Человек погиб во время пожара в барнаульском частном секторе

Жилой дом загорелся в барнаульском частном секторе. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание произошло на улице Рубиновой. Площадь пожара составила более 100 кв.м (горел частный жилой дом и надворные постройки под одной крышей).
На тушение выехали два звена газодымозащитной службы. По предварительным данным, на месте происшествия обнаружили тело человека.
Подробности и обстоятельства уточняются.
Напомним, 30 сентября в Барнауле на улице Мусоргского произошёл пожар. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи, которые лежали на кухне. Пожарные эвакуировали пять человек.
Комментарии
На тушение выехали два звена газодымозащитной службы.
Пожарные теперь так называются: газодымозащитная служба?
частный жилой дом и надворные постройки под одной крышей
т.е. расстояния между постройками на одном участке по степени огнестойкости принципиально игнорируется, будет как в поговорке "сгорел сарай-гори и хата"