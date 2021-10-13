Министр Попов рассказал, почему в Алтайском крае выросло время ожидания скорой помощи

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что региональная система здравоохранения испытывает высочайшие нагрузки после перехода в четвёртую волну распространения коронавируса. Об этом министр рассказал во время онлайн-пресс-конференции.

По словам Попова, врачи скорой помощи работают в круглосуточном режиме, а за сутки они получают около 2800 обращений. Из-за этого в регионе увеличилось время ожидания "неотложки".

Министр отметил, что нагрузка возросла не только на врачей скорой помощи, но и на других специалистов. Из-за того что Алтайский край "перешёл в четвёртую волну (распространения коронавируса, – прим. ред.), не снижая показателей третьей", в ковидных госпиталях разворачиваются новые места для пациентов.

Кроме того, в регионе не остановили плановую помощь и параллельно с вакцинацией от коронавируса прививают от гриппа.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Алтайском крае заметно "буксует". Ещё весной в Минздраве рассчитывали, что к сентябрю смогут привить не меньше 60% взрослого населения региона – больше миллиона человек. Но на дворе октябрь, а вакцину поставили чуть больше 700 тысяч – около 40% населения. Темпы вакцинации по сравнению с летом замедлились в разы, и теперь нет уверенности, что план удастся выполнить даже к концу года.