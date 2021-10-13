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Управделами губернатора Алтайского края Андрей Степанов на два месяца отправится в СИЗО

, ИА "Амител"
Суд решил взять чиновника под арест
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов два месяца проведёт в СИЗО. По данным amic.ru, суд принял решение арестовать чиновника.

Напомним, Степанов подозревается в превышении должностных полномочий. О его задержании стало известно 12 октября.

В ФСБ рассказали, что в 2016 году по инициативе Управления делами губернатора и правительства Алтайского края (на тот момент должность руководителя ведомства занимал Алексей Белобородов, – прим. ред.) была разработана проектно-сметная документация по строительству гаража-стоянки в Барнауле. Документы получили положительную оценку государственной экспертизы. Через аукцион определили подрядчика для строительства объекта. Стоимость государственного контракта составила более 80 миллионов рублей.

Позже, чтобы снизить затраты по госконтракту, заказчик (в этот момент должность управделами занимал уже Андрей Степанов)

вместе с подрядчиком решили внести изменения в проектно-сметную документацию. Однако в таком виде она государственную экспертизу не прошла. Подрядчик же к тому моменту успел выполнить подготовительные работы, но оплату за них не получил. И поэтому обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат. Суд согласился с требованиями истца.

По версии ФСБ, в 2020 году Степанов, чтобы исполнить решение суда и при этом скрыть факт срыва госконтракта, пошёл на превышение должностных полномочий и распорядился за счёт бюджетных средств представить субсидию в 19 миллионов рублей, чтобы оплатить требования подрядчика.

Степанову предъявили обвинение по двум статьям УК РФ.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.10.2021 20:05
Пенс

Белобородов, Штань, другие доверенные лица губернатора. Что-то не так в нашем местном королевстве! &#128580;

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