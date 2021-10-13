"Диванные эксперты". Алтайский министр жёстко ответил ковид-диссидентам

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов во время онлайн-пресс-конференции получил вопрос, в котором вакцинацию от коронавируса назвали "модной заразой". В ответ Попов назвал все подобные суждения "доводами диванных экспертов".

Глава регионального Минздрава посоветовал всем ковид-диссидентам, которые не доверяют его словам, обратиться к врачам, работающим в ковидных госпиталях. Попов отметил, что они точно смогут ответить на вопрос о том, чем является коронавирус: новомодной заразой или болезнью, забирающей тысячи жизней.

Министр также развеял слух о том, что вакцина снижает иммунитет. Попов посоветовал скептикам обратиться к истории, чтобы понять, что вакцины не раз спасали человечество от массовых заболеваний.

По словам Попова, сейчас темпы вакцинации недостаточные, что позволяет коронавирусу мутировать. Единственный способ приобрести иммунитет – вакцинироваться или переболеть.

Ранее министр Попов объяснил, почему в Алтайском крае выросло время ожидания скорой помощи. Дело в том, что за сутки врачи получают около 2800 заявок, а бригады работают в круглосуточном режиме.