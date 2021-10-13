Может нет, а может да. Министр Попов не исключил закрытие плановой медпомощи на Алтае

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов не исключил закрытие плановой медицинской помощи в Алтайском крае. Об этом он рассказал во время онлайн-пресс-конференции.
"Сложный вопрос. Нагрузка на отрасль – больные с ковидом, плановая, диспансеризация, вакцинации и пр. Всё это одномоментно на плечах врачей, плюс отзываем кого-то в ковидные госпитали, которые вновь разворачиваем. Пока решение не приняли, проводим мониторинг. Пятую неделю растём по заболеваемости, и по законам эпидемиологии предстоит ещё три недели роста", – сказал министр.
Дмитрий Попов также объяснил, почему в Алтайском крае увеличилось время ожидания скорой помощи. По его словам, за сутки врачи получают около 2800 заявок, а бригады вынуждены работать в круглосуточном режиме.
Нагрузка выросла не только на ковидные госпитали, но и на специалистов других профилей.
Комментарии
Вот и нашли решение всех проблем!
И без ковида Алтайский край был одним из самых болеющих регионов в России!
Как можно закрывать плановую медпомощь? Как? Её надо увеличивать!
Главное деньги за страховку взять, а лечить не обязательно - это и есть принцип чиновника от медицины
13.10.2021 15:43
- гость -
Вот и нашли решение всех проблем!
И без ковида Алтайский край был одним из самых болеющих регионов в России!
Как можно закрывать плановую медпомощь? Как? Её надо увеличивать!
Да кто бы спорил, где кадры взять? В поликлиники идти работать желающих нет.
Сколько человек с мед.образованием работает в Министерстве здравоохранения края? Они в данный момент всего нужнее там?
А в частные клиники нельзя обратиться за помощью? В санаториях и профилакториях тоже работают люди с мед.образованием.
Студентов-медиков нельзя привлечь? Ну раз такое тяжёлое положение!
То есть, ковид лечить надо, а другие заболевания нет?..
врачей нет, последние работают с большой нагрузкой благодаря ударной работе Попова по оптимизации здравоохранения и населения края
Не закрытие плановой помощи, а полное прекращение оказания медицинских услуг со стороны государства
13.10.2021 15:50
- гость -
Вы хотите, чтоб вас лечил студент медик?)
Вы хотите, чтоб вас лечил студент медик?)
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Во времена СССР это было, но никто не возмущался.
Выделяйте больше денег на здравоохранение, поднимайте з/п врачам, обязуйте, как в СССР молодых врачей, которые получили БЕСПЛАТНОЕ образование- отработать год-два по распределению и проблемы не будет!
Очередь к терапевту и так ждешь ДВЕ НЕДЕЛИ, а сейчас ещё и закрыть плановую помощь???????? Это что за медицина???
которые получили БЕСПЛАТНОЕ образование
а оно у нас есть это самое бесплатное образование-то...
остановить плановую помощь? наоборот, увеличить нужно, неужели такая большая смертность ничему не научила, люди умирают дома без мед. помощи. И зачем спрашивается платим налоги в ОМС?
О какой диспансеризации он говорит, про нее уже все забыли давно...Заболеть страшно, т.к. лечить-то некому
16:03, ой, ну не понимаете ничего, так глупость не пишите! То, что вы предлагаете не Поповым решается, а на уровне Гос. Думы. Вот туда и обращайтесь.
13.10.2021 15:54
- гость -
Нагрузка на отрасль - плановая, диспансеризация, вакцинации и пр.
Неужели студенты последних курсов не могут участвовать в вакцинации населения?Тем более, как утверждают, желающих вакцинироваться не так уж и много. Будущий врач разве не сможет участвовать медосмотре населения,плановой диспансерезации?
А посмотрите,сколько медиков в частных клиниках!Раз такая ситуация в здравоохранении края,пусть найдут способы привлечь медиков из частных клиник!
Коронавирус идет уже второй год.
Неужели за это время нельзя было увеличить штатный состав, автопарк и т.д. автомобилей скорой помощи? )))
Такая отмазка (вызовов много) - была приемлема в апреле-мае 2020 года. В тот период, действительно, страна столкнулась с незнакомой ситуацией.
Но сейчас-то? ))) Через полтора года???))) Что сделано Министерством за этот уже достаточно большой срок в части улучшения работы Скорой медицинской помощи?)))
13.10.2021 16:15
- гость -
Руки прочь от частных клиник! Туда, хоть, обратиться можно и быстро на прием попасть в отличие от муниципальных поликлиник.
Кто б сомневался что Попов долго думает, раздумывает и помалкивать тоже долго.
Полтора года всё рядется то место под госпиталь не нашёл, то сотрудников на нет и пригласить не откуда.
Что ж лето красное делал, господин хороший ты наш?
Придётся и плановую закрыть на полгода,а внеплановую организовали ?
Препаратов не привозят с положительным результатом, нет мед. работника приносить или привозить.
Сами купили. Зато через 4 дня позвонили и сказали принесут парацетамолом и мазь в ноздри противовирусная.
Как быть в очаге контактным ?
Дозвониться в Роспотребнадзор не возможно, постановление где и как.
На работу не вышли,и б/л не выдали.
Это как? Что нервы трепете?
Закрывать нужно, но не плановую медпомощь, а Попова - сколько еще этот три...с будет над медициной края издеваться?
- гость -
Вы хотите, чтоб вас лечил студент медик?)
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да,хочу реально!- работают до 8 вечера результативно и реально хорошо работают!
врачам с опытом уже не хочется разговаривать много с пациентом,а молодёжь пытлива и даёт рекомендации стоящие.
Если прекратят плановую помощь, так тогда смертность ещё в разы поднимется...надо другие пути искать, ане отыгрываться на народе!!!