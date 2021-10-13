Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что низкие доходы россиян являются главным врагом общества. Об этом сообщает РБК.
По словам президента, именно маленькие зарплаты угрожают развитию государства в России.
Ранее сообщалось, что Путин поручил выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян. Деньги будут выделяться на протяжении трёх лет.
Также, по его словам, в целях развития экономики и на помощь регионам планируется выделить 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение – 10,9 трлн рублей. Кроме того, Путин призвал с 2022 года индексировать материнский капитал, выведя его на уровень фактической инфляции вместо прогнозируемой.
Комментарии
Самые низкие заработные платы в бюджетном секторе. Более 2 млн. россиян работают за МРОТ. Так как же повысить дохода людей? Вот задачка на логику.
я б сказала кто наш главный враг но низзя
У нас главный враг - неумение управлять так, чтобы не было коррупционной составляющей у воров! Неумение или нежелание, тут уже что в последнем слове расскажет! Ядро - в ведро!
Пчелы против мёда, как это надоело за 20 лет!!
Человек, который до 50 лет никак себя не проявил как хозяйственник , и дальше не проявит.
Да ну -быть не может-всё нормалек. Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что к среднему классу можно причислить больше 70% россиян. Согласно методике Всемирного банка, отметил Путин, к нему относят всех, у кого доходы в полтора раза превышают установленный в стране уровень бедности.
Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом общества
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И ?
Не, фискальная политика, и налоговые поборы вот что у нас , смысл в честном труде отнимает. Государство как пиявка и пьёт и отравляет, в Казахстане вот смогли же обуздать свою жадность, у них и работников выгодно официально нанимать, у нас работника содержать благодаря налогам смерти подобно
О, как. А я наоборот думал. Ну ладно, видимо ошибся. Наивно полагал, что у этого "врага общества" есть имя и фамилия.
Если у вас низкие доходы, то вы враг общества.
Термин враг общества впервые обрёл широкое использование в США в 1930-х годах по отношению к лицам, деятельность которых рассматривалась как уголовная и крайне разрушительная для общества (ВикипедиЯ).
Смертную казнь для таких введут?
Маленькие зарплаты угрожают развитию государства
Да, надо бы это устранить. Есть неадекватные трудовым затратам бешеные доходы, неприличные и опасные в условия, когда много маленьких зарплат угрожают развитию государства. Ведь они угрожают и богатым, сея нестабильность в обществе и в интересах богатых ситуацию в обществе стабилизировать
Путин поручил выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян, можно уточнить сколько это человек получат?
низкие доходы - это следствия. а причины в Кремле