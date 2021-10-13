Путин заявил о планах выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян

Президент России Владимир Путин рассказал о планах в ближайшие три года выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян. Об этом 12 октября глава государства заявил на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва, сообщает газета "Известия".

Напомним, что ранее Путин заявил о том, что главной помехой для стабильного развития государства являются низкие доходы населения. В связи с этим Путин поручил правительству за месяц подготовить новые предложения по мерам оказания помощи гражданам.

Также, по его словам, в целях развития экономики и на помощь регионам планируется выделить 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение – 10,9 трлн рублей. Кроме того, Путин призвал с 2022 года индексировать материнский капитал, выведя его на уровень фактической инфляции вместо прогнозируемой.