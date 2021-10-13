На Алтае задержали браконьеров с тремя тоннами растения из Красной книги

В октябре 2021 года ФСБ России по Республике Алтай задержала браконьеров с тремя тоннами золотого корня, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Алтай. Это растение внесено в Красную книгу России.

Мужчин задержали в пограничной зоне Усть-Коксинского района. Они перевозили в машине 100 мешков родиолы розовой, также известной как золотой корень. Общая масса незаконно добытого растения составила практически 3000 кг.

На сайте tea-baikal.ru золотой корень продаётся по цене 1700 рублей за килограмм. Три тонны растения обойдутся в 5,1 млн рублей.

Одного из нарушителей ранее уже задерживали за незаконную добычу краснокнижных растений. В 2020 году у него изъяли семь тонн золотого корня и привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что алтайский браконьер наловил краснокнижной рыбы на 60 тысяч рублей.