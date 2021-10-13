Свыше 300 заражённых и 30 умерших. COVID на Алтае держит рекорды по суточным показателям

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 315 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе заразились 81 360 человек, сообщили в оперштабе.

30 инфицированных пациентов за сутки скончались, а с начала пандемии число жертв коронавируса в Алтайском крае достигло 5781 человека. Выздоровели 60 132 человек (+ 64 за сутки).

По состоянию на 13 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3411 человек, а также 464 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 750, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 280.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов жёстко ответил тем, кто сомневается, что коронавирус – это настоящая болезнь. Министр посоветовал скептикам поговорить с врачами из "красной" зоны.