Семья медведей порезвилась на территории алтайского завода

13 октября на территории завода "Алтай-Кокс" в Заринске заметили медведей. Это была семья, состоящая из медведицы и двух медвежат, сообщает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул".
Животные бегали по рабочим территориям и аллеям. Также они подходили к машине и дому, в которых на тот момент находились люди. Однако косолапые не показывали агрессивных намерений.
Ранее сообщалось о нескольких встречах с этими хищниками в Горном Алтае. Возле деревни на реке Яломан также замечали медведицу с медвежатами, которых удалось спугнуть криками местных жителей и лаем собак. Один мужчина снял, как возле его дома зверь ест виноград и яблоки. Предположительно, это один из трёх медвежат-сирот, которых выпустили в дикую природу из Алтайского заповедника.
Комментарии
Если ко мне в гости незванно придёт мишка и начнет пакостить, я могу его пристрелить?
Или отпугивать своим лаем (так как собаки нет) и криками?
Жалко медвежат, по-любому какой-нибудь х..., типа первого комментатора, убьет или искалечит животных.
Нет, уважаемый Гога, не могеш! Лучше учись лаять.
Идите читайте про Ксению Собчак, это ваша новость.
13.10.2021 13:27
Гога все классно
Если ко мне в гости незванно придёт мишка и начнет пакостить, я могу его пристрелить?
Или отпугивать своим лаем (так как собаки нет) и криками?
А отпугнуть выстрелом в воздух? Или на ум пришло только лаять и стрелять в животное?
Конечно в воздух. Для начала. И не раз.
И без ружья.