"Диванные эксперты". Алтайский министр жёстко ответил ковид-диссидентам

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов во время онлайн-пресс-конференции получил вопрос, в котором вакцинацию от коронавируса назвали "модной заразой". В ответ Попов назвал все подобные суждения "доводами диванных экспертов".
Глава регионального Минздрава посоветовал всем ковид-диссидентам, которые не доверяют его словам, обратиться к врачам, работающим в ковидных госпиталях. Попов отметил, что они точно смогут ответить на вопрос о том, чем является коронавирус: новомодной заразой или болезнью, забирающей тысячи жизней.
Министр также развеял слух о том, что вакцина снижает иммунитет. Попов посоветовал скептикам обратиться к истории, чтобы понять, что вакцины не раз спасали человечество от массовых заболеваний.
По словам Попова, сейчас темпы вакцинации недостаточные, что позволяет коронавирусу мутировать. Единственный способ приобрести иммунитет – вакцинироваться или переболеть.
Ранее министр Попов объяснил, почему в Алтайском крае выросло время ожидания скорой помощи. Дело в том, что за сутки врачи получают около 2800 заявок, а бригады работают в круглосуточном режиме.
Комментарии
Вот сейчас диванные эксперты его и растопчут))
а сам то попов кто? Доверие имеет? Что-то сомневаюсь.
Г Попов! Проверьте пункты вакцинации. Страдает организация процесса, очереди.
Некоторые люди до сих пор считают коронавирус выдумкой
И ведь живут себе спокойно))Не болеют, не прививаются... А ведь какая-то по счету у вас уже волна идет. Удивительно) Как так?
Попов отметил, что они точно смогут ответить на вопрос о том, чем является коронавирус: новомодной заразой или болезнью, забирающей тысячи жизней.
Так не понял, где ответ -то?
Дело в том, что за сутки врачи получают около 2800 заявок, а бригады работают в круглосуточном режиме.
А почему Алтайский край часто возглавляет антирейтинги как самый болеющий регион? Почему? Что делается,чтобы изменить ситуацию? А если делается всё,то почему ничего не меняется?
Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году. Алтайский край стал лидером в антирейтинге.
Глава регионального Минздрава посоветовал всем ковид-диссидентам, которые не доверяют его словам, обратиться к врачам, работающим в ковидных госпиталях.
Так от врачей из ковидки и знаем кто там лежит и в каком количестве.
Мне вот интересно: почему в семье один болеет, а остальные 4 нет? Никто масок не носит, прививки не сделаны...
Москвичи старше 65 лет при вакцинации от ковида получат 10 тыс. рублей компенсации
Для получения выплаты участникам программы необходимо подать заявление в любой центр социального обслуживания города.
13.10.2021 15:25
- гость -
Пусть все будут здоровы! Только потом пусть все на антитела проверятся - тогда и увидите, кто явно болел, а кто бессимптомно.
Может рассмотреть вариант, понижение цен на витамины для поднятия иммунитета? Пенсионерам бесплатно раздавать.
Этот спор можно продолжать бесконечно! У каждого организм реагирует на вирус по разному! Одни люди тяжело болеют, другие легко, а третьи вообще не восприимчивы.
Причем, к разным заболеваниям также каждый организм относится по разному.
Поэтому, нельзя навязывать или отговаривать от прививок. Каждый человек должен решать за себя! У меня многие родственники поставили прививки, а многие не ставили. Мы не спорим и не доказываем друг другу ничего. Единственное кому я советовал привиться, это родственникам у кого хронические заболевания и то, после консультации с врачом. Так я не пойму, почему на форуме люди собачатся? Почему столько ненависти друг к другу? Всем здоровья, удачи и хорошего настроения!!!!
Диванный эксперт подъехал)) никому не доверяет. А то что вакцинироваться или переболеть это точно. Явно эта зараза на всю жизнь снами.
Достаточно сходить в магазин в садоводстве с одним продавцом, попасть в больницу и все.
Тещя брата жила на даче, сходила в магазин, заболела и умерла.
Каждый день хожу в магазин, где 5 продавцов и 10-40 покупателей.
Упоротым ковид-диссидентам ни Попов, ни кто-либо вообще, ничего не смогут доказать, т.к. их мирок - это они сами да еще их родственники, а то, что они же являются частью общества, в котором ВСЕ зависят друг от друга - и в плане ковида тоже - их это не волнует.
..."или переболел". Меня вынуждают. У меня антитела, я переболел. Зачем меня вынуждают ставить прививку?????? Кому-то денег мало?
Ну ладно, ковид-диссиденты... Но почему, при призыве о масках, в какой магазин не зайдешь, и видишь толпы народу без масок, от молодых людей, до еле двигающихся старушек? А персонал, вместо того, чтобы не обслуживать таких, сами с сдвинутыми масками на подбородок, в лучшем случае ниже носа - что никак не защищает носоглотку.
Почему в автобусах, при том, что у дверей надпись "вход без масок запрещен", полно безмасочников, редко хоть одного в маске найдешь?
Почему в райцентрах умерших не отвозят в морг, а тут же, дома, обмывают, в результате чего прибавляется еще несколько ковидных больных, а то и новых похоронных процессий? Реальный случай - он министру известен?
Почему в поликлинику города невозможно записаться по телефону к участковому терапевту - талонов нет, идите в регистратуру, постойте там в толпе?
Почему должности министров края в социальной сфере занимают варяги, которых волнует лишь одно - формальные показатели и продвижение дальше?
Фу, рука отсохла от "почему" - и, конечно же, ответов не будет, ни в сми, ни в медицинских учреждениях.
Упоротым ковид-диссидентам ни Попов, ни кто-либо вообще, ничего не смогут доказать
Пардоньте, а Попов - это который бездарный управленец-прихлебатель, опускающий медицину в крае ниже плинтуса?