Человек погиб во время пожара в барнаульском частном секторе

Жилой дом загорелся в барнаульском частном секторе. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание произошло на улице Рубиновой. Площадь пожара составила более 100 кв.м (горел частный жилой дом и надворные постройки под одной крышей).

На тушение выехали два звена газодымозащитной службы. По предварительным данным, на месте происшествия обнаружили тело человека.

Подробности и обстоятельства уточняются.

Напомним, 30 сентября в Барнауле на улице Мусоргского произошёл пожар. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи, которые лежали на кухне. Пожарные эвакуировали пять человек.