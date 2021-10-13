Семья медведей порезвилась на территории алтайского завода

13 октября на территории завода "Алтай-Кокс" в Заринске заметили медведей. Это была семья, состоящая из медведицы и двух медвежат, сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул".

Животные бегали по рабочим территориям и аллеям. Также они подходили к машине и дому, в которых на тот момент находились люди. Однако косолапые не показывали агрессивных намерений.

Ранее сообщалось о нескольких встречах с этими хищниками в Горном Алтае. Возле деревни на реке Яломан также замечали медведицу с медвежатами, которых удалось спугнуть криками местных жителей и лаем собак. Один мужчина снял, как возле его дома зверь ест виноград и яблоки. Предположительно, это один из трёх медвежат-сирот, которых выпустили в дикую природу из Алтайского заповедника.