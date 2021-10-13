Иномарка отлетела в трамвай после столкновения с другой машиной в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

На пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной в Барнауле произошло столкновение легковых автомобилей. Согласно фотографиям очевидцев, после удара одна из иномарок отлетела в трамвай и сломала ограждение между путями.

Снимки опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, в аварии обошлось без пострадавших.

Подробности столкновения уточняются.

Ранее 14-летний и 13-летний школьники разбились на мотоцикле на одном из перекрёстков в селе Стуково под Барнаулом вечером 11 октября. Детей увезли с места происшествия на машине скорой помощи: у одного из них – сотрясение мозга, а у другого – травма головы, а также у обоих переломы ног и рук.