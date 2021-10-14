Россия разрешила въезд 158 тысячам мигрантов из Узбекистана

Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее делать это было запрещено, сообщает пресс-служба посольства республики.

При этом отмечается, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

В посольстве также добавили, что МВД России совместно с узбекской стороной с 18 октября запустят пилотный спецпроект, согласно которому 10 тысяч иностранцев смогут оформить разрешение на работу до выезда из республики.

"Этот механизм позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которые будут нести российские работодатели", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила решение, как справиться с дефицитом трудовых мигрантов в России. По её мнению, их можно заменить выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.