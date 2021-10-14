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Россия разрешила въезд 158 тысячам мигрантов из Узбекистана

, ИА "Амител"
При этом "миграционная амнистия" не распространяется на депортированных граждан
Фото: uzembassy.ru

Фото: uzembassy.ru

Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, которым ранее делать это было запрещено, сообщает пресс-служба посольства республики.

При этом отмечается, что предоставленная "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

В посольстве также добавили, что МВД России совместно с узбекской стороной с 18 октября запустят пилотный спецпроект, согласно которому 10 тысяч иностранцев смогут оформить разрешение на работу до выезда из республики.

"Этот механизм позволит значительно сократить срок оформления разрешения на работу, расходы за которые будут нести российские работодатели", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила решение, как справиться с дефицитом трудовых мигрантов в России. По её мнению, их можно заменить выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.10.2021 09:10
Filin

и на кой они нам? Пускай работодатели местных на работу берут

14.10.2021 09:12
- гость -

уже шум на границе и топот...

14.10.2021 09:14
- гость -

Местные умеют и за копейки не работают.

14.10.2021 09:15
гость

Зачем нам мигранты- это что таким способом уничтожают русское население? мигранты здесь осядут и вскоре, будут диктовать свои условия!!!!

14.10.2021 09:17
Митенька ржевский

14.10.2021 09:10
Filin
****
Ишь ты, какой умный... А ты в курсе, что местные ВООБЩЕ не хотят работать?
Им и так нормально, на полторашку пива и пачку сигарет в день хватает (жена, работающая в МарииРа подгоняет)- так зачем напрягаться?

14.10.2021 09:24
- гость -

В этом году столкнулись с "наши тоже умеют", за пол года работы сменили трех отделочников (нашенских так сказать)- это просто ужас какой то, пришли граждане с ближнего зарубежья все сделали.

14.10.2021 09:27
- гость -

14.10.2021 09:17
Митенька ржевский
А не ты ли, мил человек, в темах про алименты постоянно топишь про отсутствие работы?

14.10.2021 09:37
- гость -

Нужно принять закон обязывающий работодателя (под угрозой конских штрафов) платить мигранту за одинаковый труд в два раза больше чем гражданину России. Звучит конечно дико, НО тогда приниматься на работу будут действительно грамотные и ценные кадры, а такие среди них несомненно есть, неквалифицированные отсеются автоматически. Как Вам идея?

14.10.2021 09:37
- гость -

Работы много но алкаши работодателю не нужны. Азиаты трезвый народ и трудолюбивый.

14.10.2021 09:54
- гость -

14.10.2021 09:37
- гость -
"Работы много но алкаши работодателю не нужны. Азиаты трезвый народ и трудолюбивый."------------------- Ну да за такую оплату согласятся работать либо алкаши, либо мигранты, кстати эта оплата у них дома довольно приличные деньги. Анекдот в догонку, а что я должен делать на работе за такую зарплату, да ничего и еще вредить по возможности.

14.10.2021 09:58
- гость -

Да здравствует плов и люля!

14.10.2021 10:11
- гость -

Москва давно на мигрантах.

14.10.2021 10:29
- гость -

В путинской России и так падают реальные доходы населения из-за высокой безработицы.Так ещё и этих сюда,чтобы и Мроту жители России радовались?

14.10.2021 10:34
- гость -

14.10.2021 10:11
- гость -
Ну так Москва давно и не Россия.

14.10.2021 10:39
- гость -

При всем при том, что я крайне негативно отношусь к зарубежной рабочей силе, я понимаю, что у некоторых регионов есть проблемы с рабочими руками, местных не хватает, либо у них завышенные амбиции и неквалифицированным трудом они заниматься не хотят. Это медицинский факт. Как решить эту проблему я не знаю. Точно знаю одно - раз даёте квоты на иностранцев, значит полностью их проверяйте, дактилоскопируйте, все анализы проверьте, экзамен на русский язык и законодательство России.

14.10.2021 10:55
- гость -

Слишком мало изнасилований и убийств?

14.10.2021 10:58
Filin

Зарплату они требуют отнюдь не копейки

14.10.2021 11:06
- гость -

14.10.2021 10:58
Filin

Средняя у мигрантов в Москве 33 тыс. Не так уж много, с учетом того, что они там выполняют все тяжелые работы на стройках.

14.10.2021 11:17
- гость -

Уже забыли про тетку ходившую по Москве с отрезанной головой)))
Зато работники хорошие))) не пьют

14.10.2021 11:28
Митенька ржевский

14.10.2021 09:27
- гость -
***
Нет, не я. Я всегда подписываюсь.
-------
14.10.2021 09:37
- гость -
Работы много но алкаши работодателю не нужны. Азиаты трезвый народ и трудолюбивый.
****
Это очень большое заблуждение, про "трезвость". Узбеки, точнее, гастарбайтеры, приезжающие сюда, не прочь бухнуть втихушку, но пить они не умеют, поэтому старательно это дело скрывают. Пьяные узбеки- это жуть.

14.10.2021 11:29
гость

Не исключено, что тех, кто этим занимается, когда-нибудь посадят. Когда придет власть, заинтересованная не в рубке бабла, а в создании условий для жизни граждан России. Эти 158 тысяч и их родственники, когда то отделились от России, в своей стране создают проблемы русскоязычным, не поддерживают Россию на мировой арене, но кушают за счет России. Те, кто в России этому способствуют, фактически преступники. Они не сидят пока только по недорозумению и потому что главное в нашей стране сейчас это рубка бабла за счет дешевой рабочей силы. Это недорозумение все равно когда то будет исправлена, если не убегут, все равно сядут

14.10.2021 11:34
гость

158 тысяч человек уже при пересечении российской границы сразу должны быть выдворены за нарушение Конституции России, так как они не признают территориальной целостности России. В Конституции России значится 85 субъектов России, в их числе Крым и Севастополь. Те, кто завозит сюда десятки тысяч людей, не признающих Конституцию России, сами попадают под уголовную ответственность

14.10.2021 11:35
- гость -

14.10.2021 11:28
Митенька ржевский
14.10.2021 09:27
- гость -
***
Нет, не я. Я всегда подписываюсь.
Ну так там как раз подпись и была, оттуда и помню. Мол, работы нет, алименты платить не с чего. Устроиться некуда.

14.10.2021 12:35
Злая гостья

За мигрантами на работе надо постоянно следить. Они норовят сделать как попало или просто сидеть, если надзирателя нет.

14.10.2021 12:38
Митенька ржевский

14.10.2021 11:35
- гость -
***
Значит, это был мой клон. Потому как я твёрдо уверен, что работы полным-полно, а алименты меня не интересуют вследствие отсутствия субъектов их получения Эк я загнул В общем, это точно не я был.

14.10.2021 12:38
Владимир

кто там написал что азиаты презвый народ . ДА КОМУ ТЫ ОЧКИ ВТИРАЕШЬ если не не сказать да чё ты пипипипшь

14.10.2021 12:43
Митенька ржевский

14.10.2021 11:35
- гость -
***
Поискал на портале темы про алименты- ни одной не нашёл, где была бы моя подпись... как-то так.

14.10.2021 12:56
- гость -

Митька ты так рьяно оправдываешься что прям уже подозрительно

14.10.2021 13:19
ЭЛЕКТОРАТ

На самом деле это сообщение должно выглядеть так:

"Российские власти разрешили вернуться в РФ 150 тысячам мигрантов из Таджикистана и 150 тысячам мигрантов из Узбекистана, заявил на YouTube-канале Федерации мигрантов России глава объединения Вадим Коженов.,
«Путём достаточно долгих и сложных переговоров удалось договориться, и 150 тысяч граждан Таджикистана и 150 тысяч граждан Узбекистана были амнистированы», - сказал он.
Коженов пояснил, что данные мигранты совершали правонарушения, но нет смысла говорить о статьях, так как по тем же статьям другие мигранты были осуждены"

14.10.2021 13:28
ЭЛЕКТОРАТ

300 тысяч потенциальных преступников наводнит Россию (Коженов пояснил, что данные мигранты совершали правонарушения)

14.10.2021 13:31
Алекс

Запирайте мамки девок мы идем любовь искать.

14.10.2021 14:45
гость

Запирайте мамки девок мы идем любовь искать

По моему правильно: "Папы, мамы, прячьте девок, мы идем любовь искать"

14.10.2021 15:08
- гость -

По моему правильно: "Папы, мамы, прячьте девок, мы идем любовь искать"

и подпись Абдулла, а не Алекс

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