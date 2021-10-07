Цена на проезд в некоторых барнаульских маршрутках может вырасти до 30 рублей

Стоимость проезда на маршрутах общественного транспорта с нерегулируемым тарифом в Барнауле к 1 ноября может вырасти вслед за ценами с регулируемым. О намерении обратиться в мэрию со своими расчётами заявил представитель товарищества ООО "Командирское" и ООО "Автомиг" Олег Бесчастный. По его мнению, ценник на проезд на маршрутках тоже должен увеличиться на 5 рублей – до 30 рублей.
Напомним, что в городе существует 23 маршрута, которые работают по нерегулируемым тарифам: № 6, 18, 27, 29, 32, 33, 34, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144. Работающие на них перевозчики могут самостоятельно устанавливать тарифы за проезд, однако должны будут предоставить экономическое обоснование стоимости. Таким образом, тариф не могут "взять с потолка" – его необходимо высчитать исходя из затрат на обслуживание направления.
В начале лета 2021 года перевозчики уже пытались повысить тарифы за свои услуги, однако спустя два дня работы в таком режиме вернулись к прежней цене – 25 рублей.
Сейчас же, после того как в мэрии Барнаула на Координационном совете по ценообразованию утвердили повышение тарифов на регулируемых маршрутах, о повышении цен задумались и "маршрутчики". Как отметил Бесчастный в разговоре с "Банкфаксом", они уже готовят уведомление в мэрию о повышении цен на проезд. С окончательной ценой перевозчики пока не определились, однако целесообразно было бы провести пропорциональное повышение на 5 рублей, как и на регулируемых маршрутах.
Собеседник агентства предположил, что подобные уведомления могут готовить и другие предприятия, обслуживающие нерегулируемые направления. По мнению Бесчастного, цены в микроавтобусах повысятся так же с 1 ноября.
Напомним, в Барнауле собираются поднять цены на проезд в общественном транспорте. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию. Согласно изменениям, проезд станет дороже на 3-5 рублей в зависимости от тарифа проездного, а для тех, кто оплачивает наличными или банковской картой, цена составит 28 рублей. Кроме того, изменится и стоимость проездных для школьников, студентов и пенсионеров.
Комментарии
На нерегулируемом вообще то можно и полтинник сделать а лучше 70 и только наличкой
7 46
Водитель с левыми доходами?
100
Я так понял, они еще и напитки разносить по салону будут?О новейших автобусах вместо прогнивших курятников и собачьих будок я ваще молчу
Я так понял, они еще и напитки разносить по салону будут?
не они, а длинноногие леди с третьим размером.
ну что-же, "выборы" прошли, теперь можно всё
А не ездить месяц, два. Слабо.
7.10.2021 08:39
- гость -
Ну не знаю... Я последний раз ездил на автобусе, когда билет стоил 17 руб. Забыл страховку на машину продлить и пришлось на городском ехать. Я запомнил стоимость проезда, т.к. зайдя в автобус спросил о стоимости билета... Под взглядами окружающих задумался.., а не пора ли мне бежать от сюда, пока не начали бить!
В общем, в автобусы я больше ни ногой!
Остаётся только вспоминать "совок" с его общественным транспортом, где поездка на автобусе стоила 5 копеек, а на трамвае 3 копейки при средней зарплате 120 рублей.
Да, что так мелочиться то.
Мы считаем надо больше , много больше, к примеру 50руб и 100руб.
Сразу видно что, это затянувшееся обострение длится в весны.
Аппетитом не страдают владельцы парков машин.
Купили велосипед, всё норм, не нуждаемся.
Весной садоводов полно, летом всем срочно на море, осень вернулись на работу.
Что мятся на месте, давай что рублей.
Наблюдаем .
Кто больше?
Как администрация допускает повышение в несколько раз превышающие официальную инфляцию.
Чем это можно аргументировать с экономической точки зрения?
Да за 30 рублей в этой маршрутке минет должны делать.
а не пора ли мне бежать от сюда, пока не начали бить!
о .. у меня так же было
7.10.2021 08:45
- гость ----"В общем, в автобусы я больше ни ногой!" --------------------- Милок, мало того что жизнь полна импровизаций, так еще и у Создателя своеобразное чувство юмора, вполне может так и случиться как ты тут гордо заявляешь, в том смысле что денег даже на трамвай не будет.
бедные перевозчики, вы когда слезу вытрете, со своим персоналом беседу проведите, чтобы на остановках всегда останавливались, а не пролетали мимо кладя болт на людей, ожидающих транспорт. чтобы расписание соблюдали. всегда. даже в выходные дни и вечером после 20:00. привет маршрутам 29, 76 и 58.
Пусть уже валидаторы на каждую маршрутку поставят и расчет только через них. Сразу будут основания понизить стоимость проезда с 25 нынешних до 20 рублей, а то и ниже.
33 вообще-то за 23 рубля возит, как автобус. И по проездным там можно ездить....
Всё идёт к тому, что жизнь в "элитарных" спальниках на окраинах будет не по карману обычным людям из-за недоступности проезда.
Уже сейчас многие пешком ходят от Северо-западной до Советов.
Но что делать зимой?
7.10.2021 09:04
- гость -
Когда то и действительно, у меня даже на хлеб денег не было и крыши над головой тоже...
Но в девяностых, кто хотел иметь деньги, тот крутился и имел! Через год у меня был дом, обстановка и машина!
7.10.2021 08:56
- гость -
Да за 30 рублей в этой маршрутке минет должны делать.
***
Едва ли ты сам согласишься давать себя тем, кто за рулём... Ямы, выбоины...
Через год у меня был дом, обстановка и машина!
Сразу видно целеустремленного человека. Из братков.
7.10.2021 09:02
- гость -
Да-да-да, иногородним, которые не знают цену проезда, видимо, вообще лучше не ездить, да? А то покалечат. Или человеку, который не знает, 23 рубля билет стоит или 25 на конкретном маршруте? Вот прямо чуть не убили на месте, ага. Так хочется почувствовать себя классово чуждым этим, которые в лоховозе ездят. Фантазер.
Да чтоб тебе эти 5 рублей поперёк ануса встали, Олежка!
Да-да-да, иногородним, которые не знают цену проезда, видимо, вообще лучше не ездить, да? А то покалечат. Или человеку, который не знает, 23 рубля билет стоит или 25 на конкретном маршруте? Вот прямо чуть не убили на месте, ага. Так хочется почувствовать себя классово чуждым этим, которые в лоховозе ездят. Фантазер.
+100500. сказочники, такие сказочники.
7.10.2021 09:11
- гость -
7.10.2021 09:04
- гость -
Когда то и действительно, у меня даже на хлеб денег не было и крыши над головой тоже...
Но в девяностых, кто хотел иметь деньги, тот крутился и имел! Через год у меня был дом, обстановка и машина!--------------------Угу, так пример Титов Ю.Н. это который Ключевский элеватор, не так уж давно таких как ты сотню мог купить вместе с последними штанами, а сейчас последний ...... без соли доедает, тесть в Ключах живет, рассказывал. А теперь сравни кем в крае был Титов и что ты из себя представляешь?!!! Так что не зарекайся.
7.10.2021 09:19
- гость -
Лично мне хватает и того, что имею на данный момент. Но есть люди которые пытаются еще больше нажить. Можно нажить и больше, но можно и все потерять!
А то, что говорите не зарекаться, так если денег не будет, то и общественный транспорт будет не нужен, т.к. денег на него не будет, да и ехать на нем будет некуда!
7.10.2021 09:28
- гость ----Как это не куда ехать? А если кушать хочется? Как то придется перемещаться дабы снискать хлеб насущный.
7.10.2021 09:32
- гость -
Так до магазина и так дойти можно!
7.10.2021 09:38
- гость - Тогда уж до церковной паперти, там наверняка попадут убогому. Возле магазина маловероятно.
минет должны делать.
любой каприз за ваши деньги
7.10.2021 09:41
- гость -
Я действительно, не подаю милостыню возле магазинов, а в церковь не хожу. Вот видите, не смогу Вам помочь копеечкой!
Когда наконец в этих маршрутках сделают расчёт по карте банка? Кроме наличных не берут, чеков нет, так конечно хоть сколько проезд повышай «денег мало» будет
любой каприз за ваши деньги
сколько берешь?
...Олег Бесчастный. По его мнению, ценник на проезд на маршрутках тоже должен увеличиться на 5 рублей – до 30 рублей.
любят оне недоговаривать и умалчивать...
а по сути самым нуждающимся и обделенным, трамвайщикам и троллейбусникам, ценник повышают всего на 3 рубля, это если по транспортной карте, ну и налоги и сборы у них по полной программе, а не как у маршруточников - все черным налом...
трамвайщикам и троллейбусникам, ценник повышают всего на 3 рубля, это если по транспортной карте, ну и налоги и сборы у них по полной программе,
так кроме этого еще и обслуживать приходится все провода и рельсы. а маршрутки катаются по асфальту сделанному городом.
Олежка, а не ты ли не так давно демпинговал цены утверждая, что и дешевле можно возить с прибылью? чего переметнулся то?
Экономическое обоснование кто нибудь предоставил или так, от фонаря решили накинуть рублей, клоуны бедные и не смешные?
7.10.2021 10:06
- гость ------------------------- Перефразируя одного великого человека, можно ответить Вам, "Других клоунов у меня для Вас нет"
7.10.2021 09:57
- гость -
Общественный транспорт в любом городе убыточен и субсидируется из городских бюджетов. А у нас хотят его сделать прибыльным. Наверное Барнаул очень богатый город. Одни миллионеры.
Если бы у Фрэнка были яички, то он бы мог просто вышвырнуть с маршрута пару бедных и ретивых перевозчиков, другие бы просто затк...замолчали.
Любое обоснование можно нарисовать. Как строители, например, сметы рисуют. Поэтому, вопрос чисто политический - кто местной власти более важен - население или перевозчики.
обяжите перевозчиков брать за услуги оплату только по транспортной или банковской карте через валидатор. И мы посмотрим на реальные суммы проходящие через перевозчиков. А сейчас маршрутки работают как таксисты - взял машину - отдай собственнику план, можешь даже не ездить - просто отдай плановую сумму) а все, что сверху - то идёт на бенз и на свой карман. Именно поэтому маршрутчики не заинтересованы в выводе в белую своих доходов. Сейчас в Москве и Подмосковье всех обязали обслуживать по карте Тройка. Надо брать пример.
Ну не могут респектабельные, сытые владельцы возить бедноту за те же деньги. Дерите народ, может подавитесь 5 рублями. Издевательства устроили с маршрутами над людьми и детьми .
Любое обоснование можно нарисовать. Как строители, например, сметы рисуют.
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Ну ты тоже сравнил ... с трамвайной ручкой. Например 3-х тонники гоняют по 20 рублей\км
Товарищ Олег Бесчастный лучше бы следил за своими маршрутами. На его маршруте 73 вместо 10 автобусов на маршруте по факту 2. В воскресенье следил по Яндекс карте: после 16 часов не было на 73 маршруте ни одного автобуса. Простоял на остановке полчаса и уехал другим автобусом. Таких авто-перевозчиков нужно лишать возможности работать в сфере общественного транспорта.
В большинстве маршруток расчёт за наличные, которых у многих нет, поэтому тоже многие пролетают
Показали перевозчики себя во всей красе, всю свою гнилую хапучую сущность.
Где валидаторы и безналичный расчет в комерческом транспорте???
хорошие защитнички видно во местных властях сидят, совесть ничего не жмет.
Маршрутка должна быть альтернативой общественному транспорту, а не его замещением, так как на большинстве маршрутов в Барнауле это единственный способ уехать. Трамваи, троллейбусы, да и автобусы после 19-00 не дождешься. Получается в одном из беднейших регионов транспорт только коммерческий...
министерство транспорта и перевозок в ауле кто возглавляет???
Общественный транспорт вечером не дождаться, с на маршрутку не могу сесть потому что наличных нет например, так же не должно быть
Был же тендер на изучение пассажиропотока в ОТ, где результаты? Учитывались его выводы в принятии решения? Второе, был разговор о переходе на брутто-контракты? Как обстоят дела с этим? Где решения о пересадках за ту же цену? Где решения по оптимизации транспортной сети? Ну, и верно выше написано про валидаторы.
По факту в городе делается всё, что бы сократить число жителей, желающих воспользоваться ОТ, хотя задача муниципалитета состоит как раз в обратном.
А сейчас маршрутки работают как таксисты - взял машину - отдай собственнику план, можешь даже не ездить - просто отдай плановую сумму) а все, что сверху - то идёт на бенз и на свой карман.
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Всё так и есть. Водилы вообще нигде никак не оформлены. Всё в чёрную.
Вокруг все в курсе и куплены. Гаишники в том числе и всё это неотребство крышуют.
прозрачность в расчётах, всех перевести на электронный расчёт! и проводить все через валидатор. а то так можно каждый месяц повышать
7.10.2021 13:27
джони
прозрачность в расчётах, всех перевести на электронный расчёт! и проводить все через валидатор. а то так можно каждый месяц повышать
народ требует этого уже лет 5, но ничего не меняется
Зачем мне эти нерегулируемые маршрутки если вечером когда нет транспорта, я на ней без наличных даже будь проезд 100 рублей, никуда не уеду? Идти искать банкомат чтобы снять деньги? Ну смешно же
Лично знаком с этим хапугой.Неприятный персонаж.
Лично знаком с Бесчастных.Тот ещё фрукт.За парком не следит,людей ни во что не ставит.
Можно и электронную оплату и онлайн бронирование и ежечасные отчеты и новые автобусы. Можно много чего хотеть. Реальная ситуация от этого не изменится. Наивно предполагать, что стоимость транспортных услуг останется на прежнем уровне или снизится при огромной реальной инфляции на все вокруг. Это бизнес в конце концов, почему для вас лично бизнес должен оказывать вам услуги на точке безубыточности, вы наверное именно так бы делали, да? Просто чтобы наработаться.
14.03.Официальная инфляция сколько?4 % вроде?А тут сразу на 20,и пофиг на народ.Не говоря о том,что есть страны с развитой экономикой,где люди и бесплатно могут ездить.Транспорт-это социальный проект города изначально.И не выглядеть как ниша для сколочивания бабла с жителей.
А уж про причитания перевозчиков,смотрите-мы бедные.бебебе,наслышаны.Только вот те же ИХ работники не будут получать больше,а больше только план.И в штат не возьмут минимально даже уборщицу,чтобы мыла салоны.И экономить будут на всём.А сами,такие как Олег,будут получать больше(не говоря о том,что на себе сэкономят).
Повышать стоимость проезда каждый год на величину официальной инфляции,так будет справедливо.