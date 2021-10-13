Министр Попов рассказал, почему в Алтайском крае выросло время ожидания скорой помощи

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что региональная система здравоохранения испытывает высочайшие нагрузки после перехода в четвёртую волну распространения коронавируса. Об этом министр рассказал во время онлайн-пресс-конференции.
По словам Попова, врачи скорой помощи работают в круглосуточном режиме, а за сутки они получают около 2800 обращений. Из-за этого в регионе увеличилось время ожидания "неотложки".
Министр отметил, что нагрузка возросла не только на врачей скорой помощи, но и на других специалистов. Из-за того что Алтайский край "перешёл в четвёртую волну (распространения коронавируса, – прим. ред.), не снижая показателей третьей", в ковидных госпиталях разворачиваются новые места для пациентов.
Кроме того, в регионе не остановили плановую помощь и параллельно с вакцинацией от коронавируса прививают от гриппа.
Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Алтайском крае заметно "буксует". Ещё весной в Минздраве рассчитывали, что к сентябрю смогут привить не меньше 60% взрослого населения региона – больше миллиона человек. Но на дворе октябрь, а вакцину поставили чуть больше 700 тысяч – около 40% населения. Темпы вакцинации по сравнению с летом замедлились в разы, и теперь нет уверенности, что план удастся выполнить даже к концу года.
Комментарии
Про всё рассказал , забыл рассказать главное- почему опять не готовы к 4 волне ?
за сутки они получают около 2800 обращений
Так уже второй год. И ничего не сделано, чтобы такое количество обращений не парализовало работу скорой. Были не готовы в прошлом году, ладно, не ожидали, но прошло полтора года, а воз и ныне там. Сколько еще должно пройти, чтобы приняли меры, исключающие нарушение закона о регламенте прибытия скорой помощи? Сколько еще должно умереть или получить необратимые для здоровья последствия? Прокуратура что по этому поводу думает?