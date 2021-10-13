Путин заявил о планах выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян

Президент России Владимир Путин рассказал о планах в ближайшие три года выделить 41,5 трлн рублей на поддержку россиян. Об этом 12 октября глава государства заявил на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва, сообщает газета "Известия".
Напомним, что ранее Путин заявил о том, что главной помехой для стабильного развития государства являются низкие доходы населения. В связи с этим Путин поручил правительству за месяц подготовить новые предложения по мерам оказания помощи гражданам.
Также, по его словам, в целях развития экономики и на помощь регионам планируется выделить 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение – 10,9 трлн рублей. Кроме того, Путин призвал с 2022 года индексировать материнский капитал, выведя его на уровень фактической инфляции вместо прогнозируемой.
Комментарии
каким россиянам он помощь хочет выделить? Уж не тем ли толстомордым из круга своей братвы?
Казалось бы, подними прожиточный минимум, Мрот и социальную пенсию. Но так не удастся попилить средства. И, скорее всего, средства будут потрачены на очередные заведомо провальные реформы,типа борьбы с бедностью.
Опять помощь...Нормальную экономику, морально - психологическое состояние граждан, адекватность вертикали власти надо налаживать. А помощь, как всегда раствориться в умных разговорах и всяких красивых проектах!
Годовой бюджет России около 20 трн руб.,т.е. за три года выделят два годовых бюджета.
"Опять грабить будут" (с)
Помню, назначали нам какого - то представителя, чтобы он изучил наш уровень бедности и разработал проект как это исправить. Прошло года два, и где этот представитель и этот проект, и его результаты?
13.10.2021 09:00
Гость
"Помню, назначали нам какого - то представителя"
Точно было такое...
Простому народу не только ничего из этого не достанется, но это будет сделано за счет его ограбления. Как всегда, зашибись, капитализм...
13.10.2021 09:00
Гость
Представитель: скорее всего уже за границей.
Проект: спроектирован и деньги из бюджета списаны.
Результаты: деньги получены "малоимущими" друзьями самого...
А я верю что поддержка будет. Очень необходима лояльность на выборах Путина в 2024 г.
Раздача денег это раздача рыбы. Бедняки за рыбу больше лояльны чем если если бы им удочку дали
Капиталистические фантики. Якобы кому-то из россиян помогаем триллионами.
По факту население сибири только нищает, смотря как москвичи каждые полгода ездят отдыхать, имеют надбавки к пенсии в рамере больше пенсии обычных граждан страны.
Страшно смотреть на северные города, типа Норильска из которых выпили все соки и бросили гнить.
Вобщем ребятки, если вы не москвичи и не выходите громить эти власти, кроме хр с редькой вам ничего не светит.
Ховайтесь братцы. От раздачи денег как обычно инфляция долбанет и накопления сгорят в пыль.
на поддержку
всехнекоторых россиян
12 окт — РИА Новости. Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей в месяц, сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.
Как обычно идёт противостояние двух цивилизационных систем, одна русская - основанная на справедливости и отношениях между людьми и западная - основанная на эгоцентризме и культе денег. Первую представляет Путин и небольшая кучка в основном силовиков, которые его поддерживают (опускаем для упрощения глобальных временных союзников), вторую представляет подавляющее большинство управленческого состава на всех уровнях начиная с администрации президента и во всех ветвях власти.
На выходе мы имеем результирующий вектор сложения первых двух. Вы скажете где тут народ? А народ спит, бурчит да пивко попивает. И с учетом его среднестатистической невежественности (к сожалению) правильно делает.
13.10.2021 08:34
Pandr3
Годовой бюджет России около 20 трн руб.,т.е. за три года выделят два годовых бюджета.
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а прошлые бюджеты куда дели? пусть хоть следующие 2 на поддержку людей уйдет
Невозможно потратить два годовых бюжета страны в течение трех лет на поддержку населения,что ж вы такие тупые!