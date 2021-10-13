Может нет, а может да. Министр Попов не исключил закрытие плановой медпомощи на Алтае

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов не исключил закрытие плановой медицинской помощи в Алтайском крае. Об этом он рассказал во время онлайн-пресс-конференции.

"Сложный вопрос. Нагрузка на отрасль – больные с ковидом, плановая, диспансеризация, вакцинации и пр. Всё это одномоментно на плечах врачей, плюс отзываем кого-то в ковидные госпитали, которые вновь разворачиваем. Пока решение не приняли, проводим мониторинг. Пятую неделю растём по заболеваемости, и по законам эпидемиологии предстоит ещё три недели роста", – сказал министр.

Дмитрий Попов также объяснил, почему в Алтайском крае увеличилось время ожидания скорой помощи. По его словам, за сутки врачи получают около 2800 заявок, а бригады вынуждены работать в круглосуточном режиме.

Нагрузка выросла не только на ковидные госпитали, но и на специалистов других профилей.