Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом общества

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва заявил, что низкие доходы россиян являются главным врагом общества. Об этом сообщает РБК.

По словам президента, именно маленькие зарплаты угрожают развитию государства в России.

Ранее сообщалось, что Путин поручил выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян. Деньги будут выделяться на протяжении трёх лет.

Также, по его словам, в целях развития экономики и на помощь регионам планируется выделить 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение – 10,9 трлн рублей. Кроме того, Путин призвал с 2022 года индексировать материнский капитал, выведя его на уровень фактической инфляции вместо прогнозируемой.