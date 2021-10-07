Цена на проезд в некоторых барнаульских маршрутках может вырасти до 30 рублей

Стоимость проезда на маршрутах общественного транспорта с нерегулируемым тарифом в Барнауле к 1 ноября может вырасти вслед за ценами с регулируемым. О намерении обратиться в мэрию со своими расчётами заявил представитель товарищества ООО "Командирское" и ООО "Автомиг" Олег Бесчастный. По его мнению, ценник на проезд на маршрутках тоже должен увеличиться на 5 рублей – до 30 рублей.

Напомним, что в городе существует 23 маршрута, которые работают по нерегулируемым тарифам: № 6, 18, 27, 29, 32, 33, 34, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144. Работающие на них перевозчики могут самостоятельно устанавливать тарифы за проезд, однако должны будут предоставить экономическое обоснование стоимости. Таким образом, тариф не могут "взять с потолка" – его необходимо высчитать исходя из затрат на обслуживание направления.

В начале лета 2021 года перевозчики уже пытались повысить тарифы за свои услуги, однако спустя два дня работы в таком режиме вернулись к прежней цене – 25 рублей.

Сейчас же, после того как в мэрии Барнаула на Координационном совете по ценообразованию утвердили повышение тарифов на регулируемых маршрутах, о повышении цен задумались и "маршрутчики". Как отметил Бесчастный в разговоре с "Банкфаксом", они уже готовят уведомление в мэрию о повышении цен на проезд. С окончательной ценой перевозчики пока не определились, однако целесообразно было бы провести пропорциональное повышение на 5 рублей, как и на регулируемых маршрутах.

Собеседник агентства предположил, что подобные уведомления могут готовить и другие предприятия, обслуживающие нерегулируемые направления. По мнению Бесчастного, цены в микроавтобусах повысятся так же с 1 ноября.

Напомним, в Барнауле собираются поднять цены на проезд в общественном транспорте. Вопрос об установлении новых тарифов обсудили 5 октября на заседании городского Координационного совета по ценообразованию. Согласно изменениям, проезд станет дороже на 3-5 рублей в зависимости от тарифа проездного, а для тех, кто оплачивает наличными или банковской картой, цена составит 28 рублей. Кроме того, изменится и стоимость проездных для школьников, студентов и пенсионеров.