужас творится в нашем городе с городским транспортом? Когда администрация будет работать с данной ситуацией?" – написал горожанин.

В комментариях к постам пользователи соцсети отметили, что ситуация типична для всей транспортной структуры города. При этом многие вспомнили и грядущее повышение цен на проезд, которое, по мнению горожан, неоправданно при подобном уровне оказания транспортных услуг в Барнауле.

Отметим, что маршрут № 10 относится к регулируемым, стоимость проезда по которым недавно решили поднять. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию – власти решили повысить стоимость проезда на 3-5 рублей, в зависимости от тарифа проездного, а для тех, кто платит наличными или банковской картой, цена составит 28 рублей.

Вслед за ними о повышении задумались и перевозчики, которые работают по нерегулируемым направлениям, в том числе и по маршруту № 65. О намерении обратиться в мэрию со своими расчётами ранее заявил представитель товарищества ООО "Командирское" и ООО "Автомиг" Олег Бесчастный. По его мнению, ценник на проезд на маршрутках тоже должен увеличиться на 5 рублей – до 30 рублей.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.10.2021 07:08
- гость -

в час пик толпу перевезти, а дальше пешком?

Радуйтесь, что пока хоть так ходят. Цены на бензин и госрегулирование скоро полностью их убьет.

13.10.2021 07:18
- гость -

Подождите, щас народ еще отстранять от работы без прививок начнут, точно пешком пойдете. И так не только на транспорте.

13.10.2021 07:25
Гость

13.10.2021 07:08
- гость -
Глупенький,когда тендер на перевозку объявляют за 1 !!! день, с условиями,известными одному претенденту-какие цена бензина и регулирование?
Не мешайтесь лучше под ногами у куратора (владельца) перевозок!

13.10.2021 07:35
- гость -

Жизнь на выселках становится всё более и более дорогой!
А что будет зимой, в сорокаградусные морозы...

13.10.2021 07:54
- гость -

13.10.2021 07:25
Гость

а ФИО "куратора" слабо обозначить? или он из рептилоидов?

13.10.2021 08:02
- гость -

Чего вы ноете.
Покупайте себе тачку и катайтесь с комфортом.
А если не можете себе позволить, то это ваши проблемы - пожалеть вас что ли?
Ай-яй-яй, мы не можем уехать на ОТ.
Я бы вообще убрал бы весь ОТ, чтобы эти сараи не мешали на дороге.

13.10.2021 08:08
- гость -

Автобус рассадник ковида

13.10.2021 08:12
- гость -


13.10.2021 08:02
- гость -

Если убрать весь ОТ и пересадить всех на личные авто - то вместо каждого автобуса на дороге должно появиться 30-50 личных автомобилей. Что больше будет мешать на дороге 1 сарай или 30-50 "тачек"?

13.10.2021 08:12
- гость -

0802. ЗА!

13.10.2021 08:14
- гость -

13.10.2021 08:02
убогий

13.10.2021 08:15
Filin

Они за эти деньги не возят, типа не могут. Только их и раньше не было и после не будет. Администрация вообще не контролирует

13.10.2021 08:39
Гость

13.10.2021 07:54
- гость -
По вашему сами перевозчики придумали Центртранс,никому не нужный?
Сами криво составляют заявку,чтобы не попасть в федеральную программу обновления транспорта? Настолько сильны перевозчики,что газелисты не вводят валидаторы,когда Куриленко трещит:"всех под контроль"? Ну и дальше сам думай головой,а не только ешь в неё.

13.10.2021 08:41
- гость -

а что значит "пронизывает"? Мимо остановок что ли проезжают.

13.10.2021 08:42
- гость -

13.10.2021 08:02
- гость -

Вот еще один "городской сумасшедший".

Да их тут целая палата
13.10.2021 08:12
- гость -

13.10.2021 08:52
- гость -

вот интересно.. а в Сухуме проезд в троллейбусе стоит 5 рублей. А в автобусе 10. В маршрутке 20... И бенз у них недешевый.. И как-то не ропщут..

13.10.2021 08:56
Гость

А при чём здесь Сухуми?

13.10.2021 09:12
ЭЛЕКТОРАТ

Пришли эффективные собственники и решили, что так народу будет лучше.

13.10.2021 09:13
- гость -

13.10.2021 08:56
Гость
А при том же, что и Грузия, и еще масса мест - когда в Тбилиси бензин стоил в пересчете на "наши" 40 рублей за литр, билет на автобус стоил в пересчете 8 рублей. У нас на тот момент бензин был раза в два дешевле, а билет подороже. Интересно, почему бы это?

13.10.2021 09:18
- гость -

На маршруте №2 ежедневно 4-5 автобусов. Утром уехать из Борзовой Заимки просто невозможно. Дети и подростки не могут вбиться в автобус, если он даже и остановился переполненный, вынуждены стоять часами или уезжать на попутных машинах. И это ежедневно. Так же на попутных добираются родители с детьми в детский сад, в больницы, не говоря уже о работающих. И это из дня в день Транспортный отдел даже ухом не ведет. Вечером с Южного, прождав 50 минут, люди не могут опять же вбиться в автобус №2, потому что он идет битком из города. Сколько это будет продолжаться? Утром и вечером уже сумерки, а ехать 4 км по лесу. Кто может гарантировать, что подросток благополучно доберется до дома. Каждый день не знаешь, как он будет добираться до места учебы и обратно.

13.10.2021 09:26
Гоголь

Несколько раз отслеживал автобус, по мониторингу он проезжал мимо меня, хотя кроме медленно ползущего авто ничего по дороге не двигалось - низкий контроль со стороны мэрии и последующие попустительство при тендерах. (Подозреваю частную заинтересованность контролирующих и утверждающих лиц)
А сколько не выданных билетов? Был во многих городах России, там водитель обязательно выдает билет, либо используется терминал оплаты. Подозреваю, что там в черную кассу попадает минимум средств и перевозчики не вопят о убыточности.
Кроме Москвы и Питера стоимость проезда сопоставима с нашим, и водители автобусов не устраивают ралли на дорогах придерживаясь графика .

13.10.2021 09:34
- гость -

13.10.2021 08:02
- гость -
Чего вы ноете. Покупайте себе тачку и катайтесь с комфортом.

Ну дык можем и вообще не ездить к тебе на работу. Только что ж ты кушать то будешь, если мы на твое содержание денюжек зарабатывать не будем? А если хочешь, что бы к тебе на личных авто ездили, то оплачивай это. Запомни, у труда тоже есть себестоимость, будешь платить меньше него - останешься сам без дохода. За свой свой счет тебе никто ничего не даст.

13.10.2021 10:06
- гость -

В Чебоксарах женщина без повода ножом ударила водителя автобуса в шею

скоро у нас разъяренный народ доведут до подобного

13.10.2021 10:09
- гость -

13.10.2021 09:26
Гоголь
Несколько раз отслеживал автобус, по мониторингу он проезжал мимо меня, хотя кроме медленно ползущего авто ничего по дороге не двигалось

подтверждаю, тоже сталкивался с таким

13.10.2021 10:13
- гость -

Десятка давно так ходит. Если сел, значит повезло. Ее уже никто не ждет, поэтому всегда полупустая.

13.10.2021 10:20
- гость -

Зачем ругаться? Я тоже постоянно езжу на личном автомобиле, но никогда не говорю, что общественный транспорт ненужен. Общественный транспорт НУЖЕН и должен быть.
Не все могут или хотят позволить себе личный автомобиль и причины для этого разные.
Вот только организация и отношение к ОТ у руководителей и чиновников какое то странное... У них у всех одно видение - увеличить стоимость проезда и все! Вы голову то включите!!! Чем выше стоимость проезда, тем меньше людей будет пользоваться ОТ.
До определенного момента повышения стоимости проезда вы будите получать прибыль, но потом, прибыль вырастет не так сильно, хотя стоимость проезда подняли, часть людей самостоятельно решит вопрос со своим передвижением, а в какой то момент вообще начнет падать, т.к. вы оттолкнете людей от ваших "услуг".
У вас сейчас уже ситуация, когда людям уже надоела ваша жадность и многие либо покупают авто, хотя в принципе им только на работу и с работы ездить, либо начинают ходить пешком.

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